Dưới đây là những lý do vì sao đàn ông muốn bỏ vợ để được sống đời độc thân, chị em đang có chồng hãy đọc thật kỹ kẻo mất chồng như chơi.

Thế nên, nếu bị vợ chào đón bằng những lời càm ràm “sao hôm nay anh về muộn thế, anh đi với cô nào à” hoặc “anh làm gì mà giờ này mới về, có thấy cả nhà phải đợi cơm không” sẽ khiến chồng thêm mệt mỏi, chán chường. Nếu vợ vẫn ngoan cố không thay đổi thói xấu này đừng trách vì sao có ngày bị chồng bỏ mà vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao.

Đàn ông nào cũng muốn bão dừng sau cánh cửa, cũng muốn sau một ngày đi làm mệt mỏi được vợ đón bằng một cốc nước mát, những câu hỏi han “anh có mệt nhiều không”, “anh muốn ăn món gì, em sẽ nấu” hay chỉ cần một vài cái bóp vai cũng khiến họ ấm lòng.

2. Thích hơn thua với chồng

Người chồng có thể nhẫn nhịn, xuống nước với vợ mỗi khi cự cãi, giận hờn hay vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, nếu vợ cứ được nước làm tới, luôn gào thật to để giành phần thắng về mình hay lấn át chồng bằng những lời xỉa xói khó nghe thì anh ấy sẽ im lặng, sẽ không thèm chấp nữa.

Sự im lặng ấy không hề đơn giản, nó sẽ như cơn sóng ngầm xô tình yêu chồng dành cho vợ đi xa, để lại những khắc khoải ấm ức trong lòng. Đến khi “tức nước vỡ bờ” thì dù vợ có dùng trăm phương nghìn kế để níu kéo cũng vô dụng.

Tốt nhất, các cuộc tranh cãi ấy nên diễn ra trong phòng riêng, nơi chỉ có hai vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Không giữ thể diện cho chồng

Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, nhờ những tranh cãi ấy hai bạn sẽ thấu hiểu về nhau hơn. Nhưng tốt nhất, các cuộc tranh cãi ấy nên diễn ra trong phòng riêng, nơi chỉ có hai vợ chồng. Nếu người vợ mặt nặng mày nhẹ với chồng trước mặt bạn bè của anh ấy, to tiếng với chồng giữa chốn đông người sẽ làm đàn ông mất thể diện. Và với đàn ông, sĩ diện quan trọng như chính sinh mệnh của họ vậy.

4. Chuyện gối chăn không hòa hợp

Đàn bà muốn chồng thương thì khi lên giường hãy bỏ lớp mặt nạ ngây thơ ngoan hiền xuống, hãy thể hiện tình yêu bạn dành cho anh ấy đam mê, cuồng nhiệt ra sao. Việc cứ nằm im như khúc gỗ mặc chồng làm gì thì làm, gần chồng chỉ để trả bài hay mặc những bộ đồ lót nhàu nhĩ sẽ khiến chồng dù yêu vợ đến mấy cũng thấy chán ngán mà tuột hết cảm xúc.

Nếu người vợ “lạm quyền”, dùng quỹ gia đình để tiêu xài hoang phí sẽ khiến đàn ông cảm thấy mình bị “qua mặt”, bị xem thường và vợ không hề trân trọng công sức, sự vất vả kiếm tiền của họ - Ảnh minh họa: Internet

5. Vợ tiêu xài hoang phí

Nếu thuở độc thân đàn ông lẫn phụ nữ có thể toàn quyền quyết định việc mình mua gì, sắm gì môt cách vô tội vạ thì hôn nhân khiến họ phải có trách nhiệm hơn trước mỗi quyết định chi tiêu. Bởi tiền lúc này là tiền chung của vợ chồng, nó là quỹ lo cho tương lai của con cái, cho những kế hoạch dài hơi mà cả hai phải tích cóp dần mới có được. Đàn ông, phải tin tưởng vợ lắm mới giao “tay hòm chìa khóa” cho vợ.

Nếu người vợ “lạm quyền”, dùng quỹ gia đình để tiêu xài hoang phí, để tùy thích mua bất cứ thứ gì mà không bàn bạc với chồng sẽ khiến đàn ông cảm thấy mình bị “qua mặt”, bị xem thường và vợ không hề trân trọng công sức, sự vất vả kiếm tiền của họ.