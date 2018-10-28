3 lý do hàng đầu khiến phụ nữ ngoại tình, đàn ông đọc xong đừng sốc!

Phụ nữ yêu 28/10/2018 12:11

Phụ nữ chỉ ngoại tình vì một trong những lý do dưới đây, đàn ông hãy đọc thật kỹ.

Nếu đàn ông có thể dễ dàng lên giường với đàn bà khác chỉ vì thèm của lạ, vì “mỡ dâng miệng mèo” thì phụ nữ chỉ ngoại tình khi cảm nhận được những rạn vỡ, thương tổn trong chuyện tình cảm của mình.

3 lý do hàng đầu khiến phụ nữ ngoại tình, đàn ông đọc xong đừng sốc! - Ảnh 1
Muốn được hả hê khi “cắm sừng” ngược lại đối phương khiến phụ nữ dễ dàng sa ngã - Ảnh minh họa: Internet

1. Ngoại tình để trả thù chồng bội bạc

Biết người đàn ông mình yêu thương ve vãn, tán tỉnh hay lên giường với phụ nữ khác là cảm giác vô cùng khó chịu. Khi ấy, biết bao tủi hờn, thương tổn cứ ập xuống khiến con tim phụ nữ như nát tan, tuyệt vọng.

Chính vì muốn trả thù, muốn đối phương phải nếm trải đớn đau như mình, muốn được hả hê khi “cắm sừng” ngược lại đối phương khiến phụ nữ dễ dàng sa ngã.

2. Chồng quá vô tâm

Rất nhiều phụ nữ thừa nhận rằng chồng của họ rất tốt. Anh ấy kiếm tiền giỏi, không nhậu nhẹt gái gú, cũng không lớn tiếng với vợ bao giờ. Thế nhưng, chính vì cuộc sống hôn nhân quá bình lặng, chồng đi làm về chỉ mải cắm đầu vào máy tính, điện thoại mà không hỏi han vợ lấy một câu, cũng không bận tâm xem bạn đời buồn vui ra sao khiến người vợ vì cô đơn mà tìm đến nguồn vui mới.

Dẫu biết là sai, dẫu biết mình không ra gì khi dám phản bội người đàn ông tử tế để có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng nhưng sự dịu dàng, quan tâm và tinh tế đến từ nhân tình khiến phụ nữ mất hết lí trí.

3 lý do hàng đầu khiến phụ nữ ngoại tình, đàn ông đọc xong đừng sốc! - Ảnh 2
Nếu chồng kiếm ít tiền hơn vợ, nhu nhược, lười nhác và đùn đẩy từ việc nhà đến dạy con vào tay vợ thì dần dần sự tôn trọng phụ nữ dành cho chồng sẽ không còn - Ảnh minh họa: Internet

3. Chồng nhu nhược

Trong một gia đình, đàn ông luôn được xem là trụ cột, là người kiếm tiền để chăm sóc vợ con, luôn là cây tùng cây bách để vợ tựa nương. Thế nên, nếu chồng kiếm ít tiền hơn vợ, nhu nhược, lười nhác và đùn đẩy từ việc nhà đến dạy con vào tay vợ thì dần dần sự tôn trọng phụ nữ dàng cho chồng sẽ không còn.

Thay vào đấy là sự xem thường, ngầm so sánh chồng với đàn ông khác giỏi giang, bản lĩnh hơn. Đây cũng là mồi châm cho cơn say nắng cuồng dại của phụ nữ có chồng với đàn ông khác.

Nếu có 4 dấu hiệu này, chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được!

Nếu có 4 dấu hiệu này, chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được!

Chồng có những dấu hiệu này chắc chắn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, chị em hãy tự kiểm chứng kẻo bị dối lừa mà không hề hay biết.

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