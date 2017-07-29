Không phải còn yêu, đây mới là lý do khiến đàn bà dù đã cạn tình nhưng lại không có can đảm chia tay

Tâm sự gia đình 29/07/2017 19:09

Đây chính là lý do dù người đàn ông hiện tại khiến đàn bà tổn thương, đớn đau đến tận cùng nhưng họ lại không có can đảm chấm dứt.

Dù không còn tình yêu với người đàn ông hiện tại, nhưng đàn bà dại lại không dám chia tay vì những lý do nghe có vẻ điên rồ sau:

Tiếc nuối những kỷ niệm đẹp đã có

Không phải còn yêu, đây mới là lý do khiến đàn bà dù đã cạn tình nhưng lại không có can đảm chia tay - Ảnh 1
Chỉ vì tiếc nuối quá khứ mà không ít đàn bà tự chôn vùi thanh xuân bên đàn ông bội bạc - Ảnh: Internet

Khi quá yêu, đàn bà không đủ lý trí để nhận ra rằng nếu quá khứ bạn càng hạnh phúc bao nhiêu thì những bất hạnh của hiện tại là không thể chấp nhận.

Đừng phí hoài thanh xuân để sống trong quá khứ, để mong chờ người đàn ông của mình thay đổi, trở lại như lúc ban đầu. Nếu yêu bạn như ngày đầu, họ đã không nhẫn tâm làm tổn thương và gây nên đau đớn cho bạn.

Quá mù quáng  khi yêu

Sự mù quáng trong tình yêu sẽ đẩy người phụ nữ xuống vực sâu khổ đau. Sẽ khiến họ phải chịu đựng tủi hờn, phải hy sinh vô cớ và thiệt thòi vô cùng. Tất nhiên, họ càng không dám nói ra những suy nghĩ, những điều không hài lòng vì sợ đối phương phật ý.

Nếu không sớm tỉnh ngộ và sáng suốt trong tình yêu, bạn sẽ mãi bị giam cầm trong chính ngục tù mình tự tạo nên bên người đàn ông tệ bạc.

Ảo tưởng chàng sẽ thay đổi

Không phải còn yêu, đây mới là lý do khiến đàn bà dù đã cạn tình nhưng lại không có can đảm chia tay - Ảnh 2
Đừng dại chờ đợi đàn ông bội bạc đổi thay, không đáng đâu đàn bà à...Ảnh: Internet

Nhiều đàn bà không có cam đảm chia tay vì họ vẫn nuôi hy vọng chàng sẽ thay đổi, sẽ trở về bên họ, cả hai làm lại từ đầu. Đàn bà quên mất rằng, lăng nhăng ngoại tình là bản tính chứ không phải một phút xốc nổi.

Nếu bị người đàn ông mình yêu thương làm dau, đàn bà hãy dứt khoát nói lời chia tay. Càng dây dưa người đau khổ chỉ là bạn mà thôi.

Đánh mất giá trị bản thân

Vì đã dành trọn tình yêu cho người đàn ông hiện tại, nhưng lại bị chàng lạnh nhạt, ruồng bỏ nên đàn bà thường quên đi giá trị của chính mình. Hãy nhớ lại xem, trước đây bạn tươi xinh, hấp dẫn và quyến rũ như thế nào.

Đừng tiếp tục chịu đựng thêm nữa, chàng có thể chán bạn, nhưng đàn ông khác thì không. Hãy cho mình cơ hội có được một người đàn ông tốt bên đời, thay vì gắn đời mình bên đàn ông không xứng đáng.

Sợ sự cô đơn

Không phải còn yêu, đây mới là lý do khiến đàn bà dù đã cạn tình nhưng lại không có can đảm chia tay - Ảnh 3
Cô đơn không đáng sợ, đáng sợ nhất là cô đơn trong cuộc tình - Ảnh: Internet

Đàn bà thường dại dột nghĩ rằng, nếu mất đi người đàn ông hiện tại họ sẽ rất đau khổ và cô đơn. Tuy nhiên, đàn  bà quên mất rằng cô đơn dù vẫn đang bên người đàn ông của mình mới thật sự đáng sợ. Không chỉ khiến họ mất thời gian nhẫn nhịn những điều vô nghĩa, đàn bà còn tự tước đi cơ hội được hạnh phúc của mình.

Là đàn bà, muốn hạnh phúc hãy làm điều mình thích, lấy người mình yêu và chia tay người làm mình đau.

 

Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì

Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì

Chỉ đàn bà dại mới chấp nhận đàn ông có những tính xấu này, không chỉ khổ mình mà con cái cũng không được yên.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà không can đảm chia tay lý do đàn bà không can đảm chia tay

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 19 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 19 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 19 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới