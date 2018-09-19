Số trời đã định: 3 con giáp có số hưởng, sung sướng từ khi chào đời, càng về hậu vận càng phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 19/09/2018 15:13

Nhờ được thần tài đỡ đầu, 3 con giáp này sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống phú quý an nhàn. Càng về hậu vận càng phát tài phát lộc, tiền chất chật nhà, không làm đại gia không được.

Tử vi tướng số đã chỉ ra rằng, người thuộc 3 con giáp này sung sướng từ trong trứng nước, vừa chào đời tiền đã ập vào người, tiêu xài thả ga ba đời không hết.

Số trời đã định: 3 con giáp có số hưởng, sung sướng từ khi chào đời, càng về hậu vận càng phát tài phát lộc - Ảnh 1
Cứ thế mà giàu, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là vận mệnh bám riết cả đời Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên dù tham ăn nhác làm thì Hợi vẫn thoải mái tận hưởng cuộc sống sang giàu, sung túc. Cả đời họ không bao giờ biết thiếu tiền là gì, càng không phải nếm trải những khốn khó, cơ cực như những con giáp khác. Cứ thế mà giàu, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là vận mệnh bám riết cả đời Hợi.

Càng về hậu vận đường tài lộc của Hợi càng thông thoáng, họ thăng quan tiến chức, kinh doanh vượng phát nên đã giàu lại càng giàu hơn, đã sang lại càng sang gấp bội. Hôn nhân của con giáp này cũng hạnh phúc viên mãn với người bạn đời tâm đầu ý hợp, con cái thành công, hiếu thuận.

Số trời đã định: 3 con giáp có số hưởng, sung sướng từ khi chào đời, càng về hậu vận càng phát tài phát lộc - Ảnh 2
Sau ngưỡng 35 người tuổi Dậu đã có trong tay những gì mình ước ao với nhà cao cửa rộng, sự nghiệp rực rỡ như pháo hoa ngày tết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cần cù bù thông minh, có chí tiến thủ nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó Dậu vẫn có thể vươn lên làm giàu. Làm quen với việc phải tự lập ngay từ lúc nhỏ nên lớn lên Dậu sống rất trách nhiệm, biết người biết ta và luôn ra sức làm việc hết mình để mong thoát nghèo, thoát khỏi những khốn cũng như cha mẹ mình.

Nhờ sự kiên trì ấy, sau ngưỡng 35 người tuổi Dậu đã có trong tay những gì mình ước ao với nhà cao cửa rộng, sự nghiệp rực rỡ như pháo hoa ngày tết. Dậu chỉ cần biết nắm bắt cơ hội trời cho, tận dụng tốt vận may sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ.

Số trời đã định: 3 con giáp có số hưởng, sung sướng từ khi chào đời, càng về hậu vận càng phát tài phát lộc - Ảnh 3
Càng về hậu vận Thìn càng phát tài phát lộc, sang giàu nhất đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuộc đời của Thìn như được trải hoa hồng, mọi thứ trong cuộc sống của họ diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Từ việc học, đi làm, cho đến kết hôn của con giáp này đều khiến người khác ganh tỵ bởi sự hoàn hảo của nó.

Thìn học giỏi, thành công trong sự nghiệp, có địa vị trong xã hội và kiếm tiền cực đỉnh. Mọi quyết định của con giáp này đều khiến tiền chảy vào túi họ ào ào như thác, hốt hết vàng bạc thiên hạ vào nhà mình. Càng về hậu vận Thìn càng phát tài phát lộc, sang giàu nhất đời.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp càng về hậu vận càng phát tài, giàu sang phú quý khó ai bì kịp

Top con giáp càng về hậu vận càng phát tài, giàu sang phú quý khó ai bì kịp

Từ tuổi 35 trở về sau top con giáp này chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 30 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng