Cảnh báo: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, đen mạt kiếp từ đây đến Trung Thu

Thị phi vây quanh, vận xui đeo bám khiến 3 con giáp sau gánh chịu vô số điều không may từ nay cho đến hết Trung Thu.

Bị cướp công lại bị cấp trên hiểu lầm khiến công danh của Mão lận đận trăm bề. Thu nhập sa sút, hết xui xẻo này đến vận đen khác vây quanh khiến Mão muốn vẫy vùng cũng không được. Tốt nhất Mão nên nhẫn nhịn mọi việc, đừng chấp nhặt, cũng đừng bị thị phi cuốn theo. Chỉ cần sang Trung Thu vận mệnh của bạn lại tươi sáng.

Nửa đầu tháng 8 âm lịch người tuổi Mão gặp phải không ít xáo trộn trong cuộc sống. Dù đã rất tâm huyến, hết lòng với công việc nhưng Mão lại bị nẫng tay trên thành quả mình làm được.

Hãy cứ làm tốt việc của mình, không chấp niệm, cũng không lời qua tiếng lại với ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bị sao Thái Tuế chiếu mệnh, người tuổi Dần gặp phải không ít áp lực, phiền toái trong công việc và cuộc sống. Con giáp này bị những đồng nghiệp mình tin tưởng quấy phá, thọc gậy bánh xe khiến môi trường công sở trở nên ngột ngạt, chán chường hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, Dần đừng vội nản lòng, cũng đừng dại bỏ ngang tất cả. Hãy cứ làm tốt việc của mình, không chấp niệm, cũng không lời qua tiếng lại với ai bởi càng bỏ ngoài tai những tạp niệm đời bạn càng an yên.

Tháng 8 âm lịch này, vận số của Mùi gặp phải không ít tai nạn khiến họ muốn bình yên cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp sống tình cảm, chân thành và luôn biết cách đối đãi tử tế với người khác. Họ không muốn tranh quyền đoạt lợi, càng không biết lươn lẹo với đời nên thường chịu thiệt thòi trong cuộc sống. Tháng 8 âm lịch này, vận số của Mùi gặp phải không ít tai nạn khiến họ muốn bình yên cũng không được.

Hao tài tốn của, gia đạo lục đục khiến Mùi phải mệt mỏi vô cùng. Mùi đừng quá thất vọng, dẫu tình hình có tồi tệ đến mấy thì quý nhân sẽ giang tay giúp đỡ, khiến bạn nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.