Lí do duy nhất khiến đàn ông sẵn sàng vứt bỏ vợ con để chạy theo nhân tình

Dưới đây là những lí do khiến đàn ông sẵn sàng đạp đổ tình nghĩa vợ chồng để cặp kè với đà bà khác, mặc vợ khổ đau, mặc con thiệt thòi.

Có một người chồng đào hoa những biết giữ mình vợ sẽ không bao giờ phải lo giữ chồng. Anh ấy luôn biết cách tránh xa những cám dỗ, từ chối những lời đề nghị mật ngọt để giữ trọn tình yêu với vợ. Ngược lại, đàn ông trăng hoa luôn chủ động tìm kiếm “con mồi”, tìm mọi cách đưa đàn bà khác ngoài vợ mình lên giường để thể hiện sự hấp dẫn của mình. Lấy phải người chồng như thế phụ nữ sẽ khổ trăm bề.

Đàn ông đào hoa khác với đàn ông trăng hoa. Nếu sự đào hoa của đàn ông thể hiện ở việc họ có duyên ngầm thu hút người khác giới, được nhiều phụ nữ đem lòng thương yêu nhưng vẫn vững vàng trước lời mời gọi thì sự trăng hoa của đàn ông là ở cách họ chủ động tiếp cận phụ nữ, mặc sức “đẩy đưa” dù đã có người yêu, có vợ.

Đàn ông luôn muốn tìm kiếm sự tươi mới, lạ lẫm bên ngoài để thỏa mãn cái tôi của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Hám của lạ

Không phải tự dưng mà người ta lại nói “một cái lạ bằng tạ cái quen”, vợ chồng gặp nhau mỗi ngày, sống với nhau từ năm này sang năm khác nếu không biết cách làm mới hôn nhân thì không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng thấy nhàm chán.

Thế nhưng, nếu phụ nữ cố gắng chấp nhận và ra sức cải thiện đời sống vợ chồng để “giữ lửa” hôn nhân thì đàn ông lại muốn tìm kiếm sự tươi mới, lạ lẫm bên ngoài để thỏa mãn cái tôi của mình.

Người yêu cũ chính là tình địch đáng sợ nhất của mọi người vợ - Ảnh minh họa: Internet

3. Còn yêu người cũ

Đàn ông có thể vì yêu mà cưới bạn, nhưng cũng chính vì yêu mà rời bỏ bạn. Người yêu cũ chính là tình địch đáng sợ nhất của mọi người vợ. Cô ta có những ký ức ngọt ngào bên chồng bạn, đã từng có những giây phút hạnh phúc ngập tràn, đã trải qua những hẫng hụt sau chia tay và những gì không trọn vẹn bao giờ cũng để lại những day dứt khó quên nơi người trong cuộc.

“Tình cũ không rủ cũng đến” chính là bài học giữ chồng đắt giá nhất mọi người vợ cần khắc cốt ghi tâm. Bạn đừng bao giờ lơ là cảnh giác, càng không nên tin vào câu nói “tất cả đã là quá khứ” khi đàn ông nói về người cũ của họ.

4. Đua đòi với bạn bè

Nghe có vẻ nực cười nhưng ngoại tình “cho biết”, ngoại tình vì có những người bạn đã “ăn chả” nhưng không bị vợ phát hiện khiến những ông chồng nghĩ rằng việc qua mặt vợ mình sẽ rất dễ dàng. Chưa kể, những kinh nghiệm từ các chiến hữu sẽ giúp họ giữ được bí mật động trời ấy.