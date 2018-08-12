4 con giáp may mắn tột đỉnh, sung sướng như tiên, giàu sang ngút trời mặc tháng cô hồn

Mặc tháng cô hồn , những con giáp sau cứ việc sung sướng an nhàn, lộc lá đầy nhà, tiêu tiền khỏi nghĩ khiến ai cũng hờn ghen.

Nhờ được trời phật phù hộ, bề trên thương yêu nên trong tháng 7 âm lịch năm nay Thân chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào. Thậm chí, con giáp này may mắn đến mức công việc hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Không chỉ khẳng định được vị thế của mình, số dư trong tài khoản của con giáp này cũng tăng vùn vụt mỗi ngày.

Dần gặt hái được rất nhiều thành công, tiền của ập vào nhà ào ào như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mặc cho âm khí xông thiên trong tháng cô hồn cũng không thể làm ảnh hưởng đến vận số tốt đẹp của người tuổi Dần. Nhờ khôn khéo, thông minh lại có dư sức sáng tạo, nhìn xa trông rộng nên Dần gặt hái được rất nhiều thành công, tiền của ập vào nhà ào ào như thác đổ.

Trong tháng 7 âm lịch này, vận số của Dần càng thêm vượng, giúp họ kinh doanh hồng phát, lợi nhuận tăng nhanh đến chóng mặt. Nếu có ý định chuyển sang một công việc khác thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Dần quyết định, bởi công việc mới sẽ giúp bạn đổi đời ngoạn mục.

Mua nhà lầu sắm xe hơi là chuyện dễ như trở bàn tay với Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận tài lộc của người tuổi Tý đỏ như son, giúp họ làm đâu thắng đó, mua nhà lầu sắm xe hơi là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Tý đừng ỷ lại, cũng đừng quá nôn nóng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng kẻo tiền mất tật mang.

Tháng 7 âm lịch này sẽ có vô số cơ hội tìm đến với Sửu khiến họ muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp thật thà, cương trực và luôn hết lòng cho công việc. Nhờ trách nhiệm, tử tế nên con giáp này được rất nhiều quý nhân giúp đỡ, thương yêu mà giúp sức. Tháng 7 âm lịch này sẽ có vô số cơ hội tìm đến với Sửu, nếu biết cách tận dụng Sửu sẽ một bước lên tiên, muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.