Phát hờn với 3 con giáp tháng 10 phát tài, tháng 11 phát lộc, tháng 12 được thần may mắn nuông chiều

Theo thuyết tử vi tướng số, những tháng cuối năm 2018 những con giáp sau sẽ phát tài phát lộc, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc.

Xui xẻo tránh xa, vận may bám riết giúp Ngọ làm ăn thuận lợi, một vốn bốn lời. Mọi dự án kinh doanh, mọi khoản đầu tư đều mang về cho Ngọ những món tiền khổng lồ khiến số dư trong tài khoản của Ngọ cứ tăng vù vù từng ngày. Không ngoa khi nói vinh hoa phú quý, tiền chất đầy nhà chính là phúc phần Ngọ chắc chắn sẽ nhận được.

Nửa đầu năm 2018 người tuổi Ngọ gặp phải vô vàn tai bay vạ gió, những tai họa từ trên trời ập xuống ấy khiến con giáp này lâm vào cảnh tài vận bế tắc, sự nghiệp thụt lùi. Tuy nhiên, từ tháng 10 trở đi vận mệnh của Ngọ sẽ có những bước chuyển ngoạn mục.

Nhờ có hỷ thần phù trợ, thần tài thương yêu nên tài vận của Mùi sáng chói, tiền trong thiên hạ đều bị Mùi gom về nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người sống thiện lương, chân tình và vô cùng nghĩa khí. Họ có thừa sự thông minh, khôn ngoan để biết mình cần gì, muốn gì, phải làm gì để đạt được những khát khao, hoài bão của bản thân. Bình thường đã thành công, sung sướng thì thời điểm này vận số của Mùi càng đỏ như son.

Nhờ có hỷ thần phù trợ, thần tài thương yêu nên tài vận của Mùi sáng chói, tiền trong thiên hạ đều bị Mùi gom về nhà mình. Chỉ cần tận dụng triệt để thời cơ, Mùi sẽ có được nhiều hơn những gì họ có thể tưởng tượng.

Từ tháng 10/2018 đến hết năm, tài vận của Tỵ sẽ vượng phát không phanh, cứ ra khỏi cửa là tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự khéo léo, đảm đang, ý chí làm giàu đáng nể ở Tỵ chính là mấu chốt tạo nên sự thành công của họ. Giàu có khi còn khá trẻ, chẳng dựa dẫm hay lợi dụng bất cứ ai khiến Tỵ trở thành tấm gương sáng để rất nhiều người khởi nghiệp noi theo.

Từ tháng 10/2018 đến hết năm, tài vận của Tỵ sẽ vượng phát không phanh, cứ ra khỏi cửa là tiền rơi trúng đầu. Tài sản mà Tỵ có được sẽ giúp họ có cuộc sống sung túc cả đời, con cháu 3 đời sau tiêu cũng không hết tiền.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.