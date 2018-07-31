Bất chấp tháng cô hồn, 3 con giáp sau vẫn may mắn ngút trời, tài lộc cứ nối đuôi nhau vào nhà

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm chính là thời điểm âm khí xông thiên, ai cũng phải cẩn thận đủ đường kẻo rước họa vào người. Thế nhưng, ai phải kiêng kỵ thì mặc kệ, những con giáp sau cứ việc rước lộc vào nhà, sang giàu nhanh chóng.

Nhờ thế, trong tháng cô hồn tới đây, dẫu những con giáp khác phải đón nhận những điều không may, gặp phải vô số phiền toái thì cuộc sống của Hợi vẫn sung sướng, an nhàn. Lúc này, Hợi kinh doanh một vốn bốn lời, tiền chất đầy nhà khiến ai cũng ganh tị bội phần.

Hợi là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngay từ thuở nhỏ đã gặp vô số may mắn, cuộc đời thong dong tự tại. Hợi may mắn như thế ngoài phúc phần trời cho còn có cả sự thiện lương, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác của mình mà tích được nhiều công đức.

Ý chí vươn lên làm giàu khiến Tý quên đi mọi mệt mỏi, dũng cảm đứng lên sau thất bại và làm lại từ đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sự nhanh nhẹn, thông minh và khả năng thích nghi với hoàn cảnh chính là chìa khóa mang lại sự thành công cho người tuổi Tý. Ý chí vươn lên làm giàu khiến Tý quên đi mọi mệt mỏi, dũng cảm đứng lên sau thất bại và làm lại từ đầu.

Vậy nên, dẫu có lâm vào cảnh trắng tay thì chẳng bao lâu sau con giáp này đã dễ dàng lấy lại những gì đã mất. Thậm chí, họ còn giàu sang, phát tài gấp nhiều lần. Người ngoài dù muốn chơi xỏ hay hãm hại Tý cũng vô ích, bởi nhờ phúc lớn mệnh lớn con giáp này luôn được quý nhân phù trợ, chở che.

Tháng 7 âm lịch tới, nhờ được Thần Tài đưa lối số dư trong tài khoản ngân hàng của Ngọ sẽ tăng vù vù - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống trách nhiệm, chan hòa với mọi người xung quanh. Nhờ thế, Ngọ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được nhiều quý nhân sẵn sàng giúp sức khi cần. Đây chính là lí do vì sao đứng trước những nguy cơ Ngọ luôn chuyển bại thành thắng một cách ngoạn mục.

Tháng 7 âm lịch tới, nhờ được Thần Tài đưa lối số dư trong tài khoản ngân hàng của Ngọ sẽ tăng vù vù. Họ không chỉ kiếm thêm thu nhập từ công việc hiện tại, nghề tay trái cũng giúp Ngọ khẳng định được vị thế của mình tróng sự nghiệp. Con đường thăng tiến rộng thênh thang đang chờ Ngọ phía trước.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.