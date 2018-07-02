5 điều nếu trót dại nói ra đàn bà sẽ mang tiếng xấu muôn đời

Người xưa có câu “ lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, hay “họa từ miệng mà ra” để nói rằng ăn nói là một kỹ năng ta phải học hỏi nghiêm túc. Đặc biệt là phụ nữ, trước khi nói ra bất cứ lời nào cũng hãy cân nhắc thật cẩn thận kẻo gây nên “khẩu nghiệp”. Dưới đây là những lời đàn bà khôn ngoan không bao giờ nói, đàn bà dại cứ ra rả cả ngày:

“Khẩu nghiệp”nhất không phải là khi bạn nói những lời cay độc, mắng nhiếc mà là khi bạn thừa biết lời mình nói ra sẽ khiến người khác tổn thương những vẫn không giữ nó lại nơi cổ họng. Có thể bạn sẽ hả hê nhất thời nhưng nỗi đau mà bạn gây ra cho đối phương đôi khi sẽ ám ảnh họ cả đời. Vì thế mà nhân cách của bạn cũng bị người khác coi khinh, xem thường.

2. Nói dối

Lợi ích lớn nhất của việc nói thật là bạn không cần phải nhớ những gì mình đã nói. Một khi đã trót nói lời dối trá bạn phải căng não thuộc lòng những gì mình đã thốt ra để “phóng lao theo lao”. Người với người sống trên đời quan trọng nhất là niềm tin dành cho nhau, “một lần bất tín vạn lần bất tin”, một khi đã bị lừa dối đối phương sẽ không bao giờ tin tưởng bạn thêm lần nào nữa.

Hả hê khi nói lộ bí mật của người khác có thể cho bạn niềm vui nhất thời nhưng đớn đau đối phương phải chịu đựng là cả đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói lộ bí mật của người khác

Chỉ khi đủ sự tin cậy, thân thiết người ta mới chọn mình để trút bỏ nỗi lòng, để nói ra những điều sâu tận tâm can họ không thể chia sẻ với ai. Cách tốt nhất bạn nên làm với bí mật của gười khác là giữ cho nó mãi là những niềm riêng, hãy tôn trọng những chân thật mà đối phương đã trải lòng cũng bạn. Việc mang bí mật của người khác đi kể lể, bêu rếu chẳng khác nào bạn đang từ chà đạp danh dự của chính mình.

4. Nói lời than vãn

Những bất mãn, giận hờn nên được hóa giải triệt để trước khi bạn kịp tỏ thái độ bất mãn bằng những lời than vãn, ca thán não nề. Cuộc sống này là vậy đấy, là những bất lực, cay đắng chen lẫn ngọt ngào. Phụ nữ muốn hạnh phúc xinh đừng chấp niệm, đừng suốt ngày ca thán về những điều không may mình đang nếm trải. Hãy nhớ rằng, bạn vẫn đang hạnh phúc hơn rất nhiều người khác đấy.

Hãy luôn khiêm tốn, hòa nhã và tôn trọng người đối diện khi trò chuyện - Ảnh minh họa: Internet

5. Nói những lời khoe khoang

Là con người, ai cũng có những niềm tự hào, sự hãnh diện của riêng mình. Bạn có thể hạnh phúc vì có người chồng chiều vợ, có những đứa con học giỏi, đáng yêu, có mẹ chồng chu đáo, có gia cảnh khấm khá không phải cực khổ kiếm tiền. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có quyền thoải mái tận hưởng những may mắn ấy. Thế nhưng, bạn tuyệt đối không nên khoe khoang chúng với người khác.

Hãy luôn khiêm tốn, hòa nhã và tôn trọng người đối diện khi trò chuyện. Đừng vì cái tôi của mình mà khiến họ tổn thương, cảm thấy không được tôn trọng.