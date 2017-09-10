Đàn ông sẽ ngoại tình nếu mối quan hệ thiếu đi sự lãng mạn, ngưỡng mộ trong tình yêu và sự đáp ứng tình dục. Vậy nhưng, sau khi đã xác định được nguyên nhân chồng ngoại tình, đàn bà vẫn luôn có một câu hỏi lớn khác: chồng có yêu người phụ nữ kia không?

Thực tế, rất nhiều phụ nữ sẵn sàng thứ tha để giữ lại tình yêu dù người đàn ông của họ không chỉ một mà đến vài lần dối lừa. Đàn bà luôn tự huyễn hoặc mình rằng ‘người đàn bà kia chỉ là nhất thời, mình mới là cả đời’. Chỉ cần đàn ông biết hối lỗi, còn yêu thương thì đàn bà sẽ không ngần ngại bỏ qua lòng tự trọng, những tổn thương để tiếp tục bên cạnh.

Một câu hỏi dù biết trước câu trả lời sẽ khiến bản thân đau đến thắt lòng, nhưng đàn bà vẫn nén lòng hỏi và đàn ông thì vẫn thực lòng đến tàn nhẫn.

Các cô vợ khi phát hiện chồng ngoại tình thường ngây thơ tự hỏi ‘mình có gì không tốt mà chồng lại lăng nhăng’? Đàn bà ơi, không phải vì bạn không tốt mà do đàn ông ngoại tình không tốt mà thôi. Người tình mới có thể không xinh đẹp, không giỏi giang như bạn nhưng ở họ có sự mới mẻ và bù trừ những thiếu hụt nơi người vợ mà đàn ông cần. Thậm chí, đàn ông có xu hướng kiếm tìm người phụ nữ có tính cách hoàn toàn trái ngược với vợ.

Nếu bạn ân cần, dịu dàng và chu đáo thì cô nhân tình mới lại kiêu căng, đỏng đảnh và khó chiều. Chính sự kích thích nơi tính cách của người tình khiến đàn ông tìm mọi cách chinh phục, để rồi sau đó họ yêu lúc nào không hay.

Những mối tình vụng trộm phát triển nhanh và mạnh mẽ đến mức ngay cả người trong cuộc cũng không lường trước được. Tất nhiên, đàn ông thừa nhận tình cảm mình dành cho người tình dù ít hay nhiều thì đều chân thật. Nguy hiểm hơn cả là việc đàn ông cảm thấy người thứ ba quá thiệt thòi khi yêu người đã có gia đình như họ. Cảm giác muốn bù đắp, bao bọc và bảo vệ khiến họ ngày càng khắng khít với nhân tình và xa rời người vợ đầu ấp tay gối.

Khi bắt đầu mối tình vụng trộm, đàn ông thừa biết họ đang làm điều sai trái. Tuy nhiên, sự kích thích, cảm giác lén lút khiến họ phấn khích và cuồng say những phút giây ngoài vợ ngoài chồng. Đàn ông sẵn sàng chấp nhận sự đổ vỡ, sự lên án của gia đình và sự căm phẫn của vợ con vì người thứ ba. Dù không dễ dàng nhưng chính người phụ nữ ấy đã cho họ động lực, đã khiến đàn ông nghĩ rằng dù cả thế giới quay lưng lại với họ thì người phụ nữ ấy vẫn mãi kề bên.

Phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình sau những phút giây dằn vặt, đớn đau lại dại khờ huyễn hoặc mình rằng người tình chỉ là thứ cảm xúc nhất thời. Đàn ông sau khi hết say nắng sẽ trở về bên gia đình, đàn bà quên mất rằng nếu tình yêu giữa bạn và chồng không phau nhạt thì lấy đâu cơ hội cho mối tình vụng trộm nảy sinh.

Vậy nên, đàn bà đừng để khoảng cách giữ bạn và chồng giãn ra. Nếu không, người thứ ba sẽ nhảy vào và hất nhào bạn khỏi hạnh phúc bạn đang có.