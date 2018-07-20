Dù là đàn ông hay phụ nữ bạn nhất định phải đọc bài viết này 1 lần, nếu không sẽ phí một đời

Phụ nữ yêu 20/07/2018 15:52

Bắt cá hai tay có thể khiến bạn hả hê vì có thể cắm sừng người kia, chung chạ với hai ba người cùng lúc có thể khiến bạn phấn khích nhưng sự an yên với cái nắm tay khi về già chỉ dành cho người chung tình sắt son.

Ai cũng mong muốn có một cuộc đời hạnh phúc, có một nửa yêu thương vừa vặn với mình nhưng không phải ai cũng biết cách điều khiển cuộc đời mình đi đúng hướng...

Dù là đàn ông hay phụ nữ bạn nhất định phải đọc bài viết này 1 lần, nếu không sẽ phí một đời - Ảnh 1
Hãy dũng cảm dứt khỏi mối quan hệ đau thương ấy, hãy cho mình cơ hội có được người đàn ông tốt, người đàn ông biết yêu thương, trân trọng và hết lòng vì ta - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng vì một lần gặp phải đàn ông tồi mà mất niềm tin vào tình yêu. Hãy dũng cảm dứt khỏi mối quan hệ đau thương ấy, hãy cho mình cơ hội có được người đàn ông tốt, người đàn ông biết yêu thương, trân trọng và hết lòng vì ta.

2. Than trách cuộc đời, than trách chồng vô tâm hờ hững chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi, chán chường. Thay vì gục mặt khóc than, thay vì chấp nhận những bất công thua thiệt sao bạn không kiên cường chiến đấu với số phận. Hãy từng bước từng bước một tự điều khiển cuộc đời mình thay vì đặt nó vào tay ông trời.

3. Một khi người đàn ông bạn yêu thốt nên câu “anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng, giữa bọn anh không có gì cả” thì bạn nên hiểu rằng nó đồng nghĩa với câu “giữa anh và cô ấy không hề đơn giản như anh nói, những ngờ vực của em đều đúng”

4. Một khi phụ nữ đã dùng câu “anh có giấu em điều gì không” nghĩa là họ đã biết rõ mọi điều. Lúc này, đàn ông nếu không thành thật nói ra sự thật, vẫn chối quanh thì sẽ tội chồng thêm tội. Dẫu có hiền lành, ngoan ngoãn đến mấy đàn bà cũng sẽ nổi cơn tam bành.

Dù là đàn ông hay phụ nữ bạn nhất định phải đọc bài viết này 1 lần, nếu không sẽ phí một đời - Ảnh 2
Những bất thường, những lạnh nhạt hay hờ hững đều có nguyên do của nó, và đàn ông, dù tinh ranh đến mấy cũng không thể lấp liếm được - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng tin vào những gì đàn ông hứa, hãy nhìn cách họ thực hiện lời hứa ấy rồi hẵng tin. Lời nói chót lưỡi đầu môi nhưng sự chân thành, nỗ lực của anh ấy là điều bạn có thể thấy bằng mắt, cảm nhận bằng con tim.

6. Một khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ, đã không còn dành tình cảm cho mình thì đàn bà sẽ nhận ra ngay. Những bất thường, những lạnh nhạt hay hờ hững đều có nguyên do của nó, và đàn ông, dù tinh ranh đến mấy cũng không thể lấp liếm được.

7. Dù yêu đến mấy thì cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cần có không gian riêng, cuộc sống riêng. Đừng cố chen chân vào những niềm riêng ấy,  nếu không những ngột ngạt, khó chịu sẽ đè bẹp tất thảy những yêu thương đã có với nhau.

8. Phụ nữ không việc gì phải sống theo cách đàn ông muốn. Bạn có quyền làm điều mình thích, thích điều làm mình vui và yêu người biết trân trọng, thưởng thức mình.

Dù là đàn ông hay phụ nữ bạn nhất định phải đọc bài viết này 1 lần, nếu không sẽ phí một đời - Ảnh 3
Đàn bà đừng mong mình là người đàn bà cuối cùng của đàn ông, hãy mong mình là duy nhất ở hiện tại bởi hiện tại chính là yếu tố quyết định tương lai - Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn ông nào cũng thèm của lạ, đàn bà nào cũng sợ những điều gần gũi thân thuộc. Muốn tình yêu luôn mặn nồng, muốn hôn nhân mãi hạnh phúc các cặp đôi hãy không ngừng làm mới mình trước bạn đời.

10. Đàn bà đừng mong mình là người đàn bà cuối cùng của đàn ông, hãy mong mình là duy nhất ở hiện tại bởi hiện tại chính là yếu tố quyết định tương lai.

Dù là đàn ông hay đàn bà, khi yêu nhất định phải một lòng một dạ. Bắt cá hai tay có thể khiến bạn hả hê vì có thể cắm sừng người kia, chung chạ với hai ba người cùng lúc có thể khiến bạn phấn khích nhưng sự an yên với cái nắm tay khi về già chỉ dành cho người chung tình sắt son.

 

Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì

Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì

Chỉ đàn bà dại mới chấp nhận đàn ông có những tính xấu này, không chỉ khổ mình mà con cái cũng không được yên.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hạnh phúc cách để đàn bà hạnh phúc trở thành người đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 24 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này