Dù là đàn ông hay phụ nữ thì những con giáp sau đều hết mực thủy chung với người mình yêu thương, dẫu kẻ thứ ba có cùng mọi thủ đoạn cũng không thể khiến họ thay lòng đổi dạ.

Khi đã yêu ai, Hợi sẽ trao hết con tim mình cho đối phương. Họ yêu đến mức si mê, chỉ còn biết người mình yêu trên cõi đời này. Vậy nên, yêu hay cưới con giáp tuổi này bạn sẽ chẳng bao giờ sợ mình bị bội bạc. Hợi sẽ dùng cả cuộc đời này để khiến bạn đời hạnh phúc, sẽ yêu thương chăm sóc chu đáo đến răng long đầu bạc vẫn đắm say như ngày đầu.

Sự ấm áp, hài hước và tinh tế của người tuổi Hợi khiến họ được rất nhiều người theo đuổi. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì từ thuở cắp sách đến trường con giáp này đã đốn tim không ít kẻ si tình, càng lớn lên sức hấp dẫn từ họ càng khiến người đối diện phải điêu đứng bội phần. Đào hoa là thế, có nhiều sự lựa chọn là thế nhưng Hợi không bao giờ đùa giỡn với tình yêu, càng không lợi dụng tình cảm của bất cứ ai.

Sau khi kết hôn, Sửu một lòng một dạ chăm sóc, vun véo cho gia đình. Họ chẳng thiết tha những phù phiếm xa hoa, càng không bị những thú vui tầm thường vấy bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp sống giản đơn, chân thành và khá duy mỹ. Họ có thừa sự lãng mạn, lí tưởng và luôn tin vào một tình yêu thuần khiến, không vụ lợi, không tranh đoạt. Thế nên, dẫu vẻ ngoài của Sửu thu hút khá nhiều người khác giới, họ rất lịch thiệp và dễ gần nhưng nếu muốn có được con tim của con giáp này lại không hề đơn giản.

Chỉ khi tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, khi biết rằng tình yêu giữa họ và một nửa đã được thử thách đủ thì Sửu mới an tâm tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, Sửu một lòng một dạ chăm sóc, vun véo cho gia đình. Họ chẳng thiết tha những phù phiếm xa hoa, càng không bị những thú vui tầm thường vấy bẩn. Nhờ thế, bạn đời của người tuổi Sửu sẽ chẳng bao giờ phải ghen tuông hay sợ họ phản bội mình.

Nếu có đem lòng yêu thương một người tuổi Ngọ đã yên bề gia thất thì bạn hãy từ bỏ ý định làm người thứ ba đi vì họ sẽ không bao giờ cho bạn cơ hội chen ngang vào hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự phóng khoáng, bất cần, có chút ngông cuồng khiến người khác dễ hiểu sai về Ngọ. Thế nhưng, khác với vẻ ngoài gai góc ấy, bên trong Ngọ là những dấu yêu mềm mại, là những cử chỉ yêu thương, là một con tim thổn thức yêu mãnh liệt. Nếu người khác có thể tùy tiện nhận lời yêu chỉ vì đang cô đơn, trống trải thì con giáp này chỉ chấp nhận dấn thân cùng người khiến họ yêu tha thiết.

Hơn ai hết, Ngọ hiểu rõ giá trị của tình yêu nên họ luôn ra sức giữ gìn, trân quý mối tình như báu vật vô giá. Ngọ không tin vào tình yêu sét đánh, không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng với họ. Chỉ cần có khởi đầu tốt đẹp chắc chắn chuyện tình của cả hai sẽ có hoa thơm trái ngọt. Thuở độc thân có thể bốc đồng bao nhiêu thì khi có gia đình Ngọ lại điềm đạm, ôn hòa bấy nhiêu. Thế nên, nếu có đem lòng yêu thương một người tuổi Ngọ đã yên bề gia thất thì bạn hãy từ bỏ ý định làm người thứ ba đi vì họ sẽ không bao giờ cho bạn cơ hội chen ngang vào hôn nhân của mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.