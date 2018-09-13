Từ tháng 9 trở đi, được bề trên cưng chiều 3 con giáp này sẽ tiền tài dư dả, nghèo mấy cũng trở nên siêu giàu

Được cát tinh chiếu mệnh, cộng thêm thần tài nuông chiều Sửu sẽ gặp vận may hiếm có, khiến họ làm ăn thuận lợi trăm bề, buôn may bán đắt. Ngoài ra, đời sống tình cảm của họ cũng hạnh phúc viên mãn, nồng nàn hơn bao giờ hết.

Người tuổi Sửu dù là nam hay nữ đều chịu thương chịu khó, nỗ lực không ngừng để mong ngày công thành danh toại, có cuộc sống đủ đầy. Những năm trước chịu nhiều cực khổ, vất vả bao nhiêu thì tháng 10 năm nay họ lại càng may mắn, phú quý bấy nhiêu.

Năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Mão sung sướng trăm bề, làm đâu thắng đó khiến ai cũng thầm ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự thông minh, khôn khéo và biết cách quản lý tài chính khoa học khiến Mão chẳng cần dựa dẫm vào ai, cũng không cần bợ đỡ hay xu nịnh ai mà cứ việc dựa vào chính mình để vươn lên làm giàu. Ở họ có ý chí đổi đời đáng nể, làm một lúc mấy công việc, thức khuya dậy sớm cũng không thể làm khó Mão.

Năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Mão sung sướng trăm bề, làm đâu thắng đó khiến ai cũng thầm ganh tỵ. Tuy nhiên, phải bước vào tháng 10 thì vận số của họ mới hưng thịnh nhất. Lúc ấy, Mão chỉ việc nằm ngửa mà ăn, tiền cứ chảy vào nhà ào ào không ngớt.

Từ tháng 10/2018 đến hết năm 2019, vận may đeo bám sẽ giúp người tuổi Thìn phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã mang mệnh phú quý, chẳng cần nhọc công kiếm tiền thì quý nhân cũng dúi tiền vào tay tới tấp, khiến con giáp này muốn nghèo cũng không được. Sung sướng từ trong trứng nước nên cuộc đời Thìn chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại, càng không phải chịu khổ.

Từ tháng 10/2018 đến hết năm 2019, vận may đeo bám sẽ giúp người tuổi Thìn phất lên như diều gặp gió. Tiền chất chật nhà, đếm mãi cũng không hết là điều hiển nhiên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.