Đàn ông thuộc 3 con giáp này không bao giờ ngoại tình, chị em hãy yên tâm

Tâm linh - Tử vi 21/09/2018 15:34

Dù gái lạ có dâng tận miệng thì đàn ông thuộc top con giáp này cũng cương quyết chối từ để về với vợ con, không bao giờ ngoại tình.

Lấy chồng tuổi này phụ nữ không bao giờ phải đi đánh ghen, càng không phải khư khư giữ chồng.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này không bao giờ ngoại tình, chị em hãy yên tâm - Ảnh 1

Đàn ông tuổi này nổi tiếng chung tình, gái lạ có mồi chài đủ cách cũng chẳng thèm, một lòng với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Sửu

Sửu là chàng giáp dù mới cưới hay vợ chồng đã sống với nhau mấy chục năm thì họ luôn dành cho vợ sự dịu dàng, chu đáo như ngày đầu. Sửu không bao giờ to tiếng với vợ, đánh vợ càng không mà luôn yêu chiều, thương yêu bạn đời như bà hoàng.

Là người có địa vị, giàu có nhưng Sửu không bao giờ thay lòng đổi dạ. Họ hiểu rằng, để có được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào sự đồng hành, góp sức từ hậu phương. Nếu không có vợ đỡ đần, vun vén thì họ đã không thể hãnh diện nhìn đời. Vậy nên, dù được rất nhiều người đẹp yêu mến, sẵn lòng dâng tận miệng nhưng Sữu vẫn nhất quyết chối từ để về bên vợ con.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này không bao giờ ngoại tình, chị em hãy yên tâm - Ảnh 2
Đứng trước cám dỗ chưa bao giờ Thân đánh mất chính mình, ngược lại họ luôn khiến những kẻ muốn làm người thứ ba kia mất mặt bằng những lời từ chối thẳng thừng, đanh thép - Ảnh minh họa: Internet

Chàng Thân

Lúc mới yêu dè dặt bao nhiêu thì sau khi cưới đàn ông tuổi Thân càng cuồng nhiệt, mãnh liệt bấy nhiêu. Họ thích dành cho vợ những bất ngờ nho nhỏ, những quan tâm chân thành và không nề hà xắn tay áo giúp việc nhà chỉ để vợ có thời gian cho chính mình.

Tâm lý là thế nên Thân dễ dàng có được cảm tình của người khác giới, nhất là những đồng nghiệp nữ. Dù biết chàng giáp này đã kết hôn nhưng phụ nữ cứ đeo đuổi mãi không buông, liên tục mồi chài. Đứng trước cám dỗ chưa bao giờ Thân đánh mất chính mình, ngược lại họ luôn khiến những kẻ muốn làm người thứ ba kia mất mặt bằng những lời từ chối thẳng thừng, đanh thép. Đàn bà nào muốn dụ dỗ đàn ông tuổi này ngoại tình hãy từ bỏ ngay, bởi cả đời họ chỉ biết mỗi vợ mà thôi.

Đàn ông thuộc 3 con giáp này không bao giờ ngoại tình, chị em hãy yên tâm - Ảnh 3
Chàng giáp này rất trân quý giá trị của gia đình, quyết không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ, càng không biết ngoại tình là gì. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Khô khan, cứng nhắc là thế nhưng trong tình yêu đàn ông tuổi Dần lại đáng tin cậy vô cùng. Họ luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con, dẫu mình có chịu thua thiệt, cực khổ cũng cam tâm tình nguyện. Nếu đàn ông khác lấy vợ càng lâu càng cả thèm chóng chán muốn tìm đến “của lạ” để mua vui thì Dần lại ngày càng say mê vợ, sợ mất vợ hơn bao giờ hết.

Chàng giáp này rất trân quý giá trị của gia đình, quyết không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ, càng không biết ngoại tình là gì. Lấy được chồng tuổi này phụ nữ không phải dùng đủ kế để giữ thì chồng vẫn tự  nguyện ngoan, một lòng chung thủy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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