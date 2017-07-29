Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì

Yêu - Hôn nhân 29/07/2017 16:38

Chỉ đàn bà dại mới chấp nhận đàn ông có những tính xấu này, không chỉ khổ mình mà con cái cũng không được yên.

Người xưa có câu: ‘phụ nữ lấy chống, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn’. Tuy nhiên, đàn bà đừng dại buông xuôi đời mình bên người đàn ông có những tính xấu sau, không đáng đâu đàn bà ạ…

Đàn ông vũ phu

Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì - Ảnh 1
Một người đàn ông dùng nắm đấm với người phụ nữ của mình không đáng để bạn phải níu kéo - Ảnh: Internet

Đàn bà có thể vì yêu mà chấp nhận những thói xấu nơi đàn ông, nhưng vũ phu thì tuyệt nhiên không được dung túng. Đừng tin những lời giải thích như: ‘anh nóng quá nên không kiểm soát được mình’, ‘anh không cố ý, anh khôn hiểu vì sao mình lại làm như vậy’, ‘anh xin lỗi, anh rất hối hận vì đã làm nhưu thế với em, anh hứa sẽ không có lần sau’.

Khuyên bạn đừng tin là bởi, nếu khi yêu đàn ông đã dùng nắm đấm để giải quyết những bực dọc thì khi làm vợ anh ta, chắc chắn đàn bà sẽ phải chịu cảnh ‘ăn cơm chan nước mắt’ khi phải chịu đựng đòn roi từ chồng.

Quá tính toán, chi li chuyện tiền bạc

Đàn bà dừng dại nghĩ đàn ông tính toán từng đồng khi đi chơi với người yêu là người biết tiết kiệm, tằn tiện cho việc lớn. Thực chất, đây là biểu hiện của một gã đàn ông keo kiệt, bủn xỉn và quá xem trọng đồng tiền.

Nếu lấy anh ta làm chồng, bạn hãy chuẩn bị tinh thần được chồng phát tiền đi chợ mỗi ngày hoặc dù đưa tất cả tiền cho vợ nhưng vợ chi tiêu bất cứ khoản lớn nhỏ nào cũng phải… ghi sổ. Chưa kể, đàn ông kiểu này còn kiểm soát cả lương bổng của vợ, vì sợ vợ cho tiền nhà  ngoại.

Hay soi mói những điều vụn vặt

Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì - Ảnh 2
Đàn bà sinh ra, muốn hạnh phúc hãy học cách làm hài lòng chính mình, thay vì cố gắng làm hài lòng đàn ông - Ảnh: Internet

Đàn bà rất dễ nhầm lẫn giữa đàn ong tinh tế và đàn ông hay chỉ trích người khác. Nếu đàn ông tinh tế chú ý đến những điều nhỏ nhặt để giúp bạn hoàn thiện chính mình, thì đàn ông hay chỉ trích người khác lại để ý những điều vụn vặt để săm soi, lên án bạn.

Yêu và sống cạnh người đàn ông ưa xét nét rất mệt mỏi và áp lực. Chỉ cần bạn có một sai sót nhỏ, họ sẽ làm rối tung mọi chuyện lên. Đàn bà sinh ra, đừng dại khờ sống chỉ để làm hài lòng đàn ông, làm hài lòng chính mình mới là mục tiêu sống bạn nên có.

Hay nói giối, không nhận sai

Trong mối quan hệ vợ chồng, ngoài tình yêu thì lòng tin chính là nền tảng quan trọng nhất. Đàn bà, sợ nhất là lấy phải người chồng không đáng tin. Đáng buồn thay, nói giối chính là một trong những biểu hiện không thể chối cãi của đàn ông không đáng tin.

Thật khó chịu khi anh ấy làm điều có lỗi với bạn, nhưng vẫn khăng khăng nói giối để chối tội, không dám nhận mình đã sai. Trong khi, chỉ cần chàng nhận mình đã sai, thành tâm sửa đổi thì đâu đàn bà nào nỡ cứng rắn với họ.

Hay so sánh vợ với người yêu cũ

Nếu lấy phải chồng có tính này, đàn bà chỉ sống trong nước mắt, chẳng bao giờ biết hạnh phúc là gì - Ảnh 3
Chàng không hề xem trọng bạn như bấy lâu nay bạn vẫn tưởng, bằng chứng là với anh ấy người yêu cũ bao giờ cũng hơn vợ - Ảnh: Internet

Mỗi người đàn bà đều có những nét cá tính riêng biệt, chồng bạn có thể thích sự dịu dàng, khéo léo ở người yêu cũ nhưng lại thích sự thông minh, cá tính nơi bạn. Vậy nên, khi đã yêu và cưới nhau bạn dừng bao giờ chấp nhận việc mình bị đem ra so sánh với người cũ của chồng.

Đây không chỉ là biểu hiện của việc chàng vẫn còn nặng tình với  người cũ mà còn nói lên sự thật rằng, nah ta không hề yêu bạn nhiều như bạn vẫn nghĩ.

Lăng nhăng, ngoại tình

Nếu yêu và trân trọng người phụ nữ của mình không đàn ông nào lại ngoại tình. Đừng nghe những lời giải thích như: ‘đó chỉ là nhưng phút yếu lòng’, ‘anh yêu em nhiều hơn yêu cô ấy’… bởi nếu tình yêu ấy đủ chân thành chàng đã không ngã vào lòng đàn bà khác.

 

Xin chia buồn, nếu có những đặc điểm này, chắc chắn chồng bạn rất dễ ngoại tình

Xin chia buồn, nếu có những đặc điểm này, chắc chắn chồng bạn rất dễ ngoại tình

Đàn ông khi yêu rất cuồng nhiệt, nhưng khi đã thay lòng họ còn tàn nhẫn hơn cả đàn bà...Vậy nên, vợ hãy đọc thật kỹ bài viết này để 'nắm thóp' chồng ngoại tình trước khi bị anh ta ruồng bỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   thói xấu của đàn ông nhừng thói xấu của đàn ông đàn bà không nên chấp nhận

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 21 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 21 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ