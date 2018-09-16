3 con giáp tiền rơi trúng đầu, có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi vận tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 16/09/2018 10:30

Số phận an bài, trong tháng 10/2018 top con giáp sau sẽ phúc phần đầy nhà, lộc lá rơi xuống đầu tới tấp khiến ai cũng phát thèm.

Sung túc, an nhàn, đếm tiền sái tay khiến tháng 10/2018 trở thành thời cơ vàng giúp 3 con giáp sau đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm.

3 con giáp tiền rơi trúng đầu, có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi vận tài lộc vượng phát - Ảnh 1
Tuy nhiên, ngoài may mắn trời cho còn có cả sự thông minh, khôn khéo, tài giỏi ở con giáp này giúp họ vươn lên làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ khi sinh ra đã mang mệnh phú quý nên chẳng ngạc nhiên gì khi Thìn nằm trong danh sách này. Tuy nhiên, ngoài may mắn trời cho còn có cả sự thông minh, khôn khéo, tài giỏi ở con giáp này giúp họ vươn lên làm giàu, tiền chất chật nhà, đếm mãi không hết.

Tháng 10/2018 mọi vận xui đều không dám lại gần, khiến mỗi bước Thìn đi đều ra vàng ra bạc, mỗi dự án kinh doanh đều hốt hết tiền thiên hạ vào nhà.

3 con giáp tiền rơi trúng đầu, có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi vận tài lộc vượng phát - Ảnh 2
Tuất đừng từ chối bởi quyết định này sẽ giúp đời bạn bước sang trang mới, càng phát đạt, an nhàn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chăm chỉ, cần cù lại cực giỏi giao tiếp giúp Tuất dù học không giỏi nhưng khi đi làm lại thành công hơn bạn bè rất nhiều. Quyết tâm lập nghiệp, tiến thân, thoát khỏi cảnh nghèo giúp Tuất không chùn bước trước những khó khăn, không nản lòng trước những thất bại.

Trong tháng tới, Tuất sẽ được hưởng trọn thành quả bấy lâu nay mình cố gắng. Tiền tài chảy vào nhà ào ào như thác đổ. Nếu có một lời mời hợp tác, một đề nghị công việc mới Tuất đừng từ chối bởi quyết định này sẽ giúp đời bạn bước sang trang mới, càng phát đạt, an nhàn hơn.

3 con giáp tiền rơi trúng đầu, có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi vận tài lộc vượng phát - Ảnh 3
Tý hãy yên tâm, từ tháng 10 đến cuối năm bạn sẽ có cơ hội phát tài, kiếm tiền dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp cực nhạy cảm chuyện tiền bạc. Họ dễ dàng tìm thấy những cơ hội kiếm tiền, biết cách khiến tiền đẻ ra tiền, kinh doanh một vốn bốn lời. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2018 do bị sao xấu ám vận Tý làm ăn không mấy suôn sẻ, liên tục bị tiểu nhân quấy phá.

Tý hãy yên tâm, từ tháng 10 đến cuối năm bạn sẽ có cơ hội phát tài, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Mọi bực dọc ưu phiền sẽ nhường chỗ cho những điều tươi vui, hạnh phúc tràn vào đời bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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Nhờ cát tinh chiếu mệnh, thần tài gõ cửa 3 con giáp sau sẽ một bước lên tiên, muốn gì được nấy, tiền cứ chảy vào túi tới tấp.

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