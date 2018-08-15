Tháng cô hồn: Gia chủ nhất định phải mang theo thứ này khi ra đường kẻo vận đen bủa vây, xui xẻo đủ đường

Tâm linh - Tử vi 15/08/2018 20:08

Muốn tránh được những xui rủi, vận đen trong tháng cô hồn gia chủ hãy mang theo những thứ này khi ra đường, nếu quên hãy quay về lấy ngay.

Những món đồ tưởng chừng bình thường này lại có tác dụng trừ ma đuổi tà, xua đuổi mọi vận đen, giúp gia chủ tránh được mọi tai ương.

Tháng cô hồn: Gia chủ nhất định phải mang theo thứ này khi ra đường kẻo vận đen bủa vây, xui xẻo đủ đường - Ảnh 1
Trong tháng cô hồn gia chủ chỉ cần tăng thêm 'hỏa khí' bằng cách mang theo bật lửa khi ra đường sẽ giúp xui xẻo tránh xa, vận may lại gần - Ảnh minh họa: Internet

Bật lửa

Theo quan niệm dân gian, bật lửa đại diện cho hành Hỏa, là nhân tố của sự ấm no, thịnh vượng. Vậy nên, vào ngày đầu năm mới gia đình người Việt nào cũng giữ cho nhà mình luôn đỏ lửa, không bao giờ để đèn bàn thờ tắt hoặc trong nhà hết gas, hết củi. Người xưa còn có phong tục xin lửa đầu năm để cầu may mắn, bình an đến với gia đình mình.

Chính vì thế, trong tháng cô hồn gia chủ chỉ cần tăng thêm “hỏa khí” bằng cách mang theo bật lửa khi ra đường  sẽ giúp xui xẻo tránh xa, vận may lại gần. Lúc này, ma quỷ dẫu muốn cũng không thể ám vận hay làm hại bạn.

Tháng cô hồn: Gia chủ nhất định phải mang theo thứ này khi ra đường kẻo vận đen bủa vây, xui xẻo đủ đường - Ảnh 2
Tỏi không là một trong những vật phẩm trừ tà đuổi ma hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Củ tỏi

Tỏi không chỉ là một loại củ gia vị không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình người Việt mà còn là một trong những vật phẩm trừ tà đuổi ma hiệu quả. Thậm chí, tỏi còn trấn át được các loại bùa chú, thuật thôi miên.

Nếu ngày thường bạn sợ bị người khác dùng bùa mê thuốc lú để lừa gạt hãm hại, thì trong tháng 7 âm lịch lại càng nên mang theo loại củ này trên người mỗi khi ra đường.

Tháng cô hồn: Gia chủ nhất định phải mang theo thứ này khi ra đường kẻo vận đen bủa vây, xui xẻo đủ đường - Ảnh 3
Bạn chỉ cần lấy một ngọn cây dâu tằm để dưới gối chắc chắn sẽ ngủ ngon giấc, không bao giờ bị 'bóng đè' hay giật mình giữa đêm - Ảnh minh họa: Internet

Vòng dâu tằm

Cây dâu tằm được biết đến là loại cây mang linh khí, có tác dụng xua đuổi âm khí. Bạn chỉ cần lấy một cành cây dâu tằm để dưới gối chắc chắn sẽ ngủ ngon giấc, không bao giờ bị “bóng đè” hay giật mình giữa đêm.

Chỉ cần mua một vòng tay làm bằng cành dâu và đeo vào tay hay cho vào túi khi rời khỏi nhà gia chủ sẽ được bề trên hộ mệnh, chẳng vận hạn nào có thể làm khó.

Tháng cô hồn: Gia chủ nhất định phải mang theo thứ này khi ra đường kẻo vận đen bủa vây, xui xẻo đủ đường - Ảnh 4
Gia chủ hãy luôn mang theo một túi nhỏ có chứa gạo, đỗ xanh trên người như một loại 'bùa bình an' hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Túi gạo, đỗ xanh

Gạo được xem là hạt ngọc của trời, hạt đậu xanh cũng là loại hạt có công dụng tẩy uế hiệu quả. Trong tháng 7 âm lịch, khi âm khí xông thiên, người âm vất vưởng đầy đường gia chủ hãy luôn mang theo một túi nhỏ có chứa loại hạt này trên người như một loại “bùa bình an” hữu hiệu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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