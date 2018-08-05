3 con giáp được quý nhân phù trợ, họa lớn đến mấy cũng không hề hấn, may cực may trong tháng 8

Nhờ được quý nhân phù trợ, Trời Phật thương yêu nên trong tháng 8/2018 này những con giáp sau sẽ tha hồ hưởng phúc, phát tài phát lộc.

Chưa kể, vì đã quen sống độc lập không dựa dẫm ai nên Sửu luôn ý thức được việc tự mình lập thân, vươn lên làm giàu. Những khó khăn chưa bao giờ có thể làm Sửu nhụt chí, mà còn là động lực để họ chiến thắng nghịch cảnh. Trong tháng 8 này, mặc những con giáp khác chật vật đủ đường Sửu sẽ tha hồ hốt bạc, vận xui chẳng thể nào đeo bám.

Theo thuyết tử vi tướng số, Sửu là con giáp hiền lành, nhân hậu và rất hay ra tay giúp đỡ người khác. Dẫu chẳng giàu có hơn ai nhưng một khi có người cần đến mình Sửu đều không ngại gian nan mà hỗ trợ, nhờ thế Sửu tích được rất nhiều công đức cho mình.

Hiện tại Ngọ đã sung sướng như thế, càng về già bạn lại càng an nhàn phát tài hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tháng 8/2018 này, vận số của Ngọ cực vượng. Con giáp này không chỉ buôn may bán đắt, làm đâu thắng đó mà còn có được vô số cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có tài kinh doanh nên chẳng mấy chốc sự nghiệp của Ngọ phất lên như diều gặp gió, giàu sang không ai sánh bằng.

Dẫu hiện tại có khó khăn, cực khổ đến mấy Ngọ cũng đừng nản lòng. Hãy cứ nỗ lực vươn lên, trời cao tự khắc có an bài. Hiện tại Ngọ đã sung sướng như thế, càng về già bạn lại càng an nhàn phát tài hơn nhiều. Không ngoa khi nói Ngọ là con giáp càng già càng giàu, hậu vận ngập trong hạnh phúc ấm êm.

Tuất hãy nắm bắt thời cơ, đừng để vận may hiếm có tuột mất bởi sau đấy bạn khó lòng có được nó thêm lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Khả năng biến hung thành cát, biến họa thành phúc của người tuổi Tuất khiến ai cũng kiêng nể bội phần. Họ đủ khôn ngoan để biết mình muốn gì, cần gì, nên làm thế nào để đạt được những dự định, ước ao. Khả năng nhìn thấu tâm can của người khác cũng giúp Tuất tránh được những dối gian lừa lọc không đáng có, biết cách “chọn mặt gửi vàng”.

Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh Tuất đừng chần chừ nữa, hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Hãy nắm bắt thời cơ, đừng để vận may hiếm có tuột mất bởi sau đấy bạn khó lòng có được nó thêm lần nào nữa.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.