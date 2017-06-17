Đàn bà vốn khờ dại trong tình yêu, tuy nhiên đàn bà khôn khi biết chồng ngoại tình sẽ không bao giờ dại dột làm điều này.

Việc chửi bới, quát tháo trước khi xác thực mọi chuyện sẽ có cớ để chồng chối đây đẩy và trách ngược lại bạn. Họ sẽ tận dụng cơ hội này để ‘chùi mép’ sạch sẽ, khiến bạn dù biết chắc mình bị lừa dối nhưng chỉ biết chấp nhận.

Đàn bà vốn nhạy cảm và có giác quan thứ 6, họ dễ dàng linh cảm được những thay đổi và khuất tất qua những biểu hiện hàng ngày của ‘bạn chung giường’. Tuy nhiên, linh cảm vẫn chỉ là linh cảm, đàn bà chớ dại làm to chuyện trước khi có được bằng chứng rõ ràng xác minh chuyện chồng có nhân tình.

Đánh ghen

Chỉ đàn bà dại mới rủ chị em, hội bạn thân đi đánh ghen cô nhân tình của chồng. Một người vợ thông minh sẽ không phí thời gian hẹn gặp kẻ thứ ba, không phí hơi sức để chửi rủa, càng không muốn bẩn tay đánh ghen. Đàn bà khôn biết rằng, nếu là người có đạo đức và hiểu lý lẽ thì người đàn bà nọ đã không chen chân vào gia đình họ.

Thêm nữa, ngoại tình là do chồng bạn nên hãy trò chuyện với chồng để làm rõ mọi chuyện.

Nói xấu chồng

Dù chồng có ngoại tình thì trước đó anh ta vẫn là người đàn ông bạn hết mực thương yêu, anh ta ngoại tình là sai nhưng những điều khác anh ta không sai. Đừng vơ đũa cả nắm, nói xấu chồng với tất cả mọi người.

Dẫu biết rằng khi bị phản bội ai cũng phẫn uất và đớn đau đến tột cùng. Tuy vậy, nếu chưa đưa ra quyết định có tiếp tục hay chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại đàn bà đừng vội công khai chuyện mình bị bội bạc.

Đuổi chồng ra khỏi nhà, bỏ đi

Chẳng người phụ nữ nào khi phát hiện chồng ngoại tình lại muốn ở chung nhà, ngủ chung giường với kẻ phản bội cả. Đừng vì vậy mà xua đuổi họ hay tự mình rời khỏi ngôi nhà của chính mình. Hãy thẳng thắn đối diện với thực tại, với người chồng bội ước và làm rõ ngọn ngành. Chỉ họ mới có thể cho bạn biết nguyên nhân cuộc hôn nhân này tan vỡ là từ đâu.

Giả vờ không biết và chấp nhận

Đàn bà dại thường sợ bị tổn thương, sợ mất đi gia đình hiện tại mà không dám ‘lật tẩy’ việc chồng cặp bồ bên ngoài. Họ nín thinh, nuốt đớn đau vào lòng mà cam chịu, họ đâu biết rằng đây là một việc làm khờ dại. Đàn ông khi nghĩ vợ không biết gì về những lỗi lầm của mình họ sẽ càng lấn lướt, càng im lặng họ còn đi xa. Đến một ngày nào đó, khi khoảng cách của hai vợ chồng đa quá xa, khoảng cách của chồng và nhân tình càng gần thì đó là lúc bạn bị ‘đuổi’ ra khỏi hôn nhân của mình.

Nếu có ly hôn hãy chủ động ly hôn, đừng để mình rơi vào thế bị động trong khi chồng sai rành rành. Hãy mạnh mẽ để tự cho mình cơ hội được sống hạnh phúc, đừng vì hèn nhát mà chôn vùi thanh xuân bên người đàn ông không xứng đáng đàn bà ạ...