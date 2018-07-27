Sau tuổi 35 top con giáp này chỉ việc nằm chơi hưởng phúc, vinh hoa phú quý hưởng 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 27/07/2018 17:24

Dẫu hiện tại có cực khổ, nghèo khó đến mấy thì chỉ cần bước sang ngưỡng 35 những con giáp sau sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, nửa đời còn lại sẽ ngập trong tiền tài nhung lụa.

Nhờ sống chân thành, lương thiện 3 con giáp sau được trời ban cho rất nhiều phúc lành, sau 35 tuổi chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, đếm tiền sái tay.

Sau tuổi 35 top con giáp này chỉ việc nằm chơi hưởng phúc, vinh hoa phú quý hưởng 3 đời không hết - Ảnh 1
Sau mỗi sai lầm, một vấp ngã Thân lại mạnh mẽ đứng lên, can trường chiến đấu đến khi có được thứ mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Thân

Trong 12 con giáp, Thân nổi tiếng là con giáp khôn ngoan,  nhanh nhẹn và có mắt nhìn người. Thế nên, dù người khác muốn vu vạ hay lân la làm thân để lấy lòng tin của Thân nhằm hãm hại họ thì đừng mơ đạt được. Họ có thừa sự tỉnh táo, khôn ngoan để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu để kết bạn. Nhờ thế, bạn bè của Thân đa phần là những người hiền lành, chân thành như chính con giáp này.

Thuở thiếu thời phải trải qua không ít thất bại, chông chênh nhưng cũng không thể làm Thân nản chí làm giàu. Sau mỗi sai lầm, một vấp ngã Thân lại mạnh mẽ đứng lên, can trường chiến đấu đến khi có được thứ mình muốn. Thế nên, chẳng lạ gì khi bước vào ngưỡng 35 Thân đã có trong tay nhà lầu, xe hơi và cơ ngơi đồ sộ khiến ai cũng thán phúc. Hãy yên tâm, nửa đời còn lại của bạn sẽ mãi an yên, đủ đầy như thế. Con cháu của Thân nhờ hưởng phúc phần từ họ cũng thành công, giàu có không kém.

Sau tuổi 35 top con giáp này chỉ việc nằm chơi hưởng phúc, vinh hoa phú quý hưởng 3 đời không hết - Ảnh 2
Sau tuổi 35, những vất vả gian truân sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho may mắn, sang giàu ập vào đời Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Sửu

Bất chấp nghịch cảnh, không ngừng nỗ lực vươn lên dù đời có vùi dập đến xác xơ chính là bí quyết mang lại thành công cho người tuổi Sửu. Chưa kể, họ còn là con giáp chăm chỉ bậc nhất, có thể vùi đầu làm việc bất kể ngày đêm miễn sao có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây chính là nền tảng giúp Sửu thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, có được chỗ đứng vững vàng trong lĩnh vực họ theo đuổi.

Sau tuổi 35, những vất vả gian truân sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho may mắn, sang giàu ập vào đời Sửu. Lúc này, nhờ vận may trời cho giúp Sửu làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời khiến số dư trong tài khoản ngân hàng của họ tăng lên từng ngày.

Sau tuổi 35 top con giáp này chỉ việc nằm chơi hưởng phúc, vinh hoa phú quý hưởng 3 đời không hết - Ảnh 3
Tuất hãy yên tâm, mọi khổ cực của bạn sẽ được đáp đền xứng đáng trong những năm tới, giúp bạn một bước lên tiên, trở thành đại gia có tiếng trong nay mai - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tuất

Tuất là con giáp nổi tiếng kiên định, trung thành và khá liều lĩnh. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy việc khó mà đùn đẩy thì Tuất luôn muốn thử sức mình với những thứ “khó nhằn” như thế. Họ xem đây là cơ hội để thử thách, tôi luyện chính mình, để mình có thể trưởng thành nhanh hơn.

Chưa kể, tham vọng làm giàu bừng bừng của Tuất còn giúp họ không ngừng sáng tạo và cẩn trọng trước mọi quyết định. Tuất hãy yên tâm, mọi khổ cực của bạn sẽ được đáp đền xứng đáng trong những năm tới, giúp bạn một bước lên tiên, trở thành đại gia khét tiếng trong nay mai.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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