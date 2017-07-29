Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì

Người xưa có câu: ‘phụ nữ lấy chống, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn’. Tuy nhiên, đàn bà đừng dại buông xuôi đời mình bên người đàn ông có những tính xấu sau, không đáng đâu đàn bà ạ…

Đàn bà có thể vì yêu mà chấp nhận những thói xấu nơi đàn ông, nhưng vũ phu thì tuyệt nhiên không được dung túng. Đừng tin những lời giải thích như: ‘anh nóng quá nên không kiểm soát được mình’, ‘anh không cố ý, anh khôn hiểu vì sao mình lại làm như vậy’, ‘anh xin lỗi, anh rất hối hận vì đã làm nhưu thế với em, anh hứa sẽ không có lần sau’.

Khuyên bạn đừng tin là bởi, nếu khi yêu đàn ông đã dùng nắm đấm để giải quyết những bực dọc thì khi làm vợ anh ta, chắc chắn đàn bà sẽ phải chịu cảnh ‘ăn cơm chan nước mắt’ khi phải chịu đựng đòn roi từ chồng.

Quá tính toán, chi li chuyện tiền bạc

Đàn bà dừng dại nghĩ đàn ông tính toán từng đồng khi đi chơi với người yêu là người biết tiết kiệm, tằn tiện cho việc lớn. Thực chất, đây là biểu hiện của một gã đàn ông keo kiệt, bủn xỉn và quá xem trọng đồng tiền.

Nếu lấy anh ta làm chồng, bạn hãy chuẩn bị tinh thần được chồng phát tiền đi chợ mỗi ngày hoặc dù đưa tất cả tiền cho vợ nhưng vợ chi tiêu bất cứ khoản lớn nhỏ nào cũng phải… ghi sổ. Chưa kể, đàn ông kiểu này còn kiểm soát cả lương bổng của vợ, vì sợ vợ cho tiền nhà ngoại.

Hay soi mói những điều vụn vặt

Đàn bà rất dễ nhầm lẫn giữa đàn ong tinh tế và đàn ông hay chỉ trích người khác. Nếu đàn ông tinh tế chú ý đến những điều nhỏ nhặt để giúp bạn hoàn thiện chính mình, thì đàn ông hay chỉ trích người khác lại để ý những điều vụn vặt để săm soi, lên án bạn.

Yêu và sống cạnh người đàn ông ưa xét nét rất mệt mỏi và áp lực. Chỉ cần bạn có một sai sót nhỏ, họ sẽ làm rối tung mọi chuyện lên. Đàn bà sinh ra, đừng dại khờ sống chỉ để làm hài lòng đàn ông, làm hài lòng chính mình mới là mục tiêu sống bạn nên có.

Hay nói giối, không nhận sai

Trong mối quan hệ vợ chồng, ngoài tình yêu thì lòng tin chính là nền tảng quan trọng nhất. Đàn bà, sợ nhất là lấy phải người chồng không đáng tin. Đáng buồn thay, nói giối chính là một trong những biểu hiện không thể chối cãi của đàn ông không đáng tin.

Thật khó chịu khi anh ấy làm điều có lỗi với bạn, nhưng vẫn khăng khăng nói giối để chối tội, không dám nhận mình đã sai. Trong khi, chỉ cần chàng nhận mình đã sai, thành tâm sửa đổi thì đâu đàn bà nào nỡ cứng rắn với họ.

Hay so sánh vợ với người yêu cũ

Mỗi người đàn bà đều có những nét cá tính riêng biệt, chồng bạn có thể thích sự dịu dàng, khéo léo ở người yêu cũ nhưng lại thích sự thông minh, cá tính nơi bạn. Vậy nên, khi đã yêu và cưới nhau bạn dừng bao giờ chấp nhận việc mình bị đem ra so sánh với người cũ của chồng.

Đây không chỉ là biểu hiện của việc chàng vẫn còn nặng tình với người cũ mà còn nói lên sự thật rằng, nah ta không hề yêu bạn nhiều như bạn vẫn nghĩ.

Lăng nhăng, ngoại tình

Nếu yêu và trân trọng người phụ nữ của mình không đàn ông nào lại ngoại tình. Đừng nghe những lời giải thích như: ‘đó chỉ là nhưng phút yếu lòng’, ‘anh yêu em nhiều hơn yêu cô ấy’… bởi nếu tình yêu ấy đủ chân thành chàng đã không ngã vào lòng đàn bà khác.