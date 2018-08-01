3 con giáp bị vận hạn đeo bám, tài lộc tiêu tán, sức khỏe có vấn đề trong tháng 8/2018

Tâm linh - Tử vi 01/08/2018 17:45

Tháng 8 này, những con giáp sau phải đề cao cảnh giác kẻo vận xui ám quẻ, rước họa vào thân.

Những vận hạn mà 3 con giáp sau gặp phải trong tháng 8 này sẽ khiến họ phải khốn đốn bội phần, thậm chí lâm vào cảnh thân bại danh liệt.

3 con giáp bị vận hạn đeo bám, tài lộc tiêu tán, sức khỏe có vấn đề trong tháng 8/2018 - Ảnh 1
Trong tháng 8 này, vận đen đeo bám khiến Mùi bị tiểu nhân quấy phá đủ đường, khiến họ làm gì cũng thất bại ê chề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn là con giáp sống tình cảm, chân thành nên Mùi rất dễ tin người. Chính vì cả tin nên họ dễ dàng bị người khác lợi dụng, chơi xấu mà không hề hay biết. Đặc biệt, trong tháng 8 này, vận đen đeo bám khiến Mùi bị tiểu nhân quấy phá đủ đường, khiến họ làm gì cũng thất bại ê chề.

Không chỉ tiền tài tiêu tán, công việc trì trệ mà ngay cả tình duyên của Mùi cũng lận đận không kém. Những hiểu lầm, mâu thuẫn sẽ khiến tình cảm của bạn và một nửa rạn nứt. Nếu không đủ bình tĩnh, không đủ bao dung để tỉnh táo xử lí bạn sẽ phải trả giá bằng những thương tổn không bao giờ nguôi ngoai.

3 con giáp bị vận hạn đeo bám, tài lộc tiêu tán, sức khỏe có vấn đề trong tháng 8/2018 - Ảnh 2
Nếu đang tự đứng ra kinh doanh thì đây chính là giai đoạn khốn khó mà Thân phải bình tĩnh để vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận hạn trong tháng 8 này khiến Thân phải lao tâm khổ tứ, họ phải chạy ngược chạy xuôi để giải quyết công việc, để khắc phục những sai lầm mà vì một phút bất cẩn bây giờ phải trả giá quá đắt. Sức khỏe của Thân vì thế mà sa sút, khiến họ mệt mỏi, căng thẳng và chẳng còn chút tinh thần  nào để làm việc.

Nếu đang làm công ăn lương Thân sẽ tránh được những rủi ro không đáng có, chỉ cần vượt qua tháng 8 này cuộc đời của bạn lại xán lạn, may mắn như cũ. Ngược lại, nếu đang tự đứng ra kinh doanh thì đây chính là giai đoạn khốn khó mà Thân phải cố gắng để vượt qua. Hãy cứ nỗ lực hết mình, bản lĩnh như vốn dĩ rồi vận hạn sẽ phải chào thua bạn thôi.

3 con giáp bị vận hạn đeo bám, tài lộc tiêu tán, sức khỏe có vấn đề trong tháng 8/2018 - Ảnh 3
Tốt nhất, để bảo vệ chính mình, để vận hạn không thể làm gì đời mình Dậu hãy hết sức cẩn trọng trong mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 8 của người tuổi Dậu khá xấu, khiến cả tình duyên, tiền bạc lẫn công danh của họ đều tuột dốc không phanh. Dậu và người yêu sẽ nảy sinh vô số hiểu lầm, nếu không yêu nhau đủ sâu, không đủ thấu hiểu thì chuyện chia tay là điều hiển nhiên. Trong công việc, Dậu đừng tin bất cứ ai, cũng hãy tập ngờ vực những người thường tỏ ra tốt bụng với mình vì đấy chính là cái bẫy ngọt ngào để họ hãm hại bạn.

Vì quá thành công, quá giỏi giang nên Dậu chính là cái gai trong mắt những người ganh ghét, đố kỵ mình.Tốt nhất, để bảo vệ chính mình, để vận hạn không thể làm gì đời mình Dậu hãy hết sức cẩn trọng trong mọi chuyện. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào Dậu hãy cân nhắc thật kỹ để không phải ôm mặt khóc than mình quá xui xẻo.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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