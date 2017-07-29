Nếu chồng bạn luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ, đặt công việc lên trên gia đình… thì anh ấy rất dễ ngoại tình.

Đàn ông là giống loài thích chinh phục, tuy nhiên khi đã yên bề gia thất mà chồng bạn vẫn muốn chứng minh sức hấp dẫn của mình với người khác phải thì bạn phải cẩn thận. Biết đâu, sau lưng bạn chàng lại nuôi dưỡng một mối tình vụng trộm khác.

Xem trọng công việc hơn vợ con

Tất nhiên, đàn ông cần có sự nghiệp, công việc và cần làm ra tiền. Nhưng nếu anh ấy phải làm việc trong một môi trường nhiều áp lực, chiếm quá nhiều thời gian thì họ rất dễ cảm nắng với cô nàng đồng nghiệp. Dễ hiểu bởi thời gian chàng ở bên đồng nghiệp còn nhiều hơn thời gian dành cho bạn cơ mà.

Ít tâm sự chuyện riêng tư

Một người chồng yêu vợ sẽ luôn tìm đến vợ để chia sẻ những khó khăn trong công việc, những bực bội trong cuộc sống và muốn vợ thân thiết với các mối quan hệ khác của mình. Nhưng nếu anh ấy chẳng bao giờ giới thiệu bạn với đồng nghiệp, chẳng bao giờ nhắc đến vợ trong những cuộc vui thì quả đáng lo ngại.

Hay cáu giận vô cớ

Nếu những khi vui vẻ, sung túc tình cảm giữa hai bạn vẫn tốt đẹp . Nhưng khi chàng gặp phải khó khăn trong công việc, tài chính thay vì cùng nhau cố gắng vượt qua chàng lại cáu bẳn, trút giận lên bạn một cách vô cớ thì đây không phải là nền tảng của một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Bởi chỉ mới va vấp chút ít chàng đã nổi đóa với vợ, thì khi hoạn nạn chàng càng dễ sa vào lòng nhân tình.

So sánh vợ với người phụ nữ khác

Chồng bạn có thể là người thẳng tính, không khéo léo và chẳng biết cách nịnh vợ để làm vợ vui. Tuy nhiên, đã là chồng của bạn thì chàng phải hiểu mình không được mang vợ ra so sánh với những phụ nữ khác, không được chê bai vợ kém cỏi và xỉa xói những điều chưa hoàn thiện nơi vợ.

Chàng phải hiểu rằng, không riêng gì vợ mà ngay chính họ cũng có những khiếm khuyết. Nếu đã yêu thương nhau thì đáng ra chồng nên học cách dung hòa để mối quan hệ vợ chồng luôn nồng ấm.

Đàn ông ưa so sánh vợ với người khác là người dễ thay lòng đổi dạ, phụ nữ nên cẩn thận vẫn hơn.

Thường xuyên công tác xa nhà

Dù chồng bạn là người có công việc văn phòng ổn định, sáng đi làm chiều trở về nhà thì bạn cũng đã đau đầu ghen tuông với các nữ đồng nghiệp của anh ấy. Huống gì, nếu chồng phải thường xuyên công tác xa nhà, nay đây mai đó thì dù yêu vợ đến mấy đàn ông cũng dễ ngã vào vòng tay đàn bà khác.

Hiếm khi thể hiện tình yêu với vợ

Chàng có thể ngụy biện ràng họ không thích việc phải âu yếm, chiều chuộng vợ, đã cưới nhau rồi chứ đâu còn thuở còn son. Thế nhưng, đó chỉ là lời lẽ ngụy biện mà thôi. Một ông chồng yêu vợ sẽ chẳng tiếc lời yêu, một cái ôm hay một nụ hôn dịu dàng cho vợ mỗi ngày.

Trở nên bê tha

Trước đây chồng bạn là người biết chăm sóc gia đình, yêu vợ thường con. Nhưng nếu gần đây chàng trở nên bê ttha bệ rạc, đi sớm về muộn, nhậu nhẹt tối ngày thì bạn nên nghĩ đến khả năng chồng mình đang có mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.

Nghiện mạng xã hội

Nhắc đến mạng xã hội chúng ta có thể kể ra vô vàn lợi ích mà nó mang lại. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, và mạng xã hội facebook cũng vậy. Dù chồng bạn có thể bàn công việc qua facebook, kết nối với những người bạn đã lâu mất liên lạc và học hỏi được vô số điều bổ ích. Tuy nhiên, đây cũng chính là ông tơ bà nguyệt se duyên cho không ít cặp đôi. Biết đâu, chồng bạn bấy lâu nay vẫn liên lạc với nhân tình qua facebook mà bạn chẳng hay.

Chồng bạn từng ngoại tình

Nếu chàng giải thích rằng họ đã sai lầm một lần khi phản bội bạn nên hiểu được giá trị của gia đình, sẽ không bao giờ tái phạm. Bạn có thể tin, nhưng đừng tin tuyệt đối. Sau một lần ngoại tình bị phát hiện, đàn ông sẽ có vô số kinh nghiệm để không bị ‘nắm thóp’ thêm một lần nữa.