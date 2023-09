Tháng cô hồn: Gia chủ nhất định phải mang theo thứ này khi ra đường kẻo vận đen bủa vây, xui xẻo đủ đường

Theo quan niệm dân gian, bật lửa đại diện cho hành Hỏa, là nhân tố của sự ấm no, thịnh vượng. Vậy nên, vào ngày đầu năm mới gia đình người Việt nào cũng giữ cho nhà mình luôn đỏ lửa, không bao giờ để đèn bàn thờ tắt hoặc trong nhà hết gas, hết củi. Người xưa còn có phong tục xin lửa đầu năm để cầu may mắn, bình an đến với gia đình mình.

Chính vì thế, trong tháng cô hồn gia chủ chỉ cần tăng thêm “hỏa khí” bằng cách mang theo bật lửa khi ra đường sẽ giúp xui xẻo tránh xa, vận may lại gần. Lúc này, ma quỷ dẫu muốn cũng không thể ám vận hay làm hại bạn.