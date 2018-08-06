Số trời đã định: Dù lười ‘chảy thây’ nhưng 3 con giáp này vẫn giàu nhất, tiền chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 06/08/2018 16:37

Dẫu lười nhác có tiếng nhưng tài lộc cứ chảy vào nhà 3 con giáp sau, khiến họ giàu sang tột đỉnh, chỉ việc nằm ngửa mà ăn.

Người xưa có câu “ai cũng có phúc có phần” quả không sai, bởi 3 con giáp sau sinh ra đã có mệnh phú quý, chẳng cần nỗ lực kiếm tiền nhưng cả đời vẫn ngập trong nhung lụa, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Số trời đã định: Dù lười ‘chảy thây’ nhưng 3 con giáp này vẫn giàu nhất, tiền chất đầy nhà - Ảnh 1
Sau tuổi 35, con giáp này muốn gì được nấy, hạnh phúc, an nhàn khiến ai cũng ganh tỵ vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Thìn

Thìn là  con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, dù là đàn ông hay phụ nữ thì ngay từ tấm bé họ đã được cưng yêu chiều chuộng hết mực. May mắn trời cho cứ ập vào đời Thìn dồn dập, khiến họ chưa kịp nhận ra mình thành công thế nào đã nhanh chóng leo lên đỉnh vinh quang khác.

Chẳng cần cố gắng quá nhiều, cũng không cần tranh đoạt của ai, Thìn cứ thế mà vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Sau tuổi 35, con giáp này muốn gì được nấy, hạnh phúc, an nhàn khiến ai cũng ganh tỵ vô cùng.

Số trời đã định: Dù lười ‘chảy thây’ nhưng 3 con giáp này vẫn giàu nhất, tiền chất đầy nhà - Ảnh 2
Vị thế trong công việc, số dư trong tài khoản và gia đình ấm ếm của Hợi chính là ước ao của rất nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Hợi

Phụ nữ nếu sinh vào năm Hợi sẽ vượng phu ích tử, phúc khí đầy mình. Nếu là đàn ông, chàng giáp này cũng có được không ít phúc lộc trời cho, muốn nghèo cũng không được. Dẫu hay ỷ lại vào gia đình, chưa bao giờ cố gắng hết mình vì bất cứ một điều gì nhưng nhờ sự khôn ngoan, sáng tạo của mình Hợi luôn biết cách “đi tắt đón đầu” để là người tiên phong trong mọi lĩnh vực.

Nhờ sự khác biệt, thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt nên Hợi dễ dàng thành công khi còn khá trẻ. Vị thế trong công việc, số dư trong tài khoản và gia đình ấm ếm của Hợi chính là ước ao của rất nhiều người.

Số trời đã định: Dù lười ‘chảy thây’ nhưng 3 con giáp này vẫn giàu nhất, tiền chất đầy nhà - Ảnh 3
Dậu không quá thông minh, cũng chẳng quá xuất chúng  nhưng lại vô cùng khéo léo trong giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dậu

Dậu không quá thông minh, cũng chẳng quá xuất chúng  nhưng lại vô cùng khéo léo trong giao tiếp. Người ngoài dù ghét Dậu đến mấy thì sau một lần gặp gỡ cũng sẽ thay đổi suy nghĩ về con giáp này, quay sang quý mến chân tình ngay.

Nhờ sự thảo mai, biết điều nên Dậu có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Họ biết cách tận dụng những “quý nhân” này một cách triệt để nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho bản thân. Khả năng chớp thời cơ làm giàu của Dậu khiến ngay cả đối thủ thương trường cũng phải kiêng nể bội phần.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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