3 con giáp xui xẻo đeo bám, hao tài tốn của, bị tiểu nhân quấy phá nửa cuối năm 2018

Nếu không đề cao cảnh giác, cẩn thận hết mực những con giáp sau sẽ phải “trả giá” bằng nợ nần chồng chất, tiền mất tật mang.

Tuy nhiên, chính vì tài năng hơn người nên Tuất bị rất nhiều người ganh ghét đố kỵ mà hãm hại nhằm hạ bệ. Tuất hãy luôn đề cao cảnh giác, đừng quá tin người, cũng đừng cho ai vay mượn tiền bạc. Nếu không, nửa cuối năm nay sẽ là vận hạn lớn nhất đời, khiến bạn không chỉ mất hết tất cả mà còn trở thành “con nợ” khổng lồ.

Nửa đầu năm Mậu Tuất 2018 người tuổi Tuất gặp được khá nhiều vận may hiếm có, họ làm đâu thắng đó, kiếm được không ít tiền. Thăng tiến trong sự nghiệp, cộng thêm bản lĩnh và sự khôn ngoan của mình nên Tuất càng giàu có, sung túc.

4 tháng cuối năm Hợi gặp phải 'tiêu hoa tinh phá tài' nên dốc càng nhiều tiền làm ăn càng thua lỗ, nợ nần ngập đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ tháng 8 trở đi, dù đang ấp ủ một kế hoạch đầu tư kinh doanh hay một dự án gì đấy thì Hợi cũng đừng vội bắt tay vào thực hiện. Hãy cứ tiếp tục thai nghén, tính toán thật cẩn thận để chờ hết năm 2018 hẵng triển khai. Bởi lẽ, 4 tháng cuối năm Hợi gặp phải “tiêu hoa tinh phá tài” nên dốc càng nhiều tiền làm ăn càng thua lỗ, nợ nần ngập đầu.

Đặc biệt, nếu là nữ nhân tuổi Hợi bạn hãy giữ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Đừng để bị kẻ xấu “khích tướng” mà gây ra những tác hại khôn lường khiến uy tín, danh giá của bản thân bị chà đạp. Nếu đã có gia đình hay người yêu, bạn và một nửa sẽ phải trải qua một trận cãi nhau khá lớn. Chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn qua năm nay rồi tình cảm sẽ càng khắng khít, hạnh phúc an yên.

Cuối năm 2018, người tuổi Mùi bị sao Thái Tuế chiếu mệnh, khiến con giáp này phải chật vật kiếm tiền, túng thiếu muôn phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi sinh ra đã có họa thị phi đeo bám, dẫu cho họ luôn sống chân thành, biết điều và chẳng bao giờ hãm hại ai. Thế nhưng, kẻ xấu nào chừa một ai, vận đen vẫn cứ bám riết lấy cuộc đời Mùi, khiến họ phải trải qua không ít khổ hạnh. Những tháng cuối năm 2018, người tuổi Mùi bị sao Thái Tuế chiếu mệnh, khiến con giáp này phải chật vật kiếm tiền, túng thiếu muôn phần.

Mùi hãy yên tâm, sau cơn mưa trời lại sáng, sau những thách thức của số phận rồi bạn sẽ tha hồ tận hưởng thành công với cuộc sống sung túc, giàu sang. Lúc này, người khác muốn làm hại bạn cũng chẳng được.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.