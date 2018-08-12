9 điều gia chủ chớ dại làm trong tháng cô hồn kẻo rước họa vào nhà, vận xui đeo bám

Người xưa có câu 'có thờ có thiêng, có kiêng có lành', vậy nên trong tháng cô hồn, gia chủ hãy thuộc lòng những điều kiêng kỵ dưới đây kẻo xui rủi ám vận, tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm còn được gọi là tháng cô hồn , đây là thời điểm âm khí xông thiên, ma quỷ đầy đường. Vậy nên, gia chủ phải hết sức cẩn thận và phải thuộc lòng những điều kiêng kị dưới đây để gia đình luôn bình an, may mắn.

- Ban đêm không phơi quần áo bên ngoài vì ban đêm là thời điểm âm thịnh dương suy, “người âm” sẽ ướm vào quần áo của gia chủ và để lại âm khí, khiến sức khỏa của người mặc quần áo ấy bị ảnh hưởng.

- Không nên dựng nhà, sửa cửa hay chuyển nhà… vì tháng cô hồn được xem là tháng xui rủi nên gia chủ đừng làm những chuyện đại sự vì rất dễ gặp phải những tai ương khó lường trước.

- Sau khi trở về nhà, cởi giày dép ra gia chủ hãy để gọn và tủ giày, nếu không hãy để mũi giày dép quay ngược ra ngoài cửa. Tuyệt đối không để mũi giày hướng vào nhà kẻo vô tình chỉ đường cho âm khí vào nhà.

Bàn thờ chính là nơi con cháu thể hiện lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên. Nếu làm vỡ vật dâng cúng đồng nghĩa với tội bất kính, sẽ bị bề trên trách phạt - Ảnh minh họa: Internet

- Khi lau dọn bàn thờ trong tháng cô hồn, gia chủ hãy cẩn thận hết mực đừng làm đổ đồ vật, đặc biệt là đồ thờ cúng. Bởi lẽ, bàn thờ chính là nơi con cháu thể hiện lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên. Nếu làm vỡ vật dâng cúng đồng nghĩa với tội bất kính, sẽ bị bề trên trách phạt.

- Tuyệt đối không được dịch chuyển vị trí bát hương bàn thờ, bởi đây chính là long mạch của gia đình, là sợi dây kết nối hai cõi âm dương.

- Người xưa có câu “một sợi lông quản ba con quỷ”, vậy nên trong tháng 7 âm lịch gia chủ tuyệt đối không nên cắt tóc, cạo lông kẻo không thể trấn át âm khí.

Mang những thứ không rõ nguồn gốc như đồ cổ, đao kiếm, quần áo si về nhà sẽ vô tình mang âm khí vào nhà, họa càng thêm nặng - Ảnh minh họa: Internet

- Không mang những thứ không rõ nguồn gốc như đồ cổ, đao kiếm, quần áo si về nhà kẻo vô tình mang âm khí vào nhà, họa càng thêm nặng.

- Trong tháng cô hồn, gia chủ không nên treo chuông gió đầu giường bởi chính những âm thanh phát ra từ vật này sẽ lôi kéo ma quỷ tụ tập làm càn.

- Nếu có việc phải ra ngoài ban đêm, khi nghe thấy có người gọi tên mình bạn không được đáp lại ngay. Hãy quay lại nhìn xem có ai hay không, chỉ khi nhìn thấy người đã gọi tên mình rồi hẵng lên tiếng đáp lại.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.