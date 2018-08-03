4 con giáp làm đâu thắng đấy, tiền ùn ùn chui vào túi trong nửa tháng tới

Tâm linh - Tử vi 03/08/2018 17:34

Trong 15 ngày tới, những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ ngủ một giấc thức dậy đã thành đại gia, tiền vàng chất đầy nhà.

Nhờ được quý nhân thương yêu, bề trên chiều chuộng 4 con giáp sau chỉ việc nằm ngửa mà ăn, tiền rơi trúng đầu lộp độp.

4 con giáp làm đâu thắng đấy, tiền ùn ùn chui vào túi trong nửa tháng tới - Ảnh 1
Tài vận hanh thông, công việc suôn sẻ lại cộng thêm vận may cứ ập vào người tuổi Mão trong 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Mão

Vận thế của người tuổi Mão trong 15 ngày tới sẽ xoay chuyển ngoạn mục. Mão được bề trên đưa đường chỉ lối, trao cho vô số cơ hội hiếm có để phất lên như diều gặp gió. Tài vận hanh thông, công việc suôn sẻ lại cộng thêm vận may cứ ập vào người khiến Mão dẫu muốn sống cuộc đời bình dị cũng không được bởi số kiếp an bài con giáp này phải giàu sang có tiếng.

4 con giáp làm đâu thắng đấy, tiền ùn ùn chui vào túi trong nửa tháng tới - Ảnh 2
Tý hãy yên tâm, dù nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống sẽ không ai trong công ty có thu nhập tốt và cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở như bạn - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Tý

Sự khôn ngoan, tinh tế và sáng tạo chính là chìa khóa mang lại thành công trong sự nghiệp, cuộc sống cho người tuổi Tý. Dẫu người khác có ganh tỵ, hoạnh họe cũng không thể chối bỏ sự tài giỏi, thông minh của con giáp này. Mặc ngoài tai những hơn thua, đấu đá, Tý cứ làm tốt việc của mình nên được cấp trên cất nhắc, tạo điều kiện để họ tăng thu nhập. Tý hãy yên tâm, dù nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống sẽ không ai trong công ty có thu nhập tốt và cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở như bạn.

4 con giáp làm đâu thắng đấy, tiền ùn ùn chui vào túi trong nửa tháng tới - Ảnh 3
Nhờ được phúc tinh nâng đỡ nên Ngọ chẳng phải bỏ ra quá nhiều công sức vẫn thu lại lợi nhuận đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Ngọ

Ngọ làm gì cũng thành công, kinh doanh một vốn bốn lời trong 15 ngày tới. Thậm chí, nhờ được phúc tinh nâng đỡ nên Ngọ chẳng phải bỏ ra quá nhiều công sức vẫn thu lại lợi nhuận đáng ngưỡng mộ. Chưa kể, nhờ biết cách đối xử với người khác, kính trên nhường dưới nên con giáp này cực kì đào hoa. Họ dễ dàng có cho mình một người yêu hoàn hảo, một người bạn đời mẫu mực để gắn bó trăm năm, hạnh phúc cả đời.

4 con giáp làm đâu thắng đấy, tiền ùn ùn chui vào túi trong nửa tháng tới - Ảnh 4
Công việc suôn sẻ, không những đỏ tiền mà còn đỏ tình giúp Tỵ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Top 4: Tuổi Tỵ

Cát tinh sẽ soi đường chỉ lối cho Tỵ chạm tay đến may mắn, cuộc sống sung sướng trong nhung lụa. Công việc suôn sẻ, không những đỏ tiền mà còn đỏ tình giúp Tỵ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc nồng nàn bên một nửa yêu thương. Vận may của Tỵ không chỉ kéo dài trong nửa tháng tới, mà nó còn đeo bám bạn đến tận những ngày cuối năm.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay bất chấp tháng ‘cô hồn’

3 con giáp cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay bất chấp tháng ‘cô hồn’

Tháng 7 âm lịch tới, những con giáp sau sẽ được Thần Tài cưng yêu chiều chuộng đến mức ban cho họ của nả đầy nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi năm 2018 con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng