7 ‘tử huyệt’ của đàn ông, vợ nhất định phải biết để không cần ‘trói’ chồng vẫn nghe lời răm rắp

Phụ nữ yêu 14/03/2018 15:37

Dưới đây là những bí mật đàn ông không bao giờ thổ lộ với ai, thế nhưng vợ nhất định phải biết để chồng say mê cả đời.

Chỉ cần thấu hiểu những “góc khuất” này của đàn ông bạn sẽ dễ dàng điều khiển cả con tim lẫn khối óc của đối phương.

7 ‘tử huyệt’ của đàn ông, vợ nhất định phải biết để không cần ‘trói’ chồng vẫn nghe lời răm rắp - Ảnh 1
Là phụ nữ, đừng tiếc việc dành lời khen cho người đàn ông của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Thích được khen ngợi

Đàn ông với vẻ ngoài khô khan, lạnh lùng nhưng thực chất lại rất thích được khen ngợi, tán dương. Họ càng vui thích, mừng thầm khi lời khen ấy đến từ người phụ nữ họ yêu. Vậy nên, khi chàng có hiểu hiện tốt, hoặc làm được việc gì đó đáng tự hào bạn đừng tiếc lời khen tặng.

Lời khen ấy không chỉ là sự công nhận, mà còn giúp đàn ông hãnh diện, tự hào về chính mình. Khi được vuốt ve, vỗ về bằng lời nói chẳng đàn ông nào không mềm nhũn trước bạn cả.

2. Chú ý đến ngoại hình

Không phải tự dưng mà người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt” bởi vẻ ngoài của người phụ nữ chính là yếu tố đầu tiên thu hút nam giới. Gặp một người, đàn ông sẽ bị ấn tượng bởi ngoại hình của đối phương đầu tiên, nếu “vừa mắt” họ mới tiếp tục tìm hiểu, trò chuyện, nếu không ngay cả câu chào hỏi cũng không có.

Thế nên, sau khi kết hôn phụ nữ đừng quên việc chăm chút ngoại hình. Đừng biến mình thành bà mẹ bỉm sữa nhếch nhác, luộm thuộm mà đánh mất sự hấp dẫn trước người bạn đời.

7 ‘tử huyệt’ của đàn ông, vợ nhất định phải biết để không cần ‘trói’ chồng vẫn nghe lời răm rắp - Ảnh 2
Đàn bà đẹp có thể hấp dẫn đàn ông, thế nhưng đàn bà thông minh mới có thể khiến đàn ông say mê cả đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Sự khéo léo, tự tin sẽ giữ chân đàn ông cả đời

Một người vợ xinh đẹp, bốc lửa vẫn không đủ sức níu chân đàn ông cả đời. Muốn chồng mãi say mê mình, chị em cần phải khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử để chàng có thể hãnh diện, tự hào khi có người vợ như bạn.

4. Không muốn nhận sai

Khi vợ chồng cãi nhau, chẳng bao giờ đàn ông muốn nhận sai dù họ sai rành rành. Lúc ấy, vợ đừng nóng nảy bắt chồng xin lỗi mà hãy dịu dàng phân tích phải trái để anh ấy hiểu. Khi đã bình tĩnh, chắc chắn chồng bạn sẽ nhận thấy sai lầm của mình mà chủ động xin lỗi, cải thiện chính mình. Việc đôi co đòi hơn thua với chồng khi mất bình tĩnh sẽ khiến chị em nhận lấy thua thiệt.

7 ‘tử huyệt’ của đàn ông, vợ nhất định phải biết để không cần ‘trói’ chồng vẫn nghe lời răm rắp - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, vợ hãy tinh tế dành cho chồng những khoảng không gian cá nhân, để anh ấy được thoải mái là chính mình  - Ảnh minh họa: Internet

5. Muốn có thời gian được tự do

Phụ nữ thích được ở mãi bên người đàn ông họ yêu, thế nhưng đàn ông lại thích có khoảng thời gian tự do để được một mình. Những giờ tán gẫu bên các chiến hữu, cùng xem đá bóng hay nhâm nhi ly bia chính là lúc đàn ông muốn người phụ nữ của họ tôn trọng.

6. Đàn ông khó lòng sống theo khuôn mẫu, nguyên tắc

Đừng hỏi vì sao chồng bạn dù bị vợ nhắc nhở nhiều lần vẫn vứt quần áo lung tung, nổi hứng là đi nhậu với bạn mà không thông báo với vợ hay quên giờ đón con. Đàn ông là giống loài sống tùy hứng nhất, họ khó lòng nép mình vào khuôn khổ, nguyên tắc hay sự áp đặt lịch sinh hoạt. 

7. Không thích vòng vo

Thay vì bắt đàn ông phải đoán xem mình muốn gì, cần gì phụ nữ hãy nói cho họ biết điều bạn muốn. Việc “mò kim đáy bể”, đoán mò vợ thích gì là điều đàn ông sợ hãi nhất ở phụ nữ.

Không phải ruồng rẫy vợ con, đây mới là dấu hiệu tố cáo đàn ông đang ăn vụng, chính xác 100%

Không phải ruồng rẫy vợ con, đây mới là dấu hiệu tố cáo đàn ông đang ăn vụng, chính xác 100%

Nếu có những dấu hiệu sau, chắc chắn chồng bạn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra ngay.

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