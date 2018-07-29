5 dấu hiệu lạ vạch mặt chồng ngoại tình, dù tinh vi đến mấy cũng không thể chối cãi

Phụ nữ yêu 29/07/2018 11:24

Nếu đang nghi ngờ và muốn kiểm chứng xem chồng mình có đang “say nắng” đàn bà khác hay không, chị em đừng bỏ qua những dấu hiệu này.

Một khi đã có gan ngoại tình đàn ông sẽ dùng trăm phương nghìn kế để  giấu giếm tội lỗi của mình. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chồng mào mả gà đồng dù tinh vi đến mấy cũng không thể giấu được những dấu hiệu lạ tố cáo chính mình sau:

5 dấu hiệu lạ vạch mặt chồng ngoại tình, dù tinh vi đến mấy cũng không thể chối cãi - Ảnh 1
Một khi đã thay lòng đàn ông lại nghi ngờ lòng thủy chung của bạn đời. Thậm chí một số đàn ông còn cố gắng tỏ ra ghen tuông để làm phụ nữ tưởng rằng chồng yêu và sợ mất vợ - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông ngoại tình nghi ngờ vợ ngoại tình

Vì thấy ngoại tình quá dễ dàng, thấy bản thân chẳng cần bỏ ra quá nhiều công sức vẫn có thể lên giường với đàn bà khác khiến những người chồng bội bạc sợ mình cũng sẽ bị vợ “cắm sừng” như thế. Đây chính là lí do vì sao một khi đã thay lòng đàn ông lại nghi ngờ lòng thủy chung của bạn đời. Thậm chí một số đàn ông còn cố gắng tỏ ra ghen tuông để làm phụ nữ tưởng rằng chồng yêu và sợ mất vợ. Thế nhưng, thực chất đấy chỉ là chiêu “đánh trống lảng” cực tinh vi mà thôi.

2. Xóa sạch tin nhắn, nhật ký cuộc gọi

Nếu đang cặp bồ mà về nhà thay đổi mật khẩu điện thoại hay ôm khư khư máy tính cả ngày chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Phụ nữ chỉ cần tinh ý kiểm tra nhật ký cuộc gọi và tin nhắn trong máy chồng sẽ phát hiện ngay anh ấy có điều gì bất ổn hay không. Nếu chàng chẳng để lại chút dấu tích nào chứng tỏ anh ấy có điều mờ ám muốn giấu nhẹm.

5 dấu hiệu lạ vạch mặt chồng ngoại tình, dù tinh vi đến mấy cũng không thể chối cãi - Ảnh 2
Cảm giác ăn vụng, chung chăn chung gối với đàn bà khác mà không bị phát hiện sẽ khiến người chồng càng cuồng nhiệt chuyện gối chăn hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Cuồng nhiệt hơn trong chuyện gối chăn

Nếu nghĩ đàn ông vì đã có “của lạ” mà quên “của quen” thì chị em đã nhầm. Vừa được qua lại với bồ, vừa được vợ chiều chuộng trên giường còn làm nhu cầu sinh lý của đàn ông tăng cao. Cảm giác ăn vụng, chung chăn chung gối với đàn bà khác mà không bị phát hiện sẽ khiến người chồng càng cuồng nhiệt chuyện gối chăn hơn.

4. Kiếm cớ để rời khỏi nhà

Chẳng đàn ông nào đi hẹn hò với bồ mà lại dại dột nói với vợ rằng mình đi nhậu, đi café với đồng nghiệp mà họ sẽ viện cớ đi công việc để làm lí do bất khả kháng. Vì tin tưởng chồng đang phải vất vả kiếm tiền, đang phải làm ngoài giờ để kịp tiến độ công việc cho cấp trên, để đảm bảo tài chính gia đình mà dù chồng cứ đi biền biệt những người vợ vẫn không oán thán nửa lời. Chờ đến khi nhận thấy sự khác thường, nhận ra đã quá lâu cả nhà không cùng nhau ăn một bữa cơm tối nào chị em mới “sáng mắt” thì đã bị cắm sừng tự bao giờ.

5 dấu hiệu lạ vạch mặt chồng ngoại tình, dù tinh vi đến mấy cũng không thể chối cãi - Ảnh 3
Đáng buồn thay, khi người vợ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi vợ vẫn đang đầm đìa nước mắt ở nhà vì chồng không hiểu mình thì đàn ông đang vui vẻ bên nhân tình mất rồi - Ảnh minh họa: Internet

5. Gây chuyện với vợ một cách vô lý

Người xưa có câu “thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo” quả không sai. Một khi đã yêu, đã thương, đã dành trọn con tim cho một người ta luôn nhìn họ với những điều tốt đẹp nhất. Đến khi thay lòng đổi dạ, khi đã chất chứa hình bóng người khác trong lòng thì vợ dù có tốt, có giỏi, có đẹp đến mấy cũng khiến đàn ông chướng tai gai mắt. Họ trở nên cộc cằn, thô lỗ và thường xuyên kiếm cớ gây chuyện để rời khỏi nhà. Đáng buồn thay, khi người vợ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi vợ vẫn đang đầm đìa nước mắt ở nhà vì chồng không hiểu mình thì đàn ông đang vui vẻ bên nhân tình mất rồi.

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