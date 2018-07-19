Tháng 8, những con giáp sau sẽ bị lộc lá bủa vây, vận may ập vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 19/07/2018 16:29

Nhờ được Thần Tài thương yêu, quý nhân nâng đỡ những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, đếm tiền sái tay, một bước trở thành đại gia kếch xù.

Trong tháng 8 tới, những con giáp sau sẽ may mắn đến mức lộc bay đầy nhà, tiền chất đầy két, bước chân tới cửa tiền lại rơi xuống đầu khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tháng 8, những con giáp sau sẽ bị lộc lá bủa vây, vận may ập vào nhà tới tấp - Ảnh 1
Dẫu đang làm công ăn lương hay tự mình kinh doanh thì mọi việc làm ăn của Tuất đều diễn ra thuận lợi, êm xuôi giúp họ bội thu - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Tuất

Nhờ ăn ở hiền lành, cộng thêm vận may hiếm có trong tháng tới người tuổi Tuất sẽ là con giáp vượng vận tài lộc bậc nhất. Họ không chỉ may mắn đường công danh, sự nghiệp mà hầu bao cũng rủng rỉnh với số dư tài khoản tăng đến chóng mặt nhờ nghề tay trái.

Dẫu đang làm công ăn lương hay tự mình kinh doanh thì mọi việc làm ăn của Tuất đều diễn ra thuận lợi, êm xuôi giúp họ bội thu. Nếu muốn mở rộng quy mô hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ thích hợp nhất để bạn dấn thân. Hãy cứ mạnh mẽ bước tới, hãy không ngừng thử thách chính mình rồi tiền tài sẽ tự chui vào túi Tuất ào ào như thác đổ.

Tháng 8, những con giáp sau sẽ bị lộc lá bủa vây, vận may ập vào nhà tới tấp - Ảnh 2
Ngoài vận tài lộc đỏ như son thì vận tình duyên của Dần cũng phơi phới, giúp họ thoải mái tận hưởng những tháng ngày mặn nồng ấm êm bên một nửa thân yêu - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Dần

Trong tháng 8 này, người tuổi Dần dù là nam hay nữ cùng đều được Thần Tài ưu ái, cưng chiều hết mực. Mọi khó khăn, thất bại và nghèo khó sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho vinh hoa phú quý bước vào đời Dần mãi không chịu rời. Vận may trong tháng 8 này còn đeo bám Dần sang tận năm sau, giúp họ một bước lên tiên, giàu sang trong tích tắc.

Dần hãy tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân, đừng sợ người khác đánh giá hay ganh ghét. Bạn cứ làm đúng với lương tâm, hãy cứ cống hiến hết mình cho công việc thì trời cao tự khắc có an bài. Ngoài vận tài lộc đỏ như son thì vận tình duyên của Dần cũng phơi phới, giúp họ thoải mái tận hưởng những tháng ngày mặn nồng ấm êm bên một nửa thân yêu.

Tháng 8, những con giáp sau sẽ bị lộc lá bủa vây, vận may ập vào nhà tới tấp - Ảnh 3
Đây chính là cơ hội để Mão thể hiện năng lực trước cấp trên, khẳng định vị thế trước đồng nghiệp, mở đường cho sự thăng tiến của họ sau này - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Mão

Nhờ là tháng may mắn nên Mão làm gì cũng thuận lợi, thành công, khiến họ muốn nghèo cũng không được. Dẫu có bị đồng nghiệp ganh ghét mà “thọc gậy bánh xe” hay đối tác trở mặt thì cũng không thể khiến sự nghiệp của Mão bị lung lay. Đây chính là cơ hội để Mão thể hiện năng lực trước cấp trên, khẳng định vị thế trước đồng nghiệp, mở đường cho sự thăng tiến của họ sau này.

Càng về cuối tháng 8 vận trình của Mão càng khởi sắc, giúp họ hốt vàng hốt bạc lia lịa. Tuy nhiên, Mão hãy chú ý đến việc kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để người khác khiến bạn mất đi sự minh trí mà đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng đến tiền đồ, danh dự của bản thân.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp của nả ngập nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong tháng 8, 9, 10 tới

Top con giáp của nả ngập nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong tháng 8, 9, 10 tới

Trong 3 tháng tới những con giáp sau sẽ tha hồ “nở mày nở mặt” với thiên hạ vì tiền chảy vào nhà ào ào như thác đổ, thăng tiến nhanh đến chóng mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có 3 con giáp giàu có top con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 26 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng