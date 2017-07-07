Ăn bánh trả tiền chính là ngoại tình, đàn ông đừng ngụy biện thêm nữa…

Lạ lùng thay nếu vợ lên giường với đàn ông khác chồng sẽ đay nghiến, nguyền rủa và phỉ báng rằng họ là loại đàn bà lăng loàng, phản bội chồng con. Thế nhưng, khi đàn ông mây mưa với đàn bà khác, nhưng vẫn trở về bên gia đình thì họ tự cho rằng mình vẫn là người chồng chung thủy. Đàn ông quên mất rằng, phản bội là phản bội, dù là thể xác hay tinh thần thì đều như nhau.

Nguyên nhân đàn ông ra ngoài tìm của lạ rất nhiều, nhưng tiêu biểu nhất vẫn là vi vợ ốm đau hoặc đang mang thai. Đàn ông tự bao biện rằng, khi vợ mang thai trông thật nhàu nhĩ, mệt mỏi. Dù có ham muốn đến nhường nào họ cũng khó mà có cảm hứng để âu yếm, ân ái bên vợ.Họ ra ngoài, thuê thân xác của một người phụ nữ khác để thỏa mãn dục vọng. Họ trả tiền để không bị bỏ đói tình dục, họ mạnh miệng tuyên bố rằng ‘tôi chỉ ăn bánh trả tiền’. Đàn ông quên mất, khi yêu họ đã thề hẹn chân thành như thế nào, khi cưới họ đã hứa sẽ chung thủy ra sao. Giờ đây, khi phần người không thắng nổi phần con họ lại lừa dối bạn đời. Đàn ông quên rằng, vợ họ đã phải chịu đựng sự mệt mỏi, xấu xí khi mang thai chỉ để sinh ra đứa con của hai ngươi. Người vợ đã phải hy sinh thanh xuân, sức khỏe vậy mà giờ đây còn phải chấp nhận cả việc mình bị ‘cắm sừng’.

Đàn ông đừng vội thanh minh rằng, sau khi no xôi chán chè bạn không hề tơ tưởng gì đến đối tác, vậy sao có thể buộc tội phản bội. Đây chính là thái độ cố chấp, tự dung túng cho bản thân và không hề hối hận về những gì đã làm. Hãy đặt mình vào vị trí của người bị lừa dối, khi biết người bấy lâu nay mình trao trọn tin yêu, người đầu ấp tay gối với mình lại chung chạ với người khác. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đó là chưa kể, việc quan hệ với ‘bướm đêm’ không an toàn có thể khiến đàn ông lây nhiễm các bệnh tình dục. Sau đó, lại vô tình lây sang vợ. Và biết đâu, sau khi ăn chả quen chân bạn sẽ sa ngã lúc nào không hay. Đàn ông định nghĩa rằng nếu họ làm tình với người đàn bà họ yêu, ngoài vợ thì khi ấy mới là ngoại tình. Nếu lên giường với đàn bà khác, nhưng không yêu đàn bà đó thì chỉ là qua đường hay ăn bánh trả tiền. Hôn nhân không chỉ là một mảnh giấy có giá trị pháp lý, hôn nhân đòi hỏi hai con người sống có trách nhiệm với gia đình, luôn yêu thương, tôn trọng vợ/ chồng và phải chung thủy một lòng.

Đàn ông ngoại tình có yêu nhân tình hay chỉ 'cảm nắng'? Trong hôn nhân, đàn bà sợ nhất là bị phản bội. Càng đáng sợ hơn nếu người đàn ông của họ lại thừa nhận rằng họ yêu người tình chứ không chỉ là thứ cảm xúc đèo bồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-nguy-bien-an-banh-tra-tien-chinh-la-ngoai-tinh-218173.html