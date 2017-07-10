Nếu yêu người khác, hãy thành thật thú nhận và chấm dứt với người vợ/ người chồng hiện tại. Đừng bắt cá hai tay, cũng đừng khiến cả hai người phụ nữ phải tổn thương vì mình. Như thế độc ác và tàn nhẫn lắm đàn ông ạ…

Trước khi có ý định ngoại tình, đàn ông nên đọc bài viết này để hiểu rằng bạn sẽ mất nhiều hơn là được:

Đàn ông thường tự huyễn hoặc bản thân mình rằng, dù họ có trai gái bên ngoài nhưng nếu vẫn trở về bên gia đình thì họ vẫn là người chồn chung thủy. Họ không hiểu rằng, chung thủy không có chỗ cho sự gian trá và lừa lọc. Trong chuyện tình cảm, nhất là đời sống vợ chồng thì ngoại tình là điều không bao giờ được chấp nhận.

Sẽ bị khinh thường, tai tiếng

Đàn ông khi trò chuyện với nhau thường thích khoe khoang tôi đang cặp với em này, đang hẹn hò với em kia… Họ không biết rằng, ngay cả khi là đàn ông với nhau thì không phải ai cũng ủng hộ lối sống sai lầm ấy.

Bạn nghĩ mình thật đàn ông, thật hấp dẫn và có đôi chút ‘anh hùng’ và ma mãnh khi qua mặt được vợ con để cặp kè bên ngoài. Tuy nhiên, bạn không lường trước rằng nếu chuyện bạn ngoại tình bị phát hiện thì không chỉ bạn mà cả gia đình bạn cũng sẽ chịu điều tiếng, mỉa mai và lên án của xã hội.

Luôn bất an, lo lắng

Tất nhiên, vì đang ‘ăn vụng’ nên đàn ông luôn phải lo sợ bị phát hiện. Tuy nhiên, dù có cẩn thận xóa đi tất cả tin nhắn, không liên lạc với nhân tình khi ở nhà, … thì bạn cũng không thể giấu được mãi.

Đàn bà có giác quan thứ sáu, họ đủ tinh tế để biết người đàn ông của mình đang thay đổi, trái tim của bạn không con hướng về họ nữa. Hãy nghĩ đến một ngày nào đó, bạn bị vợ ‘bắt gian tại giường’ bên cô nhân tình bé nhỏ, điều đó sẽ khủng khiếp đến nhường nào.

Mất đi tình yêu thương của con cái

Khi đàn ông ngoại tình, đàn bà đau một thì con cái của họ đau mười. Bởi lẽ, lũ trẻ không chỉ mất đi những ý nghĩ tốt đẹp về cha mà còn mất luôn cả một gia đình hạnh phúc.

Hỡi đàn ông, hãy thôi ngoại tình nếu không bạn sẽ nhận được sự khinh miệt từ chính con cái mình.

Không bao giờ có được hạnh phúc

Khi đang lén lút qua lại với người đàn bà khác, đàn ông luôn khao khát nhân tình sẽ thay thế vị trí của người vợ hiện tại. Tuy nhiên, khi nhân tình trở thành vợ lại chính là lúc đàn ông phải trả giá cho những sai lầm của minh.

Lúc này, đàn ông sẽ luôn bị ám ảnh nếu trước đây cô ấy ngoại tình với mình thì rất có thể sẽ cặp kè với đàn ông khác. Chính sự nghi kỵ, ngờ vực sẽ bóp nát cuộc sống hôn nhân của hai kẻ đã phá tan một gia đình. Câu nói hình phạt đáng sợ nhất cho tội ngoại tình là cho hai kẻ phản bội cưới nhau quả không sai trong trường hợp này.

Đàn ông, nếu lỡ đem lòng yêu đàn bà khác sau khi kết hôn hãy nói thẳng với vợ mình để đến với tình yêu của bạn. Ti tôi đi. Sẽ chẳng đàn bà nào lại cố níu giữ một người đàn ông không còn yêu mình bên cạnh cả.