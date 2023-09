Dù là đàn ông hay phụ nữ bạn nhất định phải đọc bài viết này 1 lần, nếu không sẽ phí một đời

2. Than trách cuộc đời, than trách chồng vô tâm hờ hững chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, chán chường. Thay vì gục mặt khóc than, thay vì chấp nhận những bất công thua thiệt sao bạn không kiên cường chiến đấu với số phận. Hãy từng bước từng bước một tự điều khiển cuộc đời mình thay vì đặt nó vào tay ông trời.

3. Một khi người đàn ông bạn yêu thốt nên câu “anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng, giữa bọn anh không có gì cả” thì bạn nên hiểu rằng nó đồng nghĩa với câu “giữa anh và cô ấy không hề đơn giản như anh nói, những ngờ vực của em đều đúng”