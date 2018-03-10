4 biểu hiện chỉ có ở người đàn ông nguyện lòng yêu thương bạn cả đời

Phụ nữ yêu 10/03/2018 17:07

Thay vì trả lời câu hỏi “anh có yêu em không?” của phụ nữ, đàn ông sẽ dành những hành động sau để chứng minh tình yêu của mình.

Dưới đây chính là cách nhận biết một người đàn ông không bao giờ hết yêu thương bạn, chị em hãy thuộc lòng.

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Một cái khoác tay khi sang đường đã dư sức thể hiện chàng quan tâm, trân trọng bạn đến nhường nào  - Ảnh minh họa: Internet

Luôn bảo vệ người phụ nữ của mình

Nếu không yêu đàn ông sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc bạn đang bị ai nói xấu, chơi khăm hay ức hiếp. Thế nên, khi đã yêu quá nhiều đàn ông luôn muốn bảo vệ người phụ nữ của mình từng chút một. Chẳng cần hành động gì lớn lao, đấy chính là việc chàng chủ động đến đưa bạn về nhà chỉ vì nghe nói bạn đi chơi với bạn bè về khuya, hay chỉ một cái ôm nhẹ khi sang đường cũng đã đủ khẳng định sự dịu dàng, quan tâm anh ấy dành cho bạn.

Phụ nữ nên nhớ, đàn ông có thể ngọt ngào với tất cả phụ nữ, thế nhưng họ chỉ bảo vệ người phụ nữ họ yêu. Thay vì tin vào câu nói “anh yêu em”, chị em hãy nhìn vào cách anh ấy yêu bạn.

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Một khi đã yêu đàn ông luôn muốn biết tất cả mọi điều về người phụ nữ của họ và không hề giấu diếm điều gì về mình - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với bạn mọi điều trong cuộc sống

Đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất tình cảm. Họ luôn quan tâm đến tất thảy những gì diễn ra xung quanh người con gái mình yêu. Việc hôm nay bạn ăn gì, làm việc có áp lực không, có gì vui không cũng khiến anh ấy để tâm vô cùng.

Ngược lại, chàng cũng rất thoải mái khi chia sẻ với bạn về một ngày của mình. Thậm chí, họ còn muốn bạn hiểu thật sâu về mình, rủ bạn tham gia cùng họ trong những cuộc gặp gỡ nhóm bạn thân hay đưa bạn về nhà ra mắt.

4 biểu hiện chỉ có ở người đàn ông nguyện lòng yêu thương bạn cả đời - Ảnh 3
Nụ hôn chốn đông người, cái nắm tay trước hội bạn thân hay vòng tay ôm khi tạm biệt nhau là cách đàn ông thể hiện tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không ngại ngần thể hiện tình yêu

Một người đàn ông khi yêu thương chân thành sẽ luôn dùng sự dịu dàng, âu yếm để đối xử với bạn. Anh ấy luôn muốn được ôm, hôn hay nắm lấy đôi tay bạn. Thực chất, nếu chỉ yêu qua đường đàn ông sẽ không thích thể hiện những cử chỉ quá thân mật trước người khác. Ngược lại, khi đã quá yêu chàng muốn cả thế giới biết rằng bạn chính là người phụ nữ của họ, đàn ông khác hãy tránh xa.

4 biểu hiện chỉ có ở người đàn ông nguyện lòng yêu thương bạn cả đời - Ảnh 4
Hãy ghi nhận sự tiến bộ, thay đổi tích cực ở đối phương, bạn sẽ nhận ra họ đã cố gắng rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhận thay đổi vì bạn

Chàng hút thuốc, uống nhiều rượu bia nhưng lại chấp nhận thay đổi những thói quen xấu ấy vì bạn. Một người đàn ông như thế chính là báu vật, chị em nào đang yêu hãy cố nắm giữ thật chặt. Chàng làm thế ngoài việc nhận ra những thói quen kia không hề tốt mà còn không muốn làm bạn buồn lòng.

Đặc biệt, nếu chàng sẵn sàng thay đổi vì bạn nhưng lại chấp nhận những thói xấu của bạn thì đây chính là biểu hiện chàng đã yêu bạn đến đến mức “hết thuốc chữa”.

Phụ nữ thấy đấy, một khi đã yêu thương ai chân thành, chẳng cần đối phương phải hỏi “anh có yêu em không?” người đàn ông sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. 

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