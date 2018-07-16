Là đàn ông, nếu chưa có trong tay 4 thứ này thì đừng lấy vợ kẻo làm khổ vợ con

Phụ nữ yêu 16/07/2018 15:39

Là đàn ông, nếu đang ở ngưỡng 30 mà vẫn chưa có trong tay 4 thứ này bạn đừng vội kết hôn, nếu không sẽ làm khổ người phụ nữ mình yêu.

Đây là những thứ không thể thiếu giúp đàn ông duy trì hạnh phúc với người phụ nữ của mình, đủ sức chăm lo cho gia đình nhỏ.

Là đàn ông, nếu chưa có trong tay 4 thứ này thì đừng lấy vợ kẻo làm khổ vợ con - Ảnh 1
Muốn có được tình yêu của phụ nữ không khó, nhưng có được lòng tin yêu để họ yên tâm gửi gắm đời mình cho bạn lại không hề đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Có sự nghiệp ổn định

Khi chạm ngưỡng 30, đàn ông nào vẫn còn chạy ăn từng bữa, chấp nhận một công việc bấp bênh để sống qua ngày thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có người yêu. Huống gì là lấy vợ. Bạn biết sao không, bạn đã 30, đã trưởng thành, đã đi qua ½ cuộc đời, bạn đâu còn non trẻ như thuở 20, cũng đâu thể cho mình quyền được sai như thuở 25. Đàn ông 30 tuổi, phải có sự nghiệp, có trách nhiệm với đời mình, đừng mặc cho cuộc đời này xô đẩy bạn nữa.

Lúc này, bạn cần có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của mình, đặt ra những mục tiêu cụ thể và từng bước hiện thực hóa ước mơ mỗi ngày. Những kế hoạch dài hơn sẽ giúp bạn vươn lên làm chủ thay vì an phận làm thuê cả đời.

Là đàn ông, nếu chưa có trong tay 4 thứ này thì đừng lấy vợ kẻo làm khổ vợ con - Ảnh 2
Đàn ông chín chắn không nói quá nhiều về mình, cũng không khoe khoang về những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Chín chắn, điềm đạm

Đàn ông 30 tất nhiên không còn bồng bột, ngây ngô như thuở đôi mươi. Họ có sự từng trải, đã từng va vấp nên sẽ càng trưởng thành, chín chắn và điềm đạm. Họ không nói quá nhiều về mình, cũng không khoe khoang về những gì mình đang có. Họ cứ như thế, cứ thầm lặng làm việc, thầm lặng quan tâm nhưng không ngần ngại thể hiện tình yêu với người phụ nữ của mình.

Chàng không tiếc lời khen ngợi, không tiếc những câu hỏi han càng không tiếc trút hết lòng mình để yêu ai đó. Bởi chàng hiểu rằng, nếu cứ mãi giấu hết nỗi niềm trong lòng thì chẳng bao giờ họ có cơ hội nắm tay người con gái mình yêu đi đến cùng trời cuối đất.

Là đàn ông, nếu chưa có trong tay 4 thứ này thì đừng lấy vợ kẻo làm khổ vợ con - Ảnh 3
Một không gian sống chỉ có hai người, được thoải mái thể hiện tình cảm, được quấn quýt không rời sẽ khiến hôn nhân của bạn hạnh phúc hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Có một ngôi nhà của riêng mình

Đó có thể chỉ là một ngôi nhà cấp bốn đơn sơ trong con hẻm nhỏ, có thể là căn hộ trả góp nhưng nhất định phải là nhà của riêng bạn. Chẳng phải tự nhiên mà người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” hay “an cư lạc nghiệp”. Chỉ khi có một nơi chốn để đi về, có nơi để tìm thấy sự an yên sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi không phải lo lắng mình có thể bị chủ trọ đòi lại nhà bất cứ lúc nào bạn mới đủ sức gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha.

Chưa kể, chẳng phụ nữ nào muốn làm dâu, sống chung với gia đình chồng. Một không gian sống chỉ có hai người, được thoải mái thể hiện tình cảm, được quấn quýt không rời sẽ khiến hôn nhân của bạn hạnh phúc hơn nhiều.

Là đàn ông, nếu chưa có trong tay 4 thứ này thì đừng lấy vợ kẻo làm khổ vợ con - Ảnh 4
Khi người chồng không làm ra tiền, phải sống phụ thuộc vào bố mẹ, phải ăn bám vợ sẽ ê chề, đáng thương đến nhường nào - Ảnh minh họa: Internet

Có thu nhập 8 con số

Đừng vội nghĩ phụ nữ thực dụng, cũng đừng nghĩ rằng họ đến với bạn chỉ vì tiền khi đòi hỏi bạn phải có thu nhập có 8 con số mới dám an tâm gửi gắm đời mình. Đàn ông đến tuổi lập gia đình, nhất định phải đủ khả năng nuôi sống mình, có khả năng lo cho vợ cho con thì mới dám vỗ ngực tự nhận mình đủ bản lĩnh.

Rồi bạn sẽ thấy, khi người chồng không làm ra tiền, phải sống phụ thuộc vào bố mẹ, phải ăn bám vợ sẽ ê chề, đáng thương đến nhường nào.

 

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