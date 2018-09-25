Một khi đứng trước kiểu phụ nữ này, dù có đứng đắn, đàng hoàng đến mấy đàn ông nào cũng ngã vào lưới tình của nàng ngay.

Vì đã từng yêu, từng có những tiếp xúc thân mật, từng dành trọn con tim mình cho đối phương nên dù tình yêu ấy đã đổ vỡ, người yêu cũ đã rời xa nhưng trong thâm tâm đàn ông chưa bao giờ quên những ký ức ấy. Dẫu hiện tại đang hạnh phúc, đã có vợ con đề huề nhưng một khi người yêu cũ xuất hiện hôn nhân của người vợ chắc chắn sẽ gặp không ít sóng gió.

Người xưa không cần thả thính, cũng không cần mời gọi thì chính người đàn ông sẽ chủ động nhắc nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ và tạo ta những tình huống để có thể tòm tem sau lưng vợ mình.

Dẫu người phụ nữ kia chẳng hề có ý đồ gì thì tự người chồng cũng liêu xiêu mà muốn ngoại tình để dằn mặt, trả đũa vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tâm lý, khôn khéo

Dù là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng muốn được nghe những lời dịu dàng, ngọt ngào, ai cũng muốn người khác khen ngợi, khích lệ mình. Thế nên, nếu vợ thường xuyên chê bai, gây hấn hay xung đột sẽ tạo điều kiện để chồng ra ngoài tìm kiếm sự an ủi, quan tâm từ phụ nữ khác.

Khi thấy mình được tôn trọng, được đề cao đàn ông nào cũng ảo tưởng về chính mình mà quay sang trách mắng vợ vô tâm, hời hợt. Dẫu người phụ nữ kia chẳng hề có ý đồ gì thì tự người chồng cũng liêu xiêu mà muốn ngoại tình để dằn mặt, trả đũa vợ.

Căn bệnh thèm của lạ khiến mọi đàn ông sẵn sàng đánh đổi gia đình để cặp kè với những cô nàng có vẻ ngoài quyến rũ khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đẹp

Đàn ông yêu bằng mắt quả không sai. Vợ dù có xinh đẹp, bốc lửa đến mấy thì sau khi sinh con cũng xập xệ, úa tàn. Chồng dù yêu vợ đến mấy thì ăn mãi một món cũng chán, ngắm mãi một người cũng không còn cảm xúc.

Thứ họ cần không phải là một người vợ đảm đang, cũng không phải là người vợ hòa hợp gối chăn mà là một phụ nữ mới lạ. Căn bệnh thèm của lạ khiến mọi đàn ông sẵn sàng đánh đổi gia đình để cặp kè với những cô nàng có vẻ ngoài quyến rũ khác mà chẳng thèm lo ngại vợ sẽ đớn đau, thương tổn ra sao khi phát hiện chồng ngoại tình.