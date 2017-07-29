Dù không còn tình yêu với người đàn ông hiện tại, nhưng đàn bà dại lại không dám chia tay vì những lý do nghe có vẻ điên rồ sau:

Khi quá yêu, đàn bà không đủ lý trí để nhận ra rằng nếu quá khứ bạn càng hạnh phúc bao nhiêu thì những bất hạnh của hiện tại là không thể chấp nhận.

Đừng phí hoài thanh xuân để sống trong quá khứ, để mong chờ người đàn ông của mình thay đổi, trở lại như lúc ban đầu. Nếu yêu bạn như ngày đầu, họ đã không nhẫn tâm làm tổn thương và gây nên đau đớn cho bạn.

Quá mù quáng khi yêu

Sự mù quáng trong tình yêu sẽ đẩy người phụ nữ xuống vực sâu khổ đau. Sẽ khiến họ phải chịu đựng tủi hờn, phải hy sinh vô cớ và thiệt thòi vô cùng. Tất nhiên, họ càng không dám nói ra những suy nghĩ, những điều không hài lòng vì sợ đối phương phật ý.

Nếu không sớm tỉnh ngộ và sáng suốt trong tình yêu, bạn sẽ mãi bị giam cầm trong chính ngục tù mình tự tạo nên bên người đàn ông tệ bạc.

Ảo tưởng chàng sẽ thay đổi

Nhiều đàn bà không có cam đảm chia tay vì họ vẫn nuôi hy vọng chàng sẽ thay đổi, sẽ trở về bên họ, cả hai làm lại từ đầu. Đàn bà quên mất rằng, lăng nhăng ngoại tình là bản tính chứ không phải một phút xốc nổi.

Nếu bị người đàn ông mình yêu thương làm dau, đàn bà hãy dứt khoát nói lời chia tay. Càng dây dưa người đau khổ chỉ là bạn mà thôi.

Đánh mất giá trị bản thân

Vì đã dành trọn tình yêu cho người đàn ông hiện tại, nhưng lại bị chàng lạnh nhạt, ruồng bỏ nên đàn bà thường quên đi giá trị của chính mình. Hãy nhớ lại xem, trước đây bạn tươi xinh, hấp dẫn và quyến rũ như thế nào.

Đừng tiếp tục chịu đựng thêm nữa, chàng có thể chán bạn, nhưng đàn ông khác thì không. Hãy cho mình cơ hội có được một người đàn ông tốt bên đời, thay vì gắn đời mình bên đàn ông không xứng đáng.

Sợ sự cô đơn

Đàn bà thường dại dột nghĩ rằng, nếu mất đi người đàn ông hiện tại họ sẽ rất đau khổ và cô đơn. Tuy nhiên, đàn bà quên mất rằng cô đơn dù vẫn đang bên người đàn ông của mình mới thật sự đáng sợ. Không chỉ khiến họ mất thời gian nhẫn nhịn những điều vô nghĩa, đàn bà còn tự tước đi cơ hội được hạnh phúc của mình.

Là đàn bà, muốn hạnh phúc hãy làm điều mình thích, lấy người mình yêu và chia tay người làm mình đau.