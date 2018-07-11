4 dấu hiệu tố cáo đàn ông ưa sĩ diện, không đáng tin, chị em chớ dại lấy làm chồng

Nếu nghĩ “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” thì bạn đã nhầm, bởi thực chất đàn bà hơn nhau chính là ở cách chọn chồng .

Chưa kể, đàn ông quá xem trọng vật chất sẽ xem nhẹ tình yêu, xem nhẹ người phụ nữ của đời mình. Dẫu bạn có bước chân vào nhà anh ấy bằng tình yêu thì khi ra đi bạn sẽ trầy trụa, đớn đau và thương tổn đầy mình.

Đàn ông có quyền tự hào về những gì mình làm được, về những thành công mà khó khăn lắm họ mới chạm tay đến. Tuy nhiên, nếu chàng cứ luôn miệng khoe khoang về sự giàu có của mình, khoe rằng mình đang có bao nhiêu tiền, gia đình họ bề thế ra sao thì bạn nên cẩn trọng bởi rất có thể anh ta đang mang vật chất ra làm mồi câu bạn.

Lăng nhăng, trăng hoa là thói xấu dẫu có dùng cả đời đàn bà cũng không thể khiến chồng mình thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã có người yêu nhưng vẫn liên lạc với người yêu cũ

Không phải tự nhiên mà người xưa có câu “tình cũ không rủ cũng đến”, những điều tưởng chừng đã qua, đã ngủ yên sẽ được đánh thức bất cứ lúc nào nếu hai người đã từng yêu vẫn liên lạc với nhau. Nếu yêu thương bạn thật lòng, nếu xem bạn là món quà trân quý nhất của cuộc đời mình chàng sẽ hạn chế trò chuyện với người yêu cũ, sẽ thẳng thắn cự tuyệt khi cô ấy nhắc đến tình xưa nghĩa cũ.

Việc lén lút dây dưa không dứt, dẫu chỉ là những lời tán tỉnh, vuốt ve nhau thôi cũng đã đủ sức khiến con tim bạn bị bóp nghẹt. Huống gì, đàn ông không dứt khoát, thiếu trách nhiệm như thế rất dễ bắt cá hai tay, nuôi bồ nhí bên ngoài mà làm khổ vợ con. Lăng nhăng, trăng hoa là thói xấu dẫu có dùng cả đời đàn bà cũng không thể khiến chồng mình thay đổi.

Phụ nữ dù yêu đến mấy cũng hãy giữ cho mình đủ tỉnh táo, lí trí để tránh xa mẫu đàn ông cộc cằn, thích dùng bạo lực - Ảnh minh họa: Internet

Cộc cằn, thích dùng vũ lực

Đàn ông thường dùng lí do mình nóng tính để bao biện cho sự cộc cằn, thô lỗ mỗi khi gặp chuyện không vui, chuyện khiến họ không hài lòng. Thế nhưng, đây chính là biểu hiện tố cáo một người chồng sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Phụ nữ dù yêu đến mấy cũng hãy giữ cho mình đủ tỉnh táo, lí trí để tránh xa mẫu đàn ông trên. Nếu không, bạn sẽ phải suốt ngày nghe lời chửi bới, thóa mạ vô cớ từ anh ta mà vẫn phải nhẫn nhịn vì đã trót chọn nhầm chồng.

Thích chê bai, xỉa xói người khác

Những người tự cao tự đại thường rất thích chê bai, xỉa xói người khác. Họ nghĩ rằng vì mình thông minh, tài giỏi hơn nên có quyền xem thường những người thua kém. Nếu có cơ hội, họ còn có thể nhấn chìm người khác xuống để nâng mình lên. Nếu quyết định yêu đương hay có mối quan hệ lâu dài với mẫu đàn ông này bạn đừng mong nhận được sự trân trọng, thương yêu từ họ.

Cũng vậy, bạn đừng mong anh ta có thái độ cư xử đúng phép tắc lễ nghĩa với gia đình nhà vợ. Lúc ấy, không chỉ bạn mà ngay cả gia đình bạn cũng bị vạ lây bởi chàng rể như thế.