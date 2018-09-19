Số trời đã định: 3 con giáp có số hưởng, sung sướng từ khi chào đời, càng về hậu vận càng phát tài phát lộc

Tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, người thuộc 3 con giáp này sung sướng từ trong trứng nước, vừa chào đời tiền đã ập vào người, tiêu xài thả ga ba đời không hết.

Càng về hậu vận đường tài lộc của Hợi càng thông thoáng, họ thăng quan tiến chức, kinh doanh vượng phát nên đã giàu lại càng giàu hơn, đã sang lại càng sang gấp bội. Hôn nhân của con giáp này cũng hạnh phúc viên mãn với người bạn đời tâm đầu ý hợp, con cái thành công, hiếu thuận.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên dù tham ăn nhác làm thì Hợi vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống sang giàu, sung túc. Cả đời họ không bao giờ biết thiếu tiền là gì, càng không phải nếm trải những khốn khó, cơ cực như những con giáp khác. Cứ thế mà giàu, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là vận mệnh bám riết cả đời Hợi.

Sau ngưỡng 35 người tuổi Dậu đã có trong tay những gì mình ước ao với nhà cao cửa rộng, sự nghiệp rực rỡ như pháo hoa ngày tết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cần cù bù thông minh, có chí tiến thủ nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó Dậu vẫn có thể vươn lên làm giàu. Làm quen với việc phải tự lập ngay từ lúc nhỏ nên lớn lên Dậu sống rất trách nhiệm, biết người biết ta và luôn ra sức làm việc hết mình để mong thoát nghèo, thoát khỏi những khốn cũng như cha mẹ mình.

Nhờ sự kiên trì ấy, sau ngưỡng 35 người tuổi Dậu đã có trong tay những gì mình ước ao với nhà cao cửa rộng, sự nghiệp rực rỡ như pháo hoa ngày tết. Dậu chỉ cần biết nắm bắt cơ hội trời cho, tận dụng tốt vận may sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ.

Càng về hậu vận Thìn càng phát tài phát lộc, sang giàu nhất đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuộc đời của Thìn như được trải hoa hồng, mọi thứ trong cuộc sống của họ diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Từ việc học, đi làm, cho đến kết hôn của con giáp này đều khiến người khác ganh tỵ bởi sự hoàn hảo của nó.

Thìn học giỏi, thành công trong sự nghiệp, có địa vị trong xã hội và kiếm tiền cực đỉnh. Mọi quyết định của con giáp này đều khiến tiền chảy vào túi họ ào ào như thác, hốt hết vàng bạc thiên hạ vào nhà mình. Càng về hậu vận Thìn càng phát tài phát lộc, sang giàu nhất đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.