Một khi đã ngoại tình phụ nữ sẽ để lộ những dấu hiệu tự tố cáo chính mình sau, bạn đời nhìn vào sẽ đoán được ngay lập tức.

Thế nên, nếu đột nhiên người phụ nữ có gia đình làm đẹp nhiều hơn ngày thường, thường xuyên phấn son mặc đẹp khi ra ngoài bạn hãy đặt nghi vấn ngay. Đặc biệt, nếu cô ấy chăm xịt nước hoa hay đổi mùi nước hoa mới bạn cũng hãy cẩn thận bởi rất có thể vì muốn mình thật hấp dẫn, thơm tho trước mặt người tình nên phụ nữ mới như thế.

Nếu thuở đôi mươi phụ nữ có thể dành hàng tiếng đồng hồ để ngồi trang điểm trước khi ra ngoài, dành cả ngày để nghĩ xem mình nên mặc gì đến buổi hẹn hò với người yêu vào buổi tối thì sau khi kết hôn họ thường xuề xòa hơn. Lúc này, vì nghĩ rằng lấy chồng rồi thì làm đẹp cho ai xem nên chị em chẳng cầu kì, câu nệ như trước.

Chắc chắn nàng đã gặp được một người đàn ông hoàn hảo hơn, một người có tình ý và muốn bắt đầu mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng nên mới chê bai bạn - Ảnh minh họa: Internet

So sánh chồng với đàn ông khác

Hôn nhân của cả hai vợ chồng tưởng chừng như đang rất ấm êm, hạnh phúc. Thế nhưng, dạo gần đây vợ bạn lại hay đưa ra những đòi hỏi, những so sánh chồng với chồng của người khác. Cô ấy không ngừng nói về những điều không hài lòng, luôn bảo rằng chồng thua kém đàn ông khác và đôi khi nói rằng đã hối hận khi lấy bạn làm chồng.

Khi ấy, chắc chắn nàng đã gặp được một người đàn ông hoàn hảo hơn, một người có tình ý và muốn bắt đầu mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

Dễ nóng giận, cáu gắt

Người xưa có câu “yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”, một khi đã thay lòng đổi dạ, khi đã không đặt trọn tâm tư cho chồng phụ nữ sẽ chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực nơi đối phương. Từ đây, họ trở nên gắt gỏng, cộc cằn và rất dễ nóng giận.

Đôi khi bạn chẳng làm gì sai, cũng chẳng làm gì phật lòng vợ nhưng nàng cứ kiếm cớ để đá thúng đụng nia, khiến vợ chồng thường xuyên hục hặc, lời qua tiếng lại một cách vô lý.

Vì đã đem lòng yêu thương đàn ông khác, vì đã dành tình cảm cho đối phương nên phụ nữ có chồng một khi đã ngoại tình thường rất hờ hững chuyện gối chăn - Ảnh minh họa: Internet

Bỗng dưng quan tâm đến lịch sinh hoạt của bạn

Nếu bỗng dưng việc bạn đi đâu, làm gì, vào giờ nào bỗng trở thành nỗi quan tâm của vợ thì điều này đồng nghĩa với việc cô ấy đang muốn nắm rõ lịch sinh hoạt của bạn để tận dụng khoảng hở thời gian hẹn hò với nhân tình. Rất có thể, nếu tối nay bạn có hẹn đi uống bia với bạn bè thì chỉ cần chồng vừa rời đi cô ấy đã phấn son xinh đẹp để đến bên người tình.

Lạnh nhạt gối chăn

Nếu đàn ông khi ngoại tình thường cuồng nhiệt hơn trong chuyện chăn gối thì phụ nữ lại hoàn toàn trái ngược. Vì đã đem lòng yêu thương đàn ông khác, vì đã dành tình cảm cho đối phương nên phụ nữ có chồng một khi đã ngoại tình thường rất hờ hững chuyện chiều chồng. Thậm chí, họ còn viện đủ lý do để từ chối ái ân với chồng.