3 con giáp xui xẻo nhất tháng cô hồn, gia chủ hãy xem để biết cách hóa giải vận đen

Dưới đây là những vận xui mà 3 con giáp sau phải gánh chịu và cách hóa giải, gia chủ hãy lưu lại ngay.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là tháng cô hồn . Đây là thời điểm âm khí xông thiên, ma quỷ hoành hành khiến con người gặp phải không ít tai họa. Đặc biệt, trong tháng cô hồn năm nay 3 con giáp sau phải để cao cảnh giác nếu không sẽ rước họa vào người, tán gia bại sản lúc nào không hay.

Mậu Tuất 2018 có thể xem là một năm vượng phát tài lộc của người tuổi Dần, họ làm đâu thắng đó, tiêu tiền khỏi nghĩ khiến ai cũng trầm trồ thán phục. May mắn là thế, nhưng bước sang tháng 7 âm lịch vận mệnh của con giáp này lại tuột dốc không phanh. Họ bị tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp vì ghen ăn tức ở mà hãm hại nên gặp phải vô số vận hạn.

Muốn tránh những tác động tiêu cực lên số phận của mình, trong tháng cô hồn người tuổi Dần hãy tránh đi xa, cũng đừng quá dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, kể cả những người trước nay vẫn thân thiết. Đặc biệt, nếu người thuộc tứ đại hành xung - tuổi Thân, Tỵ, Hợi có nhờ vả hay vay mượn tiền bạc thì Dần hãy từ chối khéo kẻo không chỉ mất tiền mà còn mất cả bạn.

Ngoài sức khỏe sa sút, làm ăn bê bết thì chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng bị quấy phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Các hung tinh xuất hiện dày đặc trong tháng 7 âm lịch khiến cuộc đời của người tuổi Mão lao đao. Ngoài sức khỏe sa sút, làm ăn bê bết thì chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng bị quấy phá mà mâu thuẫn, cãi nhau, thậm chí nếu không giữ bình tĩnh bạn và một nửa rất dễ lâm vào cảnh đổ vỡ. Đặc biệt, nếu đã kết hôn bạn càng nên cảnh giác kẻo bị “cắm sừng” lúc nào không hay.

Mão hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để người khác “thọc gậy bánh xe” mà nhà tan cửa nát. Nếu đang giao du với người tuổi Ngọ, Tý, Dậu thì bạn phải cẩn thận kẻo bị hãm hại lúc nào không hại.

Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi cất lời, hãy sáng suốt trước mọi quyết định kẻo hối hận cả đời, công danh tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo thuyết tử vi tướng số, người tuổi Tỵ sinh ra đã bị họa thị phi chiếu mệnh. Chỉ vì một câu vạ miệng họ đã rước vô số điều xui rủi vào người. Trong môi trường công sở, khi người khác ngồi bàn tán hay nói xấu ai thì bạn đừng “bồi thêm”, cũng đừng “tát nước theo mưa”. Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi cất lời, hãy sáng suốt trước mọi quyết định kẻo hối hận cả đời, công danh tiêu tán.

Nếu gặp bất trắc, Tỵ đừng quên cậy nhờ người tuổi Dậu, Sửu, Thân giúp đỡ mình bởi đây chính là quý nhân trời ban để giúp đỡ bạn. Ngược lại, bạn hãy tránh xa người tuổi Dần, Hợi, Mùi kẻo bị hãm hại đến thân bại danh liệt.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.