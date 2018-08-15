Mặc vận xui tháng cô hồn, 3 con giáp này cứ việc phát tài không ngừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 15/08/2018 19:21

Theo thuyết tử vi tướng số, những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, vàng chất đầy nhà trong tháng cô hồn năm nay.

Mặc những xui xẻo, vận hạn của tháng cô hồn, 3 con giáp sau vẫn may mắn tột cùng, làm đâu thắng đó khiến ai cũng ganh tỵ bội phần.

Mặc vận xui tháng cô hồn, 3 con giáp này cứ việc phát tài không ngừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu - Ảnh 1
Mão chẳng cần phải sợ vận xui đeo bám bởi bạn sẽ may mắn đến mức muốn gì được nấy, của nả ập vào nhà như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Mão

Mão là con giáp thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên rất dễ dàng đạt được thành công trong công việc, cuộc sống. Nếu người khác thấy khó mà nản, thấy gian truân mà chùn bước thì Mão vẫn cứ bất chấp tất cả mà tiến về phía trước. Nhờ sự quyết liệt, gai góc ấy nên Mão làm đâu thắng đó, đếm tiền sái tay.

Trong tháng 7 âm lịch này, Mão chẳng cần phải sợ vận xui đeo bám bởi bạn sẽ may mắn đến mức muốn gì được nấy, của nả ập vào nhà như thác đổ.

Mặc vận xui tháng cô hồn, 3 con giáp này cứ việc phát tài không ngừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu - Ảnh 2
Dậu đừng lo ngại điều gì, tháng cô hồn năm nay chính là thời điểm con giáp này gặp được quý nhân giúp họ làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Dậu

Nhờ được sao may mắn chiếu cố nên năm Mậu Tuất 2018 chính là năm may mắn nhất với người tuổi Dậu. Dù bị nhiều người hãm hại, chơi xấu nhưng Dậu chẳng hề hấn gì, thậm  chí họ còn mạnh mẽ vượt mặt và đáp trả những kẻ tiểu nhân luôn rình rập mình.

Dậu đừng lo ngại điều gì, tháng cô hồn năm nay chính là thời điểm con giáp này gặp được quý nhân giúp họ làm giàu. Mỗi dự án kinh doanh, buôn bán của Dậu đều thành công rực rỡ, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt từng ngày.

Mặc vận xui tháng cô hồn, 3 con giáp này cứ việc phát tài không ngừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu - Ảnh 3
Thần tài đưa lối còn giúp Sửu tận dụng được những cơ hội hiếm có, chuyện mua nhà lầu, sắm xe hơi chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chân thành và luôn hết lòng đối đãi với mọi người. Sửu không tham giàu chê nghèo, càng không miệt thị người khốn khó, xu nịnh người giàu nên được quý nhân yên mến, nâng đỡ hết mực.

Mặc ai sợ tháng cô hồn thì sợ, tiền tài danh vọng của Sửu cứ được đà đi lên, thăng quan tiến chức ầm ầm. Thần tài đưa lối còn giúp Sửu tận dụng được những cơ hội hiếm có, chuyện mua nhà lầu, sắm xe hơi chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

4 con giáp may mắn tột đỉnh, sung sướng như tiên, giàu sang ngút trời mặc tháng cô hồn

4 con giáp may mắn tột đỉnh, sung sướng như tiên, giàu sang ngút trời mặc tháng cô hồn

Nếu những con giáp khác bị vận xui đeo bám trong tháng 7 âm lịch thì 4 con giáp sau thoát hết kiếp nạn, làm ăn phát đạt, đếm tiền sái tay.

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