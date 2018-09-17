3 con giáp khổ trước sướng sau, từ Trung Thu sẽ giàu sang bất chấp, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 17/09/2018 17:00

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, từ Trung Thu đến cuối năm 3 con giáp này sẽ vượng vận tài lộc, giàu sang tột đỉnh.

Mọi vận hạn, khốn khó sẽ ở lại phía sau nhường đường cho may mắn, vận phát tài phát lộc rơi lộp độp xuống đầu 3 con giáp này khiến họ muốn nghèo cũng không được.

3 con giáp khổ trước sướng sau, từ Trung Thu sẽ giàu sang bất chấp, may mắn đủ đường - Ảnh 1
Nhờ có mắt nhìn người nên Mùi dễ dàng vượt qua kiếp nạn, chẳng ai có thể lừa lọc, lợi dụng họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp chân thành, sống tình cảm và có giác quan thứ sáu cực nhạy bén. Họ dễ dàng nhận biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu, ai thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ lươn lẹo đội lốt hiền lành để rắp tâm hãm hại mình. Nhờ có mắt nhìn người nên Mùi dễ dàng vượt qua kiếp nạn, chẳng ai có thể lừa lọc, lợi dụng họ.

Những mối quan hệ của Mùi đều là những quý nhân giấu mặt, bí mật giúp đỡ, tạo điều kiện cho con giáp này khẳng định vị thế của mình trong xã hội, sự nghiệp. Mùi hãy yên tâm, chẳng cần chờ đến cuối năm bởi ngay từ thời điểm này bạn sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

3 con giáp khổ trước sướng sau, từ Trung Thu sẽ giàu sang bất chấp, may mắn đủ đường - Ảnh 2
Những tin vui tiền bạc cứ liên tục tìm đến, khiến Mão cứ phải đếm mãi cũng không hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ thăng hoa bất ngờ, vậy may chảy vào nhà tới tấp khiến họ làm gì cũng may mắn thuận lợi, công việc kinh doanh phát đạt bội phần. Những tin vui tiền bạc cứ liên tục tìm đến, khiến Mão cứ phải đếm mãi cũng không hết tiền.

Mão may mắn đến mức nhận được những khoản tiền thưởng khổng lồ từ cấp trên một cách bất ngờ, họ cũng có cơ hội trúng thưởng những món quà có giá trị khủng. Có thể nói, từ Trung Thu trở đi Mão sẽ chính thức trở thành đại gia, tiêu tiền khỏi nghĩ.

3 con giáp khổ trước sướng sau, từ Trung Thu sẽ giàu sang bất chấp, may mắn đủ đường - Ảnh 3
Càng về cuối năm càng đến gần với thời khắc Tý được hưởng cuộc sống sang giàu, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều phúc phần đầy người, thông minh, nhanh nhẹn lại cầu tiến. Họ có tham vọng đổi đời, không nề hà gian khổ, vất vả để kiếm tiền và có khả năng quản lý tài chính khoa học để tiền đẻ ra tiền, kinh doanh hồng phát.

Được thần tài phù trợ, trong tháng 8 âm lịch này Tý buôn may bán đắt, thu về số tiền khủng hơn bao giờ hết. Tài vận của con giáp này không ngừng mở rộng, càng về cuối năm càng đến gần với thời khắc Tý được hưởng cuộc sống sang giàu, sung túc. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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