Trước khi vội vã đánh ghen kẻ thứ ba hay mang chuyện chồng ngoại tình đi rêu rao khắp nơi chị em hãy bình tĩnh để làm 4 điều này trước đã.

Dẫu biết đây là việc làm khiến con tim ta thêm đớn đau, dằn vặt nhưng nếu bạn không chấp nhận nhìn vào hiện thực, chấp nhận vạch mặt chồng thì bạn còn chờ chồng "cắm sừng" mình đến bao giờ.

Chẳng đàn ông nào bị vợ phát hiện việc mình đang ngoại tình mà chịu nhận ngay. Họ luôn dùng mọi lí do để lấp liếm, che đậy và chối bỏ tất cả. Thậm chí, họ còn quay ngược sang la mắng vợ vì đã dám nghi ngờ mình. Vậy nên, muốn chồng cúi đầu nhận lỗi, không dám hó hé lời nào chị em nhất định phải nhẫn nhịn để chờ có đủ chứng cứ về việc chồng mình đang cặp bồ với ai. Khi ấy, đàn ông dù mặt dày đến mấy cũng không dám đôi co nửa lời.

Nếu chồng bạn không cho phép thì sao nhân tình có thể đưa anh ấy lên giường được - Ảnh minh họa: Internet

2. Xác định lí do chồng bội bạc

Đàn bà, nghìn vạn lần đừng bao giờ tin vào câu nói “là do cô ta dụ dỗ anh, anh chỉ là người bị hại”, hay “cô ta chủ động chuốc rượu để đưa anh lên giường”, “đây là lần đầu tiên anh với cô ta đi khách sạn”, “đây chỉ là vui chơi qua đường, anh không có tình cảm gì với cô ta cả” của chồng ngoại tình.

Bởi bạn biết sao không, nếu chồng bạn không cho phép thì sao nhân tình có thể đưa anh ấy lên giường được. Việc xác định chính xác nguyên nhân vì sao chồng thay lòng đổi dạ là cách duy nhất để bạn đưa ra cách giải quyết đúng đắn nhất.

Hãy để chàng tự nói ra những bất ổn trong cuộc sống hôn nhân của cả hai khiến anh ấy thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

3. Thẳng thắn trò chuyện với chồng

Biết chồng ngoại tình, đàn bà đừng im lặng chịu đựng vì nghĩ rằng sau khi no xôi chán chè đàn ông sẽ tự nguyện trở về bên gia đình. Suy nghĩ ấy không chỉ khiến đời sống vợ chồng thêm tồi tệ, mà còn khiến anh ấy lún càng sâu vào cuộc tình vụng trộm kia.

Hãy để anh ấy hiểu rằng bạn đã biết về mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng kia, và dù thế nào chăng nữa kẻ bội bạc luôn là người sai. Hãy để chàng tự nói ra những bất ổn trong cuộc sống hôn nhân của cả hai khiến anh ấy thay lòng. Để sau đấy, nếu quyết định cho nhau cơ hội làm lại từ đầu thì phụ nữ cũng biết cách khắc phục những thiếu sót của mình.

Đàn bà nếu đã bỏ qua cho chồng thì hãy bỏ qua cho trót, đừng dại nhắc lại chuyện cũ dẫu chỉ một lần - Ảnh minh họa: Internet

4. Ra sức hàn gắn quan hệ vợ chồng

Việc thứ tha nói thì dễ nhưng làm thì khó, miệng bạn có thể nói rằng mình sẽ tha thứ chồng, sẽ cho anh ấy cơ hội sửa sai nhưng chính phụ nữ mới là người cần cho mình cơ hội thứ tha cho chồng từ trong tâm can.

Sau những thương tổn, những tủi hờn phụ nữ hãy nỗ lực yêu lại từ đầu, hãy có với nhau những buổi hẹn hò, chuyến du lịch xa để hâm nóng tình cảm, cũng là để cả hai gần gũi nhau hơn. Và điều cuối cùng, đàn bà nếu đã bỏ qua cho chồng thì hãy bỏ qua cho trót, đừng dại nhắc lại chuyện cũ dẫu chỉ một lần nếu không cả đời này bạn cũng không thể có được hạnh phúc bên chồng.