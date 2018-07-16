Có ‘mê lực’ thế này bảo sao đàn ông có vợ luôn là khao khát của các cô nàng độc thân

Phụ nữ yêu 16/07/2018 16:31

Dẫu biết mình đang uổng phí thanh xuân cho mối tình ngang trái với đàn ông có vợ nhưng không ít phụ nữ độc thân vẫn chấp nhận làm kiếp nhân tình chỉ vì...

Việc có vợ khiến đàn ông trở nên hấp dẫn, kích thích ham muốn chiếm hữu của nữ giới gấp nhiều lần so với các anh chàng độc thân.

Có ‘mê lực’ thế này bảo sao đàn ông có vợ luôn là khao khát của các cô nàng độc thân - Ảnh 1
Một khi thấy mình được yêu, được trân trọng thì phụ nữ dù sắt đá đến mấy cũng phải động lòng mà ngã vào lưới tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ rất hiểu tâm lý phụ nữ

Nếu những anh chàng độc thân vẫn non trẻ, hay dỗi hờn, phải chờ người yêu nói mới biết nàng muốn gì, cần gì thì đàn ông có vợ không như thế. Vì đã có gia đình, đã từng trải qua đủ đầy các giai đoạn khó khăn của tình yêu mới tìm được hạnh phúc của đời mình nên đàn ông có gia đình hiểu tâm lý phụ nữ như lòng bàn tay

Họ biết cách nuông chiều, cưng nựng và khiến người phụ nữ phải đặt lòng tin vào tình yêu của mình. Một khi thấy mình được yêu, được trân trọng thì phụ nữ dù sắt đá đến mấy cũng phải động lòng mà ngã vào lưới tình, dẫu biết nó là mối tình ngang trái.

Có ‘mê lực’ thế này bảo sao đàn ông có vợ luôn là khao khát của các cô nàng độc thân - Ảnh 2
Khi có bồ nhí họ chẳng ngại ngần chi tiền để được lòng người đẹp, để làm người yêu vui - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ thường có tiền, chịu chi tiền

Đã qua rồi thời phải chật vật kiếm sống, qua rồi cái thời phải làm thuê làm mướn chắt bóp từng đồng để mua nhà, sắm xe hay cưới vợ. Đàn ông có gia đình thường đã có một sự nghiệp ổn định, có một ngôi nhà cho riêng mình, có tiền và rất biết cách tiêu tiền.

Họ biết hưởng thụ cuộc sống, biết dùng tiền để mua lấy niềm vui cho mình. Và tất nhiên, khi có bồ nhí họ chẳng ngại ngần chi tiền để được lòng người đẹp, để làm người yêu vui. Lúc này, chắc chắn phụ nữ còn son sẽ nhìn họ bằng sự ngưỡng mộ. Họ ham muốn chiếm hữu người đàn ông ấy để có cho mình một bờ vai vững chắc để dựa vào, để bảo chứng cho tương lai đủ đầy phía trước.

Có ‘mê lực’ thế này bảo sao đàn ông có vợ luôn là khao khát của các cô nàng độc thân - Ảnh 3
Một khi đã muốn có được trái tim của một người phụ nữ, muốn có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng họ biết chính xác mình cần làm gì để đạt được mục tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ rất “đàn ông”

Những người đã làm chồng “đàn ông” ở điểm họ có đủ sự mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi việc. Một khi đã muốn có được trái tim của một người phụ nữ, muốn có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng họ biết chính xác mình cần làm gì để đạt được mục tiêu.

Sự chủ động tán tỉnh, tấn công dồn dập của đàn ông có vợ sẽ như một cơn bão cuốn đi mọi sợ hãi, do dự nơi người phụ nữ. Khiến họ hoàn toàn quy phục trước tình yêu mãnh liệt, điên cuồng ấy.

Có ‘mê lực’ thế này bảo sao đàn ông có vợ luôn là khao khát của các cô nàng độc thân - Ảnh 4
Khi người phụ nữ độc thân không chịu được nỗi nhớ mà chủ động tìm đến, khi nàng muốn chinh phục người đàn ông ấy, muốn có được chàng thì đàn ông có vợ đã nắm chắc phần thắng trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có vợ sử dụng tốt chiến thuật “mềm nắn rắn buông”

Do quá hiểu phụ nữ nên đàn ông đã có gia đình biết cách tiến hay lùi để giữ chân một người phụ nữ bên đời mình. Họ biết lúc nào mình nên lấn át nàng, lúc nào nên mất hút để nàng phải nhớ nhung, điên cuồng tìm kiếm. Khi người phụ nữ độc thân không chịu được nỗi nhớ mà chủ động tìm đến, khi đánh thức được ham muốn chinh phục nơi nàng thì đàn ông có vợ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tất nhiên, từ con tim đến thể xác chỉ cách nhau mong manh như một tờ giấy mà thôi.

Là đàn ông, nếu chưa có trong tay 4 thứ này thì đừng lấy vợ kẻo làm khổ vợ con

Là đàn ông, nếu chưa có trong tay 4 thứ này thì đừng lấy vợ kẻo làm khổ vợ con

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