Phụ nữ ngoại tình sợ nhất điều gì?

Phụ nữ yêu 01/10/2018 16:51

Sau những giây phút ngoài vợ ngoài chồng, phụ nữ ngoại tình nào cũng chất chứa những ám ảnh, dày vò này trong tâm trí.

Dù có gan ngoại tình nhưng phụ nữ nào cũng sợ điều này, chồng nhất định phải biết rõ.

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Khi ấy, không chỉ mỗi họ bị người đời dè bỉu, khinh khi mà ngay cả gia đình họ, những người vô can cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

1. Sợ mang tiếng cả đời

Dám ngoại tình, dám phản bội chồng để lên giường với đàn ông khác nhưng một khi mọi chuyện bại lộ phụ nữ nào cũng lo sợ thanh danh bị hủy hoại. Khi ấy, không chỉ mỗi họ bị người đời dè bỉu, khinh khi mà ngay cả gia đình họ, những người vô can cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người xưa có câu “tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa” quả không sai. Nếu đã mang danh đàn bà hư thân trắc nết, bỏ chồng con chạy theo trai hoặc tự biến mình thành người thứ ba chen ngang vào gia đình người khác thì dù có dành phần đời còn lại bạn cũng không thể xóa nhòa vết nhơ ấy trong đời mình.

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Nếu xưa nay lệ thuộc vào chồng, giờ bị chồng bỏ, tay trắng ra đường thì quá cơ cực, chông chênh - Ảnh minh họa: Internet

2. Sợ bị bỏ rơi

Ly hôn không đáng sợ, bởi nó là cách văn minh nhất để kết thúc một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mở ra cho người trong cuộc những cơ hội mới. Thế nhưng, ly hôn bị động, bị chồng bắt quả tang mình đang chung chăn chung gối với đàn ông khác thì phụ nữ nào cũng khiếp sợ.

Không sợ sao được khi mà những bằng chứng ấy sẽ chống lại họ trước tòa, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng khi phân chia tài sản chung, quyền nuôi con. Nếu phụ nữ độc lập tài chính thì hậu ly hôn họ vẫn dễ dàng ổn định cuộc sống. Nếu xưa nay lệ thuộc vào chồng, giờ bị chồng bỏ, tay trắng ra đường thì quá cơ cực, chông chênh.

Phụ nữ ngoại tình sợ nhất điều gì? - Ảnh 3
Bị người đàn ông mình cặp kè đe dọa sẽ nói hết mọi chuyện với chồng, phá nát gia đình thì phụ nữ nào cũng sợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ người tình bám riết không buông

Bên cạnh những người vợ ngoại tình vì chán chồng, hôn nhân không hạnh phúc và yêu thương nhân tình thật lòng thì cũng có người bồng bột nhất thời trước đàn ông hấp dẫn hơn chồng mình mà sa ngã. Họ bị những ham muốn xác thân mời gọi bước chân vào mối quan hệ ngang trái, đến khi giật mình tỉnh giấc muốn quay về với chồng con thì lại bị nhân tình “tống tình”.

Bị người đàn ông mình cặp kè đe dọa sẽ nói hết mọi chuyện với chồng, phá nát gia đình thì phụ nữ nào cũng sợ, cũng đành nhẫn nhịn dây dưa trong dằn vặt, đớn đau không lối thoát.

Phụ nữ ngoại tình sợ nhất điều gì? - Ảnh 4
Với phụ nữ, chẳng nỗi đau nào đau bằng có con nhưng con không yêu thương, tôn trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Sợ con cái ghét bỏ mình

Phụ nữ có thể đang tâm dày vò người đàn ông của đời mình để vui thú bên nhân tình nhưng lại rất sợ khiến con cái tổn thương. Lương tâm của người mẹ khiến họ sợ con cái biết điều xấu mình làm, biết mẹ chúng là người phụ nữ không đoan chính mà sinh ra chán ghét, căm thù. Với phụ nữ, chẳng nỗi đau nào đau bằng có con nhưng con không yêu thương, tôn trọng mình.

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