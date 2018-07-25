3 con giáp nhờ sống ngay thẳng mà may mắn tự gõ cửa, tiền tài tự ập vào nhà tới tấp

Nhờ có nhân cách đẹp nên chẳng cần phải ganh đua với bất cứ ai, cũng không cần chơi xỏ người nào thì 3 nàng giáp sau vẫn nắm chắc trong tay cuộc sống sung túc, tiền chất đầy nhà, muốn nghèo cũng chẳng được.

Cuộc đời Mão nhận được rất nhiều phúc đức bề trên ban phát. Họ làm đâu thắng đó, sự nghiệp vững vàng, chẳng cần phải tranh đấu thì con đường tài lộc cũng phất lên như diều gặp gió. Sau tuổi 30 nàng Mão sẽ có của ăn của để, tiền chất đầy két sắt, hôn nhân viên mãn vô cùng.

Phụ nữ tuổi Mão là người sâu sắc, dịu dàng và luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác. Họ không bao giờ vì lợi ích của mình mà dẫm đạp lên người khác, càng không vì sợ mình bị đánh giá thấp hơn mà buông lời cay nghiệt, không hay. Mão ngay thẳng, cương trực đến mức người ngoài lần đầu tiếp xúc có thể bị con giáp này làm mất lòng nhưng càng thân thiết họ sẽ càng thấu hiểu bản chất tốt đẹp ẩn chứa trong Mão.

Trên đời này, chẳng nỗi sợ nào có thể khiến Mùi e ngại, ngoài việc gia đình mình phải chịu đựng những thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là nam hay nữ cũng sống trọng nghĩa trọng tình. Họ trân trọng các mối quan hệ xã hội, hết lòng với bạn bè, chân thành với các thành viên trong gia đình nên mỗi khi khốn khó, cơ cực đều có quý nhân xuất hiện giúp đỡ nhiệt tình. Với Mùi, mỗi lần thất bại là một bài học quý báu để họ nhanh chóng chạm tay đến thành công. Trên đời này, chẳng nỗi sợ nào có thể khiến Mùi e ngại, ngoài việc gia đình mình phải chịu đựng những thương tổn.

Chưa kể, sự khéo léo khi giao tiếp, kính trên nhường dưới của Mùi chính là bước đệm mang lại cho họ rất nhiều phúc đức, vận may trong cuộc sống. Sau khi kết hôn, cuộc đời của nữ nhân tuổi Mùi càng vượng phát, giàu sang ngút trời.

Bởi sống cho mình nhưng luôn biết nghĩ cho người, sâu sắc, khôn ngoan nên cuộc đời Tuất tránh được rất nhiều kiếp nạn - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tuất

Sự kiên định, mạnh mẽ chính đặc điểm nhận diện tính cách của người tuổi Tuất chính xác nhất. Họ luôn đủ tinh tế để biết khi nào mình nên dành sự quan tâm cho người đối diện, khi nào nên giữ im lặng để đối phương cảm thấy thoải mái, đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tâm sự giấu kín của một ai đấy. Thế nên, chẳng lạ lùng gì nếu bạn thấy Tuất luôn là lựa chọn hàng đầu để người khác tìm đến mỗi khi buồn đau, tuyệt vọng hay cần có một lời khuyên xác đáng.

Bởi sống cho mình nhưng luôn biết nghĩ cho người, sâu sắc, khôn ngoan nên cuộc đời Tuất tránh được rất nhiều kiếp nạn. Sau mỗi kiếp nạn ấy số phận của họ lại bước sang một trang mới, tươi sáng, rạng rỡ và đáng ngưỡng mộ hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.