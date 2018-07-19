Tháng 8, những con giáp sau sẽ bị lộc lá bủa vây, vận may ập vào nhà tới tấp

Trong tháng 8 tới, những con giáp sau sẽ may mắn đến mức lộc bay đầy nhà, tiền chất đầy két, bước chân tới cửa tiền lại rơi xuống đầu khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Dẫu đang làm công ăn lương hay tự mình kinh doanh thì mọi việc làm ăn của Tuất đều diễn ra thuận lợi, êm xuôi giúp họ bội thu. Nếu muốn mở rộng quy mô hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ thích hợp nhất để bạn dấn thân. Hãy cứ mạnh mẽ bước tới, hãy không ngừng thử thách chính mình rồi tiền tài sẽ tự chui vào túi Tuất ào ào như thác đổ.

Nhờ ăn ở hiền lành, cộng thêm vận may hiếm có trong tháng tới người tuổi Tuất sẽ là con giáp vượng vận tài lộc bậc nhất. Họ không chỉ may mắn đường công danh, sự nghiệp mà hầu bao cũng rủng rỉnh với số dư tài khoản tăng đến chóng mặt nhờ nghề tay trái.

Ngoài vận tài lộc đỏ như son thì vận tình duyên của Dần cũng phơi phới, giúp họ thoải mái tận hưởng những tháng ngày mặn nồng ấm êm bên một nửa thân yêu - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Dần

Trong tháng 8 này, người tuổi Dần dù là nam hay nữ cùng đều được Thần Tài ưu ái, cưng chiều hết mực. Mọi khó khăn, thất bại và nghèo khó sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho vinh hoa phú quý bước vào đời Dần mãi không chịu rời. Vận may trong tháng 8 này còn đeo bám Dần sang tận năm sau, giúp họ một bước lên tiên, giàu sang trong tích tắc.

Dần hãy tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân, đừng sợ người khác đánh giá hay ganh ghét. Bạn cứ làm đúng với lương tâm, hãy cứ cống hiến hết mình cho công việc thì trời cao tự khắc có an bài. Ngoài vận tài lộc đỏ như son thì vận tình duyên của Dần cũng phơi phới, giúp họ thoải mái tận hưởng những tháng ngày mặn nồng ấm êm bên một nửa thân yêu.

Đây chính là cơ hội để Mão thể hiện năng lực trước cấp trên, khẳng định vị thế trước đồng nghiệp, mở đường cho sự thăng tiến của họ sau này - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mão

Nhờ là tháng may mắn nên Mão làm gì cũng thuận lợi, thành công, khiến họ muốn nghèo cũng không được. Dẫu có bị đồng nghiệp ganh ghét mà “thọc gậy bánh xe” hay đối tác trở mặt thì cũng không thể khiến sự nghiệp của Mão bị lung lay. Đây chính là cơ hội để Mão thể hiện năng lực trước cấp trên, khẳng định vị thế trước đồng nghiệp, mở đường cho sự thăng tiến của họ sau này.

Càng về cuối tháng 8 vận trình của Mão càng khởi sắc, giúp họ hốt vàng hốt bạc lia lịa. Tuy nhiên, Mão hãy chú ý đến việc kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để người khác khiến bạn mất đi sự minh trí mà đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng đến tiền đồ, danh dự của bản thân.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.