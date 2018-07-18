Top con giáp của nả ngập nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong tháng 8, 9, 10 tới

Theo thuyết tử vi tướng số, người thuộc top con giáp sau sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống sung sướng, an nhàn, đếm tiền sái tay trong tháng ba tháng tới.

Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 7 trở đi bạn có thể an tâm bởi lúc này vận mệnh xoay chuyển, mọi điều không may đều lui về quá khứ, những điều tốt đẹp sẽ ập đến cuộc đời Mão dồn dập. Nếu đang có dự định mua nhà, sắm xe hay mở rộng kinh doanh thì đây chính là thời cơ giúp bạn hốt vàng hốt bạc vào nhà để hiện thực hóa giấc mơ của mình đấy.

Những tháng đầu năm 2018 người tuổi Mão gặp phải vô số vận xui từ trên trời rơi xuống. Không chỉ công việc trì trệ, tiền mất tật mang mà vận hạn còn khiến chuyện tình cảm của họ cũng rối rắm, phức tạp không kém.

Sửu chỉ cần làm việc chăm chỉ, không ngừng sáng tạo và luôn sống có trách nhiệm thì vận may sẽ gõ cửa nhà bạn ngay thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và vô cùng kiên trì. Một khi đã quyết tâm đạt được điều gì họ sẽ nỗ lực đến cùng, dẫu phải nếm trải không ít đắng cay tủi hờn, bị người khác ganh ghét đố kỵ mà “thọc gậy bánh xe”. Đáng ra cuộc đời của Sửu đã tốt đẹp hơn hiện tại rất nhiều, nhưng vì lận đận công danh nên phải chờ đến năm nay mới phất lên được.

Tài vận vượng phát, ăn nên làm ra sẽ là tương lai gần của người tuổi Sửu trong 3 tháng tới. Sửu chỉ cần làm việc chăm chỉ, không ngừng sáng tạo và luôn sống có trách nhiệm thì vận may sẽ gõ cửa nhà bạn ngay thôi.

Đặc biệt, tháng 8 tới tiền đồ của Ngọ sẽ xán lạn vô cùng, chẳng mấy chốc mà vươn lên tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 8, 9, 10/2018 chính là thời cơ hiếm có giúp Ngọ lội ngược dòng, dẫu những tháng đầu năm có khốn khó, cơ cực đến mấy thì lúc này bạn sẽ “đổi đời” ngoạn mục, muốn gì được đó. Đặc biệt, tháng 8 tới tiền đồ của Ngọ sẽ xán lạn vô cùng, chẳng mấy chốc mà vươn lên tự làm đại gia.

Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Ngọ những tháng tới cũng phơi phới. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc viên mãn với những chuyế du lịch đáng nhớ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.