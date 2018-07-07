Cách yêu giúp phụ nữ thông minh không bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông

1. Phụ nữ phải biết lúc nào đàn ông đáng tin, lúc nào không. Đừng tin tất cả những gì đàn ông nói bởi anh ta có thể trao cho bạn những lời yêu thương mới đây thôi nhưng hôm sau đã có thể ôm hôn đàn bà khác. Hãy nhìn vào cách đàn ông thể hiện tình yêu, thay vì vội vàng chìm đắm trong lời mật ngọt.

Một người phụ nữ thông minh có thừa sự khôn ngoan, tinh tế và nhạy cảm để hiểu rằng yêu thương chính mình phải là ưu tiên hàng đầu. Bởi chỉ khi hạnh phúc, khi an yên và yêu đời bạn mới có thể mang đến hạnh phúc cho người khác.

3. Chỉ phụ nữ dại khờ mới dùng nhan sắc và thân xác để trói chân đàn ông. Phụ nữ khôn ngoan sẽ trói chặt người đàn ông của mình bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, bằng con tim chan chứa yêu thương và cả việc họ chính là niềm tự hào để anh đấy hãnh diện với người khác khi nhắc đến vợ mình.

2. Đàn ông giàu có có thể cho ta cuộc sống sung sướng, đủ đầy. Thế nhưng, một người đàn ông xem ta là tất cả, luôn trân trọng, lắng nghe ta mới là người chồng tốt.

Phụ nữ đừng vì bất cứ ai mà sống khác đi, cũng đừng chỉ biết nhõng nhẽo và đòi hỏi đàn ông phải cung phụng mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ càng kiểm soát, càng khắt khe thì người đàn ông của họ nói dối càng chuyên nghiệp. Đôi khi anh ấy hoàn toàn không muốn giấu diếm, nhưng chính thái độ của bạn đã khiến càng không được sống thật với suy nghĩ của mình.

5. Phụ nữ đừng vì bất cứ ai mà sống khác đi, cũng đừng chỉ biết nhõng nhẽo và đòi hỏi đàn ông phải cung phụng mình. Hãy luôn cá tính, độc lập và kiếm ra tiền để chẳng đàn ông nào dám coi khinh.

6. Đừng chấp nhận kề bên người đàn ông luôn mang quá khứ ra chì chiết mỗi khi không vui, mỗi khi say xỉn hay những lúc bất hòa. Trên đời này không điều gì đáng sợ bằng một người đàn ông thù dai, giận lâu.

Nếu đã lên giường với nhân tình mà vẫn nói yêu bạn được thì anh ta thật đáng khinh - Ảnh minh họa: Internet

7. Dù yêu đến mấy cũng đừng thỏa hiệp với đàn ông phản bội bởi nếu đã lên giường với nhân tình mà vẫn nói yêu bạn được thì anh ta thật đáng khinh.

8. Nếu ngay cả với người mình yêu mà đàn ông cũng cân đo đong đếm từng đồng thì anh ta không xứng đáng có được bạn.

9. Ngoài sự chung thủy, lòng tin chính mà mấu chốt để giữ cho tình yêu luôn mặn nồng, hạnh phúc dẫu trải qua muôn vàn chông chênh sóng gió.

10. Là con người, ai cũng có quan điểm, ý kiến riêng trước mỗi sự việc. Phụ nữ khôn ngoan không bắt đàn ông phải nghĩ giống mình, càng không buộc anh ấy phải làm theo ý họ. Tôn trọng những bất đồng là cách để hôn nhân thêm thú vị, hay ho.