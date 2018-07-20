Dù là đàn ông hay phụ nữ bạn nhất định phải đọc bài viết này 1 lần, nếu không sẽ phí một đời

1. Đừng vì một lần gặp phải đàn ông tồi mà mất niềm tin vào tình yêu. Hãy dũng cảm dứt khỏi mối quan hệ đau thương ấy, hãy cho mình cơ hội có được người đàn ông tốt, người đàn ông biết yêu thương, trân trọng và hết lòng vì ta.

Ai cũng mong muốn có một cuộc đời hạnh phúc, có một nửa yêu thương vừa vặn với mình nhưng không phải ai cũng biết cách điều khiển cuộc đời mình đi đúng hướng...

3. Một khi người đàn ông bạn yêu thốt nên câu “anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng, giữa bọn anh không có gì cả” thì bạn nên hiểu rằng nó đồng nghĩa với câu “giữa anh và cô ấy không hề đơn giản như anh nói, những ngờ vực của em đều đúng”

2. Than trách cuộc đời, than trách chồng vô tâm hờ hững chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, chán chường. Thay vì gục mặt khóc than, thay vì chấp nhận những bất công thua thiệt sao bạn không kiên cường chiến đấu với số phận. Hãy từng bước từng bước một tự điều khiển cuộc đời mình thay vì đặt nó vào tay ông trời.

4. Một khi phụ nữ đã dùng câu “anh có giấu em điều gì không” nghĩa là họ đã biết rõ mọi điều. Lúc này, đàn ông nếu không thành thật nói ra sự thật, vẫn chối quanh thì sẽ tội chồng thêm tội. Dẫu có hiền lành, ngoan ngoãn đến mấy đàn bà cũng sẽ nổi cơn tam bành.

Những bất thường, những lạnh nhạt hay hờ hững đều có nguyên do của nó, và đàn ông, dù tinh ranh đến mấy cũng không thể lấp liếm được - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng tin vào những gì đàn ông hứa, hãy nhìn cách họ thực hiện lời hứa ấy rồi hẵng tin. Lời nói chót lưỡi đầu môi nhưng sự chân thành, nỗ lực của anh ấy là điều bạn có thể thấy bằng mắt, cảm nhận bằng con tim.

6. Một khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ, đã không còn dành tình cảm cho mình thì đàn bà sẽ nhận ra ngay. Những bất thường, những lạnh nhạt hay hờ hững đều có nguyên do của nó, và đàn ông, dù tinh ranh đến mấy cũng không thể lấp liếm được.

7. Dù yêu đến mấy thì cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần có không gian riêng, cuộc sống riêng. Đừng cố chen chân vào những niềm riêng ấy, nếu không những ngột ngạt, khó chịu sẽ đè bẹp tất thảy những yêu thương đã có với nhau.

8. Phụ nữ không việc gì phải sống theo cách đàn ông muốn. Bạn có quyền làm điều mình thích, thích điều làm mình vui và yêu người biết trân trọng, thưởng thức mình.

Đàn bà đừng mong mình là người đàn bà cuối cùng của đàn ông, hãy mong mình là duy nhất ở hiện tại bởi hiện tại chính là yếu tố quyết định tương lai - Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn ông nào cũng thèm của lạ, đàn bà nào cũng sợ những điều gần gũi thân thuộc. Muốn tình yêu luôn mặn nồng, muốn hôn nhân mãi hạnh phúc các cặp đôi hãy không ngừng làm mới mình trước bạn đời.

10. Đàn bà đừng mong mình là người đàn bà cuối cùng của đàn ông, hãy mong mình là duy nhất ở hiện tại bởi hiện tại chính là yếu tố quyết định tương lai.

Dù là đàn ông hay đàn bà, khi yêu nhất định phải một lòng một dạ. Bắt cá hai tay có thể khiến bạn hả hê vì có thể cắm sừng người kia, chung chạ với hai ba người cùng lúc có thể khiến bạn phấn khích nhưng sự an yên với cái nắm tay khi về già chỉ dành cho người chung tình sắt son.