3 con giáp cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay bất chấp tháng ‘cô hồn’

Tâm linh - Tử vi 02/08/2018 17:21

Tháng 7 âm lịch tới, những con giáp sau sẽ được Thần Tài cưng yêu chiều chuộng đến mức ban cho họ của nả đầy nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Nếu những người khác phải kiêng kỵ đủ điều trong tháng “cô hồn” thì 3 con giáp sau chỉ việc nằm ngửa mà ăn, đếm mãi vẫn không hết tiền trong khi số dư trong tài khoản cứ tăng liên tục.

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Không chỉ bị vận may đeo bám, Tý còn có thừa sự khôn ngoan, nhanh nhạy và khả năng ứng phó linh hoạt với mọi hoàn cảnh. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những xui xẻo cứ rình rập cũng không thể ám vận người tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch này. Bởi lẽ, không chỉ bị vận may đeo bám, Tý còn có thừa sự khôn ngoan, nhanh nhạy và khả năng ứng phó linh hoạt với mọi hoàn cảnh. Những khó khăn, chông chênh sẽ phải cúi đầu trước sự bản lĩnh kiên cường của người tuổi Tý.

Nếu đang có ý định kinh doanh, buôn bán Tý hãy bắt tay vào ngay. Đừng chần chừ thêm nữa kẻo vuột mất cơ hội trời cho. Sự nghiệp của con giáp này cũng vì thế mà phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng chẳng được.

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Không chỉ trả hết nợ nần, thành công vang dội mà Tuất còn vươn lên trở thành đại gia có tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự trung thành, tử tế chính là mấu chốt giúp Tuất gầy dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, giúp họ dễ dàng chạm tay vào thành công. Dẫu sinh ra trong gia đình nghèo khó, dẫu đang nợ nần ngập đầu thì vận may trong tháng  7 âm lịch tới dư sức giúp Tuất đổi đời ngoạn mục.

Không chỉ trả hết nợ nần, thành công vang dội mà Tuất còn vươn lên trở thành đại gia có tiếng. Những gì Tuất làm được chính là động lực để người khác noi theo, nỗ lực đạt được. Chưa kể, nhờ giác quan thứ 6 nhạy bén mà Tuất có thể đoán trước nhiều điều, nhận biết đâu là người tốt đâu là kẻ gian để trao gửi lòng tin. Nhờ thế, Tuất không bao giờ tin sai người, càng không bao giờ bị kẻ xấu lợi dụng mà đánh đổi bằng tiền tài, danh vọng hay sức khỏe của mình.

3 con giáp cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay bất chấp tháng ‘cô hồn’ - Ảnh 3
Biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành, làm đâu thắng đó chính là những vận may lớn nhất của người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, Hợi chính là con giáp nhân hậu, tốt bụng bậc nhất. Dù không giàu có hơn ai, cũng chẳng có quá nhiều tiền nhưng một khi người khác đã cậy nhờ điều gì Hợi sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ. Nhờ thế, con giáp này tích được không ít phúc đức, được quý nhân che chở thương yêu hết mực.

Biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành, làm đâu thắng đó chính là những vận may lớn nhất của người tuổi Hợi. Tài sản của Hợi nhiều đến mức 3 đời sau tiêu cũng không hết. Giờ đây, Hợi chỉ việc ngồi chơi hưởng phúc, tận hưởng cuộc sống sung túc, an nhàn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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