Top con giáp được trời ban lộc, giàu bất chấp, sang tột đỉnh từ nay đến hết năm 2018

Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau, nhường chỗ cho cuộc sống sung túc an nhàn bước vào đời những con giáp sau.

Tuy nhiên, từ tháng 9 trở đi vận số của Mùi sẽ xoay chuyển ngoạn mục. Ngoài việc làm đâu thắng đó, đại cát đại lợi Mùi còn được bề trên ưu ái cho rất nhiều may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này kiếm tiền dễ như trở bàn tay, buôn may bán đắt không ai sánh bằng. Khổ tận cam lai, đây chính là lúc Mùi hưởng trái ngọt đời mình, tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Những tháng đầu năm 2018 người tuổi Mùi liên tiếp vị vận xui án ngữ khiến công việc trì trệ, hao tài tốn của. Dù dốc cạn sức để làm việc nhưng Mùi luôn trong cảnh không một đồng dính túi, làm được bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể.

Công thành danh toại, tiền chất đầy nhà chính là phúc phần Tý xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý đừng vội bỏ cuộc trước những nhiệm vụ khó nhằn, cũng đừng đôi co với những đồng nghiệp xấu tính. Hãy cứ làm tốt việc của mình rồi cấp trên sẽ nhận thấy năng lực và tâm huyết của bạn. Vì bị tiểu nhân ám hại nên con giáp này đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đổi đời trời cho, thế nhưng những ngày cuối tháng 9 này họ sẽ được đáp đền xứng đáng.

Không chỉ thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoải của Tý còn tăng liên tục từng ngày nhờ lợi nhuận từ các khoản đầu tư riêng của mình. Công thành danh toại, tiền chất đầy nhà chính là phúc phần Tý xứng đáng nhận được.

Họ được trời thương nên kinh doanh vượng phát, một vốn bốn lời, sang giàu không ai bì kịp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 4 tháng cuối năm 2018, Mão sẽ muốn nghèo cũng không được, nhất định phải trở thành đại gia khét tiếng, chỉ sợ không có chỗ chất tiền. Họ được trời thương nên kinh doanh vượng phát, một vốn bốn lời, sang giàu không ai bì kịp.

Lắm của nhiều tiền nhưng Mão không hề kênh kiệu hay khinh người, càng không có thái độ trịch thượng với ai mà luôn chân thành, khiêm tốn với mọi người nên càng được yêu mến, tạo điều kiện làm giàu. Phúc phần của người tuổi Mão khiến không chỉ năm nay mà cả năm sau họ cũng ăn nên làm ra, phát tài cực to.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.