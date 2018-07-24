Top con giáp sống hiền lành lương thiện, được trời ban cho vô số phúc lành

Tâm linh - Tử vi 24/07/2018 12:49

Người đời dù ganh ghét đố kị hay nói xấu cũng không thế khiến top con giáp này bận tâm, bởi họ hiểu rằng họa từ miệng mà ra, thay vì tạo khẩu nghiệp ta cứ an yên mà sống là đủ.

Thay vì hơn thua với người, suy tính với đời những con giáp sau cứ an nhiên mà sống, giản đơn mà đối đãi với người khác nên “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” vận may cứ ập vào nhà họ tới tấp.

Top con giáp sống hiền lành lương thiện, được trời ban cho vô số phúc lành - Ảnh 1
Dẫu sinh ra trong gia đình khốn khó hay giàu có thì họ cũng không ngừng phấn đấu vươn lên làm giàu bằng năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Mùi

Mùi là con giáp sống tình cảm, chân thành và luôn dùng tấm lòng thiện lương để suy nghĩ cho người khác. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà tổn thương ai, càng không vì tranh quyền đoạt lợi mà dẫm đạp lên tất thảy để tiến thân. Nhờ thế, Mùi được rất nhiều người yêu thương, đồng nghiệp tin tưởng.

Không những thế, Mùi còn là con giáp biết nhìn xa trông rộng và có ý chí phi thường. Dẫu sinh ra trong gia đình khốn khó hay giàu có thì họ cũng không ngừng phấn đấu vươn lên làm giàu bằng năng lực của mình. Nhờ “chơi đẹp” lại sống nghĩa tình nên chỉ cần chạm ngưỡng 30 Mùi đã có trong tay khối tài sản khiến ai cũng kiêng nể. Họ may mắn đến mức cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, hôn nhân viên mãn hạnh phúc trăm năm.

Top con giáp sống hiền lành lương thiện, được trời ban cho vô số phúc lành - Ảnh 2
Người đời dù ganh ghét đố kị hay nói xấu mình cũng không thế khiến con giáp này bận tâm, bởi họ hiểu rằng họa từ miệng mà ra, thay vì tạo khẩu nghiệp ta cứ an yên mà sống là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Dậu

Sự hiền lành, đôn đậu, chăm chỉ chính là nét tính cách nổi bật nhất của người tuổi Dậu. Dù bề ngoài họ có gân guốc, háu thắng hay khó gần đến mấy thì chỉ sau một lần tiếp xúc ai cũng có thể cảm nhận được trái tim ấm áp, tâm hồn trong trẻo của con giáp này.

Dậu ngại va chạm, không thích thể hiện nên cứ điềm đạm làm tốt việc của mình rồi lẳng lặng thu hoạch trái ngọt. Người đời dù ganh ghét, đố kị hay nói xấu mình cũng không thế khiến con giáp này bận tâm, bởi họ hiểu rằng họa từ miệng mà ra, thay vì tạo khẩu nghiệp ta cứ an yên mà sống là đủ. Cũng nhờ phương châm sống này mà thành công luôn chào đón Dậu, khiến họ muốn nghèo cũng không được.

Top con giáp sống hiền lành lương thiện, được trời ban cho vô số phúc lành - Ảnh 3
Thắng thắn, quyết liệt và không ngừng sáng tạo giúp Tuất dễ dàng thành công trong bất cứ lĩnh vực họ theo đuổi, ngay cả việc theo đuổi người mình yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Tuất

Sự trung thành của người tuổi Tuất đã nổi tiếng đến mức ai có bạn tuổi này đều thầm cảm ơn trời vì đã cho mình một người bạn tuyệt vời như thế. Ở Tuất có sự yêu ghét rõ ràng, trắng đen phân minh. Họ không bao giờ chấp nhận sự lập lờ, càng không chấp nhận những nhập nhằng không đáng có trong tình cảm, tiền bạc. Vậy nên, dù thân thiết đến mấy nhưng một khi nhận thấy đối phương đang lợi dụng mình thì Tuất cũng sẽ chấm dứt mối thâm giao ấy ngay.

Thắng thắn, quyết liệt và không ngừng sáng tạo giúp Tuất dễ dàng thành công trong bất cứ lĩnh vực họ theo đuổi, ngay cả việc theo đuổi người mình yêu thương. Thế nên, nửa đời còn lại của Tuất không chỉ ngập trong nhung lụa mà còn viên mãn trong hạnh phúc vô giá với người bạn đời tận tụy, những đứa con hiếu thuận.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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