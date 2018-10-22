Nếu có 4 dấu hiệu này, chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được!

Phụ nữ yêu 22/10/2018 16:17

Chồng có những dấu hiệu này chắc chắn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, chị em hãy tự kiểm chứng kẻo bị dối lừa mà không hề hay biết.

Nếu một ngày nhận thấy chồng mình có những biểu hiện này, chắc chắn anh ấy đang ngoại tình:

Nếu có 4 dấu hiệu này, chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được! - Ảnh 1
Nếu gần đây chồng bạn thường xuyên giận hờn vô cớ, cố ý kiếm chuyện với vợ để cãi nhau thì chắc chắn anh ấy đang có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên gây sự với vợ

Tất nhiên, vợ chồng dù hạnh phúc đến mấy cũng khó tránh khỏi những khác biệt, những mâu thuẫn, cự cãi trong cuộc sống hôn nhân. Đấy chính là cơ hội để cả hai thấu hiểu, sẻ chia và thêm gắn kết hơn. Tuy nhiên, nếu gần đây chồng bạn thường xuyên giận hờn vô cớ, cố ý kiếm chuyện với vợ để cãi nhau thì chắc chắn anh ấy đang có vấn đề.

Bởi lẽ, chỉ khi tìm thấy nguồn vui mới, về nhà thấy vợ quá phiền toái, nhàm chán đàn ông mới trút bực dọc lên đầu người phụ nữ của mình dẫu cô ấy không hề sai.

Nếu có 4 dấu hiệu này, chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được! - Ảnh 2
Nếu có những khoản chi tiêu bất minh thì rất có thể anh ấy đang dùng tiền để nuôi bồ nhí đấy - Ảnh minh họa: Internet

Chi tiêu bất minh

Thông thường, sau khi kết hôn vợ chồng sẽ công khai tài chính với nhau. Việc chồng bạn làm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, cả hai chi tiêu như thế nào, tiết kiệm ra sao đều được bàn bạc kỹ càng nhằm quản lý tiền bạc khoa học, tích cóp để chăm sóc cho cuộc sống của gia đình trong tương lai.

Vậy nên, nếu chồng bạn bỗng dưng tiêu nhiều tiền hơn ngày thường, có những khoản chi tiêu bất minh thì rất có thể anh ấy đang dùng tiền để nuôi bồ nhí đấy.

Nếu có 4 dấu hiệu này, chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được! - Ảnh 3
Nếu đã thay lòng đổi dạ họ sẽ không tiếc lời chê bai, mắng nhiếc vì vợ không còn hấp dẫn như thuở xưa - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên chê bai vợ

Cuộc sống hôn nhân khiến phụ nữ đầu tắt mặt tối trong việc nhà, họ chẳng còn thời gian dành cho mình, càng không tiêu xài phung phí chỉ để khiến mình trở nên xinh đẹp, hợp thời trang. Có gia đình, phụ nữ dần chính chắn, lo xa và tập trung chăm sóc cho chồng cho con nên khó tránh khỏi việc họ xuống sắc so với thuở độc thân.

Nếu là một người đàn ông yêu vợ, đàn ông sẽ thầm quan tâm, chăm sóc hay dành tặng vợ những món quà nho nhỏ để cảm ơn sự hi sinh của nàng. Ngược lại, nếu đã thay lòng đổi dạ họ sẽ không tiếc lời chê bai, mắng nhiếc vì vợ không còn hấp dẫn như thuở xưa.

Nếu có 4 dấu hiệu này, chắc chắn chồng bạn đang ngoại tình, không sai vào đâu được! - Ảnh 4
Vì thấy vợ thua kém nhân tình nên đàn ông mới nói ra những lời cay độc ấy để khiến bạn đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

So sánh vợ với đàn bà khác

Một người đàn ông đàng hoàng, tử tế thừa thông minh để hiểu rằng chẳng đàn bà nào có thể dễ chịu khi bị chồng mang mình ra so sánh với đàn bà khác. Những câu nói “sao em không mặc đẹp như vợ anh A”, “sao em nhếch nhác thế, chả bù cho vợ anh B”, “em xem người ta, cũng có con nhỏ như em nhưng vẫn đẹp ngời ngời, còn em thì…” như xát muối vào trái tim người vợ.

Phụ nữ nào cũng muốn được ăn ngon, mặc đẹp, thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống. Thế nhưng, trách nhiệm, nghĩa vụ của hôn nhân khiến họ quên sống đời mình để rồi lại bị chồng mang ra so sánh quả không công bằng. Chị em hãy thật tỉnh táo để nhận ra rằng, thực chất vợ anh A, anh B chỉ là đại diện cho cô nhân tình bé nhỏ của chồng bạn mà thôi. Vì thấy vợ thua kém nhân tình nên đàn ông mới nói ra những lời cay độc ấy để khiến bạn đau lòng.

 

Chồng chắc chắn đang ngoại tình nếu vợ vẫn liên tục làm điều này mỗi ngày

Chồng chắc chắn đang ngoại tình nếu vợ vẫn liên tục làm điều này mỗi ngày

Chồng dù đàng hoàng, đứng đắn đến mấy cũng cặp bồ nếu vợ cứ dại dột làm điều này mỗi ngày.

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