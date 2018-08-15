Mặc vận xui tháng cô hồn, 3 con giáp này cứ việc phát tài không ngừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Mặc những xui xẻo, vận hạn của tháng cô hồn , 3 con giáp sau vẫn may mắn tột cùng, làm đâu thắng đó khiến ai cũng ganh tỵ bội phần.

Trong tháng 7 âm lịch này, Mão chẳng cần phải sợ vận xui đeo bám bởi bạn sẽ may mắn đến mức muốn gì được nấy, của nả ập vào nhà như thác đổ.

Mão là con giáp thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên rất dễ dàng đạt được thành công trong công việc, cuộc sống. Nếu người khác thấy khó mà nản, thấy gian truân mà chùn bước thì Mão vẫn cứ bất chấp tất cả mà tiến về phía trước. Nhờ sự quyết liệt, gai góc ấy nên Mão làm đâu thắng đó, đếm tiền sái tay.

Dậu đừng lo ngại điều gì, tháng cô hồn năm nay chính là thời điểm con giáp này gặp được quý nhân giúp họ làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Dậu

Nhờ được sao may mắn chiếu cố nên năm Mậu Tuất 2018 chính là năm may mắn nhất với người tuổi Dậu. Dù bị nhiều người hãm hại, chơi xấu nhưng Dậu chẳng hề hấn gì, thậm chí họ còn mạnh mẽ vượt mặt và đáp trả những kẻ tiểu nhân luôn rình rập mình.

Dậu đừng lo ngại điều gì, tháng cô hồn năm nay chính là thời điểm con giáp này gặp được quý nhân giúp họ làm giàu. Mỗi dự án kinh doanh, buôn bán của Dậu đều thành công rực rỡ, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt từng ngày.

Thần tài đưa lối còn giúp Sửu tận dụng được những cơ hội hiếm có, chuyện mua nhà lầu, sắm xe hơi chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chân thành và luôn hết lòng đối đãi với mọi người. Sửu không tham giàu chê nghèo, càng không miệt thị người khốn khó, xu nịnh người giàu nên được quý nhân yên mến, nâng đỡ hết mực.

Mặc ai sợ tháng cô hồn thì sợ, tiền tài danh vọng của Sửu cứ được đà đi lên, thăng quan tiến chức ầm ầm. Thần tài đưa lối còn giúp Sửu tận dụng được những cơ hội hiếm có, chuyện mua nhà lầu, sắm xe hơi chỉ là chuyện nhỏ với con giáp này.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.